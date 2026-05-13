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México busca mantenerse en la élite de las Copas Mundiales de Parkour 2026

Ella Bucio encabezará al equipo nacional tras llegar como campeona defensora de freestyle femenil luego de conquistar el oro en 2025

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La selección mexicana de parkour comenzará este mes su actividad internacional dentro del serial de Copas del Mundo 2026, circuito en el que buscará mantenerse entre las principales potencias de la disciplina tras los resultados obtenidos en temporadas recientes.

La primera parada del calendario será en Montpellier, del 14 al 17 de mayo, dentro de la Copa del Mundo que se desarrolla en el marco del Festival International des Sports Extrêmes, considerado uno de los eventos de deportes urbanos más importantes a nivel internacional.

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Ella Bucio encabeza a la selección mexicana en Francia

(CONADE)
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La delegación nacional tendrá como principal referente a Ella Bucio, quien llega a la competencia como campeona defensora de la prueba freestyle femenil luego de conquistar la medalla de oro en la edición 2025.

El equipo mexicano también estará conformado por Marlene Coronel, quien el año pasado terminó dentro del top 5, además de Sara Herranz, George Munro, Emiliano Torres, Ayax López, Felipe Macedo, Rubén García y André Mendoza.

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La selección contará con la dirección de los entrenadores Gabriel Mendoza y David Ortiz, quienes acompañarán al equipo en el arranque de la temporada internacional.

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