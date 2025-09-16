México

El efectivo té que puede reducir los triglicéridos y colesterol de forma rápida tomando una taza por las mañanas

Este ingrediente posee propiedades medicinales que lo convierten en una herramienta natural contra enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo 2

Por Marco Ruiz

Guardar
Una taza de este té
Una taza de este té por las mañanas puede reducir los triglicéridos y colesterol de forma efectiva Youtube/Tua Saúde en Español

La búsqueda de alternativas naturales para mejorar la salud cardiovascular ha crecido en los últimos años, destacándose el papel que ciertas plantas y especias pueden desempeñar en la prevención de enfermedades.

Según estudios publicados por la National Library of Medicine, algunos ingredientes naturales no solo favorecen la reducción de triglicéridos y colesterol “malo” (LDL), sino que también contribuyen al aumento del colesterol “bueno” (HDL).

Entre estas opciones, se encuentra una infusión que puede ser un aliado eficaz para quienes buscan controlar los niveles de lípidos en la sangre. Aunque su consumo se populariza cada vez más, los investigadores insisten en que debe acompañarse de una dieta equilibrada y un estilo de vida saludable para obtener resultados reales.

book img

Nutrición sin dramas

$3,99 USD

Comprar
book img

La nutrición ortomolecular

$8,99 USD

Comprar
book img

El milagro metabólico (Edición mexicana)

$14,99 USD

Comprar
book img

Ayuno intermitente saludable

$7,99 USD

Comprar
book img

Energía y nutrición

$4,99 USD

Comprar
book img

La Dieta Slow

$5,99 USD

Comprar
book img

La vida después del reseteo

$9,99 USD

Comprar
book img

Nutrición (de)mente

$8,99 USD

Comprar
book img

La microbiota estresada

$12,99 USD

Comprar
book img

¿Mito o realidad? Ocho postulados sobre nutrición que conviene revisar

Gratis

Descargar
book img

La dieta pegana

$12,99 USD

Comprar

El té en cuestión es el de laurus nobilis, conocido comúnmente como laurel. Este ingrediente, ampliamente utilizado en la gastronomía como condimento, posee propiedades medicinales que lo convierten en una herramienta natural para combatir factores de riesgo asociados a enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo 2.

Este ingrediente posee propiedades medicinales
Este ingrediente posee propiedades medicinales que lo convierten en una herramienta natural contra enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo 2 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el citado estudio, consumir hojas de laurel en cantidades controladas durante 30 días redujo los triglicéridos entre un 25 % y un 34 %, y el colesterol LDL entre un 32 % y un 40 %. Además, se observó un aumento significativo del colesterol HDL, beneficiando la salud cardiovascular.

Beneficios del té de laurel para la salud

  1. Reduce los triglicéridos: Consumir hojas de laurel en infusión contribuye a la disminución de los niveles de triglicéridos, previniendo complicaciones metabólicas.
  2. Disminuye el colesterol LDL: Su capacidad para reducir el colesterol “malo” ayuda a prevenir obstrucciones arteriales y enfermedades cardiovasculares.
  3. Aumenta el colesterol HDL: Promueve el incremento de lipoproteínas de alta densidad, que contribuyen a la eliminación de grasas malas en el organismo.
  4. Efectos antioxidantes: Sus componentes ayudan a combatir el estrés oxidativo, mejorando la salud celular.
  5. Regula la glucosa en sangre: Apoya el metabolismo de la insulina, siendo útil para personas con diabetes tipo 2 o quienes buscan prevenirla.
Beneficios del té de laurel
Beneficios del té de laurel para la salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo preparar té de laurel

Para aprovechar los beneficios medicinales de esta planta se recomienda seguir una preparación adecuada:

Ingredientes

  • 3 hojas de laurel frescas o secas.
  • 1 taza de agua (250 ml).
  • Opcional: un trozo pequeño de canela para potenciar sus propiedades y sabor.

Preparación

  1. Lleva una taza de agua a ebullición.
  2. Añade las hojas de laurel (y la canela, si lo prefieres).
  3. Reduce el fuego y deja que hierva a fuego lento durante 5 minutos.
  4. Retira del fuego, déjalo reposar 3 minutos y cuela antes de beber.

Se aconseja tomar una taza por las mañanas en ayuno para optimizar sus beneficios.

Aunque los resultados del estudio subrayan las propiedades del laurel, es fundamental aclarar que este té no es un producto milagro, ni reemplaza los tratamientos médicos.

Cómo preparar té de laurel Foto:
Cómo preparar té de laurel Foto: Wikimedia

De acuerdo con la National Library of Medicine, los estudios sobre sus efectos han mostrado resultados positivos, pero no deben ser interpretados como un sustituto exclusivo de intervenciones farmacológicas o revisiones médicas periódicas.

Antes de incluirlo en la dieta, se recomienda consultar con un médico, nutriólogo o dietista, especialmente en casos de enfermedades crónicas como diabetes o problemas cardiovasculares. Su ingesta debe ser parte de un enfoque integral que incluya ejercicio y una alimentación equilibrada.

El té de laurel es, sin duda, una opción prometedora para quienes buscan mejorar su bienestar cardiovascular de manera natural, pero se debe consumir con responsabilidad y bajo supervisión profesional.

Temas Relacionados

colesteroltriglicéridossaludbienestarté de laurelmexico-recetasmexico-noticiasdiabetes

Más Noticias

Tusi: la cocaína rosa que trae mayores e impredecibles riesgos a las grandes urbes de México

El atractivo visual y la táctica de los traficantes han incrementado la exposición a sustancias sintéticas desconocidas en ambientes nocturnos urbanos

Tusi: la cocaína rosa que

Vecinas y vecinos de Tlatelolco conmemoran el 40 aniversario del terremoto del 85 con jornadas culturales y de memoria colectiva

Del 17 al 28 de septiembre se realizarán actividades conmemorativas en honor a las víctimas y sobrevivientes del terremoto de 1985

Vecinas y vecinos de Tlatelolco

Quiénes son Cachirula & LOOJAN, los mexicanos que ponen al reguetón independiente en el mapa del Coachella 2026

Forjados fuera de la industria tradicional, estos artistas sintetizan siete años de autogestión y éxitos virales en un proyecto que debutará en el escenario del festival californiano

Quiénes son Cachirula & LOOJAN,

Mujeres con Bienestar Edomex: cómo saber si ya te toca recibir la tarjeta

El programa sigue avanzando en la entrega de tarjetas durante septiembre de 2025

Mujeres con Bienestar Edomex: cómo

¿Cómo obtener tu testamento gratuito en el Edomex?

Se han entregado 12 mil 960 testamentos sin costo, representando un ahorro de más de 51 mdp

¿Cómo obtener tu testamento gratuito
MÁS NOTICIAS

NARCO

Tusi: la cocaína rosa que

Tusi: la cocaína rosa que trae mayores e impredecibles riesgos a las grandes urbes de México

Identifican a civil abatido tras enfrentamiento en Tepuche, Culiacán

Investigan muerte de bebé de ocho meses hallado con signos de maltrato en funeraria de Tijuana

Operativo en Guadalupe y Calvo desmantela punto de halconeo criminal en Chihuahua

Golpe al narco: laboratorios desmantelados, líderes capturados y tomas clandestinas inhabilitadas previo al Grito de Independencia

ENTRETENIMIENTO

Quiénes son Cachirula & LOOJAN,

Quiénes son Cachirula & LOOJAN, los mexicanos que ponen al reguetón independiente en el mapa del Coachella 2026

Así reaccionó Poncho de Nigris a la ‘traición’ de Alexis Ayala contra Aldo para poder ver a su esposa

Oasis en México provoca derrama económica de millones de pesos y activa el turismo con visitantes de 79 países

Nieta de Alejandro Fernández da el Grito de Independencia en Las Vegas y reacción del Potrillo se viraliza

Bad Bunny, su último show histórico en Puerto Rico será transmitido por streaming: cuándo y dónde verlo desde México

DEPORTES

Anthony Martial llega a México

Anthony Martial llega a México y revela si puede debutar este sábado ante América

Henry Martín vuelve a lesionarse: fans del América piden que se retire

Penta Zero Miedo consigue revancha contra Kofi Kingston en WWE RAW: apunta a importante título

A qué hora juegan los Yankees de Judge: todos los partidos de la MLB este 16 de septiembre

Juan Celaya, clavadista mexicano pierde su celular antes del desfile militar del 16 de septiembre: ofrece recompensa