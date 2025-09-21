México

Cómo evitar que el aguacate se oxide: seis métodos caseros para conservarlo fresco

Desde cebolla y papel húmedo hasta congelación con limón, expertos revelan trucos eficaces para prolongar su vida útil

Por Gerardo Lezama

Guardar
Conservar el aguacate abierto es
Conservar el aguacate abierto es un reto por su rápida oxidación, pero existen métodos caseros efectivos para prolongar su frescura.

Conservar el aguacate una vez abierto es un desafío común en la cocina diaria. Su pulpa, rica en grasas saludables y nutrientes, tiende a oxidarse rápidamente al contacto con el aire, adquiriendo un tono marrón que afecta su apariencia y sabor.

Diversos especialistas han compartido métodos caseros que prolongan su frescura sin alterar sus propiedades.

Una técnica frecuente consiste en colocar el aguacate en un recipiente hermético junto a cebolla picada. Este método aprovecha los compuestos de la cebolla para ralentizar el proceso de oxidación.

Otra alternativa es cubrir la superficie expuesta con aceite de oliva, creando una película protectora que limita el contacto con el oxígeno.

También se recomienda envolver el aguacate con papel de cocina húmedo. Esta barrera física ayuda a mantener la humedad y reduce la exposición al aire, lo que permite conservarlo por varios días en refrigeración.

Colocar el aguacate en un
Colocar el aguacate en un recipiente hermético con cebolla picada ayuda a ralentizar la oxidación y mantener su color. (AdobeStock)

En todos los casos, mantener una temperatura constante es clave para evitar cambios bruscos que aceleren el deterioro.

Algunos cocineros sugieren modificar la forma de cortar el aguacate. En lugar de partirlo de forma vertical, proponen hacerlo de manera transversal, lo que reduce la superficie expuesta y mejora la conservación del color. Este enfoque, aunque menos habitual, ha demostrado ser útil en pruebas domésticas.

Otra opción práctica es dejar el hueso intacto y cubrir la pulpa con papel film adherido directamente. Esta técnica impide la entrada de aire y mantiene la textura original del fruto.

También se ha popularizado el método de sumergir la mitad del aguacate en agua fría dentro de un táper cerrado. Aunque menos conocido, este sistema ha mostrado buenos resultados en la conservación por hasta tres días.

Para quienes buscan una solución más duradera, el aguacate puede congelarse en trozos. Antes de hacerlo, se recomienda humedecerlo con zumo de limón, lo que ayuda a preservar su color y sabor.

Cubrir la superficie del aguacate
Cubrir la superficie del aguacate con aceite de oliva crea una barrera protectora que limita el contacto con el oxígeno. (Pexels)

Aunque la textura cambia tras el descongelamiento, sigue siendo útil para preparaciones como guacamole, sopas o batidos.

Estos métodos ofrecen alternativas accesibles para conservar el aguacate sin recurrir a conservadores artificiales. La elección dependerá del uso previsto, el tiempo disponible y las preferencias personales en cuanto a olor, textura o practicidad.

Aplicarlos con regularidad no solo permite aprovechar mejor cada pieza, sino que también contribuye a reducir el desperdicio alimentario en casa y mantener una dieta más sostenible y económica.

También favorecen una planificación más eficiente en la cocina, permiten adaptar porciones y mejoran el aprovechamiento de ingredientes perecederos.

Temas Relacionados

AguacateAlimentosBienestarCocinaTrucos caserosmexico-noticias

Más Noticias

Sujetos armados atacan Fiscalía de Ensenada, queman tres patrullas

Las acciones cometidas desataron un fuerte operativo en la zona

Sujetos armados atacan Fiscalía de

Chiapas registra sismo de 4.0 de magnitud

El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Chiapas registra sismo de 4.0

Lo más vistó en Disney+ México para pasar horas frente a la pantalla

Desde misterios hasta suspenso, estas historias mantienen enganchados a los usuarios de la plataforma de streaming

Lo más vistó en Disney+

Tras tragedia de pipa de Iztapalapa, captan fumando a conductor de gas en CDMX

A pocos días del incidente en Iztapalapa que conmocionó a la población, la imagen generó alarma entre vecinos y usuarios de redes sociales

Tras tragedia de pipa de

Capturan en la frontera a mexicano con más de 15 millones de pesos en metanfetamina

El hombre transportaba la presunta droga en paquetes ocultos dentro de su vehículo que intentaba ingresar a EEUU

Capturan en la frontera a
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sujetos armados atacan Fiscalía de

Sujetos armados atacan Fiscalía de Ensenada, queman tres patrullas

Capturan en la frontera a mexicano con más de 15 millones de pesos en metanfetamina

Detienen a “El Chuky” y al “Gordo” tras cateo en CDMX: los vinculan a robos a casa habitación en dos alcaldías

Esta era la zona de operación en CDMX de “Los Bonitos”, grupo dedicado a la extorsión

Mujer embarazada murió tras balacera en pollería de Irapuato, Guanajuato

ENTRETENIMIENTO

Lo más vistó en Disney+

Lo más vistó en Disney+ México para pasar horas frente a la pantalla

Poncho de Nigris le advirtió a Doña Alegría del posible reclamo de Mariana Botas: “No hay nada de pelea”

Premios Ariel 2025: ganadores de la edición 67 en Puerto Vallarta

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Aldo de Nigris, Dalílah Polanco, Shiky y El Guana en riesgo de salir hoy 20 de septiembre

Así lucía Doña Alegría, abuela de Aldo de Nigris, cuando era joven

DEPORTES

Nicolás Larcamón revela cómo es

Nicolás Larcamón revela cómo es la relación entre Ángel Sepúlveda y Toro Fernández: " La competencia interna mejora"

Descartan un segundo combate entre Canelo Álvarez y Terence Crawford: “Creo que no hay cláusula de revancha”

Chivas vs Toluca EN VIVO minuto a minuto: Los Diablos ya lo ganan por 3 goles

Pese a victoria del Milán, Santiago Giménez lleva 500 minutos sin meter gol

¿Se queda en las 168 libras? Crawford renuncia a su campeonato superwelter tras vencer a Canelo Álvarez