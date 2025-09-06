Cómo preparar un jugo de mango con proteína para ganar masa muscular y volverse más fuerte

Jugo de mango, delicioso y nutritivo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La proteína es un macronutriente esencial para quienes realizan ejercicio en el gimnasio, ya que favorece la recuperación y el desarrollo muscular tras el entrenamiento. Durante la actividad física intensa, las fibras musculares sufren microdesgarros que requieren aminoácidos para repararse y crecer. Consumir suficiente proteína ayuda a crear un entorno anabólico, es decir, propicio para la síntesis muscular.

Las fuentes de proteína pueden ser de origen animal, como carnes magras, huevos, pescados y productos lácteos, o vegetal, como legumbres, soja, frutos secos y cereales integrales. Para quienes desean complementar su dieta, existen suplementos como proteína en polvo, habitualmente elaborada a base de suero de leche (whey), caseína, soja o guisante.

La cantidad recomendada para personas que buscan hipertrofia oscila entre 1,6 y 2,2 gramos por kilo de peso corporal al día, dividida en varias tomas. El momento de consumo puede variar, pero se sugiere incluir proteína en el desayuno, en comidas principales y tras el entrenamiento para maximizar la recuperación.

Una forma de usar proteína en polvo es añadirla a un jugo, esto si buscas una alternativa de suplemento que no involucre leche (ya sea porque no te gusta o eres algo intolerante a la lactosa). Aquí te enseñamos a hacer un jugo de mango con proteína en polvo.

Jugo de mango con proteína en polvo: receta y beneficios de cada ingrediente

Así se hace este jugo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El jugo de mango con proteína en polvo es una opción popular entre quienes buscan una bebida refrescante y nutritiva después de entrenar o como parte de una merienda saludable. Esta combinación aporta macronutrientes esenciales, hidratos de carbono, vitaminas y minerales que favorecen la recuperación y la construcción muscular.

Ingredientes:

1 mango maduro, pelado y cortado en trozos

1 taza de agua fría

1 medida (25-30 g) de proteína en polvo (whey, caseína, soja o vegetal)

Hielo al gusto

Preparación:

1. Coloca los trozos de mango, agua, la proteína en polvo y el hielo en la licuadora.

2. Licúa hasta obtener una mezcla homogénea y sin grumos.

3. Sirve de inmediato.

Beneficios de cada ingrediente

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Mango:

El mango es rico en vitamina C, vitamina A y antioxidantes. Aporta fibra, lo que ayuda a la salud digestiva, y proporciona azúcares naturales que sirven como fuente rápida de energía tras la actividad física.

Proteína en polvo:

Este suplemento aporta aminoácidos esenciales que contribuyen a la reparación y el crecimiento muscular. Su rápida absorción lo vuelve ideal para consumir después de entrenar, optimizando el proceso de recuperación.

La combinación de mango y proteína en polvo equilibra el contenido de hidratos de carbono y proteínas, facilitando la recuperación muscular, el aporte energético y la hidratación.