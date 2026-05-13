El Túnel del Amor: reglas, dinámicas y lo que verás en el nuevo reality de ViX

Una persona observa a otra a lo lejos en un túnel futurista, donde luces de neón crean una atmósfera vibrante y romántica para los enamorados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El amor y la amistad se pondrán a prueba bajo la lupa, las cámaras y la adrenalina de un encierro total en El túnel del amor, el nuevo reality con el que Vix y UniMás buscan revolucionar los formatos de conquista en televisión.

A continuación te decimos todo lo que debes saber antes del estreno.

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¿De qué tratará ‘El túnel del amor’?

Sin premios ni filtros, el show reúne a jóvenes y sus mejores amigos en dos casas separadas, donde la única misión es ayudar, o tal vez sabotear, el flechazo de pareja.

Guiados por Cecilia Galliano, quien se convierte en la “Cupido mayor” y confidente del grupo, los participantes enfrentarán dinámicas inspiradas en apps de citas, fiestas, confesiones y dilemas donde la lealtad y el deseo nunca están garantizados.

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(Zurisaddai González/Infobae)

Aquí, cualquier cosa puede pasar y nadie sabe si saldrá enamorado… o solo con el corazón en juego.

¿Cuál será la dinámica?

El proyecto reúne a personas divididas en dos casas: Casa Ciudad y Casa Playa.

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Cada participante llega acompañado de su mejor amigo o amiga, quienes asumen el rol de “Cupidos” y su misión es ayudar a su compañero a encontrar pareja.

“Hay situaciones que pasan en la vida real: puede ser que al buscarle el amor a tu amigo, termines enamorándote tú”, explicó Cecilia Galliano a Infobae México.

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El encierro, la convivencia y dinámicas semanales prometen giros en las relaciones y dilemas entre la amistad y el deseo.

Siluetas de personas caminan o bailan a través de un vibrante pasillo iluminado con luces de neón en tonos morados, azules y rosados, creando una atmósfera futurista. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reality mostrará cómo se vive el amor y la amistad entre jóvenes

El programa propone dinámicas inspiradas en aplicaciones de citas y redes sociales, usando emoticones, “likes” y herramientas digitales para crear conexiones.

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Jaime Acero, productor, detalló en encuentro con prensa que “el túnel está vivo” y decide cuándo y cómo se abren oportunidades para que los participantes se encuentren.

“Hay más de sesenta dinámicas diferentes, y el túnel puede dejar a dos con la expectativa o provocar el primer encuentro físico”, agregó Acero.

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No existe un premio económico ni trofeo. El reality busca retratar cómo la gente joven corteja, se enamora o termina relaciones.

“No queremos monetizar el amor. Aquí el valor es lo que cada quien le da a sus relaciones”, afirmó el productor.

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(Imagen Ilustrativa/Gemini)

El formato de 82 minutos por episodio utiliza herramientas de edición propias del streaming: flashbacks, clips verticales y cortes rápidos para contar las historias de cada participante.

La convivencia resulta central. Los castings incorporan personas de distintos países, con estilos de vida diversos, para mostrar la multiculturalidad de la vida urbana en México y Estados Unidos.

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“El reality es un muestreo de las relaciones y conexiones que tenemos los latinos”, dijo una de las creativas. El programa incluye fiestas, convivencia en la alberca y situaciones de alto voltaje.

Cecilia Galliano será la “Cupido mayor” y consejera de los participantes

Cecilia Galliano asume el papel de “Cupido mayor”, encargada de acompañar el proceso emocional de los participantes y ser la voz del túnel, un personaje que, sin hablar, se comunica con señales, colores y sonidos.

“Voy a ser la vocera de los chicos. El túnel es un integrante fuerte dentro de las casas”, explicó Galliano.

La conductora tendrá el “consultorio de Ceci”, un espacio donde los participantes pueden desahogarse, pedir consejos y compartir enojos o dudas.

“Por mi experiencia de vida y de ser mamá, puedo aconsejar, porque a veces los Cupidos tienen veinticinco o treinta años, podrían ser mis hijos”, dijo Galliano a Infobae México.

(instagram)

El reality graba lo que sucede en todo momento: “Ni al túnel ni a mí se nos escapa nada, vamos a ver exactamente todo lo que hagan”.

Galliano ve en El túnel del amor una oportunidad para que los padres entiendan cómo sus hijos viven el amor y la amistad en la actualidad.

“Cuando nosotros nos enamorábamos no teníamos ni celular. Ahora con los match y las redes, todo pasa más rápido y hay palabras que ni entendemos. El programa puede acercar a generaciones”, comentó.

El reality pone a prueba la amistad, ya que los “Cupidos” pueden enfrentarse a dilemas si surge el interés romántico por alguien que buscaban para su amigo.

“Puede perderse una amistad, porque hay eliminaciones y votaciones. Todo es real, los sentimientos y emociones salen a flor de piel”, sostuvo la conductora.