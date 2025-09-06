México

Cómo preparar un jugo de mango con proteína para ganar masa muscular y volverse más fuerte

Esta bebida es refrescante e ideal para tomar después de una rutina de pesas en el gimnasio

Por Ignacio Izquierdo

Jugo de mango, delicioso y
Jugo de mango, delicioso y nutritivo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La proteína es un macronutriente esencial para quienes realizan ejercicio en el gimnasio, ya que favorece la recuperación y el desarrollo muscular tras el entrenamiento. Durante la actividad física intensa, las fibras musculares sufren microdesgarros que requieren aminoácidos para repararse y crecer. Consumir suficiente proteína ayuda a crear un entorno anabólico, es decir, propicio para la síntesis muscular.

Las fuentes de proteína pueden ser de origen animal, como carnes magras, huevos, pescados y productos lácteos, o vegetal, como legumbres, soja, frutos secos y cereales integrales. Para quienes desean complementar su dieta, existen suplementos como proteína en polvo, habitualmente elaborada a base de suero de leche (whey), caseína, soja o guisante.

La cantidad recomendada para personas que buscan hipertrofia oscila entre 1,6 y 2,2 gramos por kilo de peso corporal al día, dividida en varias tomas. El momento de consumo puede variar, pero se sugiere incluir proteína en el desayuno, en comidas principales y tras el entrenamiento para maximizar la recuperación.

Una forma de usar proteína en polvo es añadirla a un jugo, esto si buscas una alternativa de suplemento que no involucre leche (ya sea porque no te gusta o eres algo intolerante a la lactosa). Aquí te enseñamos a hacer un jugo de mango con proteína en polvo.

Jugo de mango con proteína en polvo: receta y beneficios de cada ingrediente

Así se hace este jugo
Así se hace este jugo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El jugo de mango con proteína en polvo es una opción popular entre quienes buscan una bebida refrescante y nutritiva después de entrenar o como parte de una merienda saludable. Esta combinación aporta macronutrientes esenciales, hidratos de carbono, vitaminas y minerales que favorecen la recuperación y la construcción muscular.

Ingredientes:

  • 1 mango maduro, pelado y cortado en trozos
  • 1 taza de agua fría
  • 1 medida (25-30 g) de proteína en polvo (whey, caseína, soja o vegetal)
  • Hielo al gusto

Preparación:

1. Coloca los trozos de mango, agua, la proteína en polvo y el hielo en la licuadora.

2. Licúa hasta obtener una mezcla homogénea y sin grumos.

3. Sirve de inmediato.

Beneficios de cada ingrediente

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Mango:

El mango es rico en vitamina C, vitamina A y antioxidantes. Aporta fibra, lo que ayuda a la salud digestiva, y proporciona azúcares naturales que sirven como fuente rápida de energía tras la actividad física.

Proteína en polvo:

Este suplemento aporta aminoácidos esenciales que contribuyen a la reparación y el crecimiento muscular. Su rápida absorción lo vuelve ideal para consumir después de entrenar, optimizando el proceso de recuperación.

La combinación de mango y proteína en polvo equilibra el contenido de hidratos de carbono y proteínas, facilitando la recuperación muscular, el aporte energético y la hidratación.

