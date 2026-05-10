La otra cara del Día de la Madre en México: suman 22 asesinatos de madres buscadoras en 15 años

Colectivas, madres buscadoras y solidarias acudieron a la Glorieta de las Mujeres que Luchan para realizar la Jornada de “Siembra de memoria”, protesta realizada tras el robo de una cruz de dos metros en el memorial para víctimas de violencia feminicida y de género. A su vez, colocaron dos nuevas leyendas “Jardín de Memoria” y “No Estamos Todas” a fin de reparar los daños causado a la galería al aire libre que la glorieta alberga. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Las madres buscadoras se han convertido en las figuras centrales del combate a la desaparición de personas en México, recorriendo terrenos peligrosos, muchas veces controlados por el crimen organizado, para encontrar a sus hijos, asumiendo roles de investigadoras, peritos y acompañantes de otras víctimas.

Su labor ha sido reconocida por encima de las acciones del Estado, principalmente después de que fue el propio gobierno el que reportó que actualmente hay 132 mil personas no localizadas en el país, sin que haya una tendencia a la baja.

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En la celebración del Día de las Madres, que se conmemora el 10 de Mayo y es una de las fechas más celebradas del país, muchas de las madres buscadoras no reciben flores, invitaciones a comer o regalos.

En su lugar, reciben amenazas de desaparición o muerte por parte del crimen organizado e incluso por parte de las autoridades.

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ACOMPAÑA CRÓNICA: EEUU JUSTICIA USA8645. TUCSON (ESTADOS UNIDOS), 23/02/2026.- Fotografía del 22 de febrero de 2026 que muestra a Guadalupe Tello, integrante del grupo mexicano Madres Buscadoras de Sonora, participando en la búsqueda de Nancy Guthrie, de 84 años, en Tucson (EE.UU.). Las Madres Buscadoras de Sonora, expertas en la exploración del desierto para dar con el paradero de familiares secuestrados, se sumaron a la búsqueda de la madre de la reconocida periodista estadounidense Savannah Guthrie, a 23 días de su desaparición. EFE/María León

“Este 10 de mayo, mientras muchas madres reciben abrazos, ellas siguen cavando, exigiendo y arriesgando sus vidas. Porque en México, buscar a un desaparecido puede costarte la vida”, señaló la Fundación para la Justicia.

En este sentido, presentó un mapa de los asesinatos (registrados) de 2010 a 2025 por entidad federativa, con el objetivo de mostrar “lo que sufren quienes han tomado por mano propia lo que le corresponde hacer al Estado: buscar a quienes desaparecen”.

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De acuerdo con la organización, en los últimos 15 años, 22 buscadoras fueron asesinadas en el país, de las cuales 15, es decir, el 63 por ciento eran las madres de personas desaparecidas.

A estos se suman dos casos de madres buscadoras que continúan en calidad de desaparecidas.

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Colectivas, madres buscadoras y solidarias acudieron a la Glorieta de las Mujeres que Luchan para realizar la Jornada de “Siembra de memoria”, protesta realizada tras el robo de una cruz de dos metros en el memorial para víctimas de violencia feminicida y de género. A su vez, colocaron dos nuevas leyendas “Jardín de Memoria” y “No Estamos Todas” a fin de reparar los daños causado a la galería al aire libre que la glorieta alberga. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Estados más ataques a buscadoras registrados

Guanajuato : con cinco ataques registrados.

Sinaloa: con cuatro ataques registrados.

Casos de asesinatos de madres buscadoras en México. | Fundación para la Justicia y Justicia Transnacional en Acción

Por su parte, Amnistía Internacional documentó que en 2025 se registraron al menos siete asesinatos de personas buscadoras.

Además de que el país acumula más de 4 mil 500 fosas clandestinas y más de 6 mil 200 cuerpos encontrados, con una crisis forense que se agrava por la falta de políticas efectivas para la identificación de víctimas.

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El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada ha señalado desde 2018 la existencia de obstáculos estructurales: ausencia de datos confiables, baja cifra de condenas y deficiencias en la atención forense.

En 2025, recomendó que el Estado mexicano reconozca formalmente a las mujeres buscadoras como defensoras de derechos humanos y les otorgue protección con perspectiva de género.

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La reciente decisión de la ONU de llevar la situación ante la Asamblea General representa una oportunidad histórica para avanzar en la búsqueda de verdad, justicia y reparación para las víctimas de desaparición forzada en México.

Madres buscadoras convocan a marcha por 10 de mayo

Colectivos de madres buscadoras convocan a movilizaciones en México este 9 y 10 de mayo, en el marco del Día de la Madre, para exigir justicia ante la crisis nacional de desapariciones forzadas.

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Las protestas incluyen una velada el 9 de mayo en el Monumento a la Madre en Veracruz y la “Marcha por nuestrxs desaparecidos” el 10 de mayo en Xalapa, que irá del Monumento a la Madre al Mural de Desaparecidos de Murillo Vidal.

En Ciudad de México, se realizará la XIV Marcha de la Dignidad Nacional, partiendo del Monumento a la Madre hacia el Ángel de la Independencia.

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La convocatoria está dirigida a familias de personas desaparecidas, colectivos y la afición futbolera, aprovechando el contexto de la Copa Mundial FIFA 2026.

Colectivos de madres buscadoras convocaron a movilizaciones el 10 de mayo. | X - Alma Delia Murillo / X- desinformémonos

Los colectivos comparan su lucha con un partido difícil, donde el único trofeo es el regreso de sus hijos e hijas a casa. Invitan a la sociedad y aficionados al futbol a sumarse para “ganar este marcador contra el olvido”.

Además, las madres buscadoras exigen mayor respaldo institucional, criticando la falta de protección y la impunidad prevaleciente.

Recientemente, el Alto Comisionado de la ONU reconoció su valentía y resiliencia, aunque los colectivos demandan una postura más activa y respaldo explícito ante la crisis de desapariciones en el país.

ONU reitera reconocimiento a madres buscadoras

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) reiteró su reconocimiento a las madres buscadoras en vísperas del Día de las Madres.

El organismo destaca que, desde hace décadas, estas mujeres han sostenido con dignidad y firmeza la búsqueda de sus seres queridos desaparecidos.

ONU-DH subraya que las madres buscadoras recuerdan cada 10 de mayo una causa justa que resuena en todo el país.

La marcha y las acciones de estas mujeres representan memoria, esperanza y amor que persevera, a pesar de la crisis de desapariciones forzadas que enfrenta México.

“En vísperas del #DíaDeLasMadres, reconocemos a quienes, desde hace décadas, han sostenido con dignidad y firmeza la búsqueda de sus seres queridos.

“Las #MadresBuscadoras nos recuerdan cada 10 de mayo una causa justa que resuena en todo el país. Su marcha es memoria, esperanza y amor que persevera", escribió en su cuenta de X.