México

Infancias mexicanas enfrentan crisis en matemáticas: 66% no domina operaciones básicas

Un eventual recorte del calendario escolar 2025-2026 podría agravar rezagos existentes en el sector educativo del país

Guardar
Google icon
Rezago educativa: Desafío en el aprendizaje de matemáticas para niños
Rezago educativa: Desafío en el aprendizaje de matemáticas para niños (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las niñas y niños de México enfrentan un rezago en matemáticas y arrastran brechas de aprendizaje, de acuerdo con una publicación por parte del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) a través de sus redes sociales.

Esta diferencia en el aprendizaje de la materia entre los jóvenes mexicanos y otros países de la OCDE se ha hecho evidente tras los resultados de la prueba PISA 2022.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el análisis, dos de cada tres estudiantes en México no logran dominar las operaciones matemáticas básicas, una cifra que resalta la urgencia de atender la desigualdad académica.

“66% de estudiantes no domina operaciones matemáticas básicas”, escribió el organismo en su cuenta oficial de X.

PUBLICIDAD

El mensaje difundido sostuvo además que 34% resuelve problemas matemáticos elementales y planteó una advertencia sobre la política educativa tras el anunció de la Secretaría de Educación (SEP) para reducir el ciclo escolar, terminándolo el 5 de junio.

En ese marco, el señalamiento apunta a que un eventual recorte del calendario 2025-2026 podría agravar rezagos existentes si no va acompañada de medidas de refuerzo académico.

Cifras sobre el rezago en matemáticas en las infancias de México

IMCO rezago escolar
IMCO a través de su cuenta oficial de X (captura de pantalla)

El gráfico compara los niveles alcanzados por los estudiantes en la evaluación internacional. Mientras que el 66 % de los alumnos mexicanos se ubica en el escalón más bajo (sin capacidad para realizar operaciones aritméticas elementales), en las naciones de la OCDE este grupo apenas alcanza el 31 %. La diferencia evidencia una distancia considerable en la formación matemática entre ambos contextos.

En el nivel intermedio, que corresponde a quienes pueden resolver problemas sencillos de matemáticas, el 34 % de los jóvenes mexicanos logra ubicarse en esa franja, en contraste con el 60 % entre sus equivalentes de la OCDE. Esta proporción muestra que menos de la mitad de los estudiantes en el país consigue manejar ejercicios de dificultad moderada en comparación con el promedio internacional.

Mientras que el segmento de mayor complejidad, reservado para quienes aplican razonamiento matemático a situaciones complicadas, presenta la disparidad más marcada, ningún estudiante mexicano alcanzó el nivel V o VI de la prueba, mientras que en los países de la organización el 9 % sí lo logró.

El análisis elaborado por el IMCO deja en claro que la mayoría de las infancias enfrenta dificultades significativas en matemáticas, lo que plantea retos para el sistema educativo actual y la necesidad de fortalecer la enseñanza en esta materia clave para el desarrollo académico y profesional.

Temas Relacionados

infanciasmatemáticasSEPeducaciónIMCOmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

SEP debe garantizar cuidado y educación de la niñez ante recorte escolar por Mundial 2026, señalan CNDH y Sipinna

De acuerdo con la Constitución, toda decisión educativa debe priorizar los derechos y el interés superior de la niñez

SEP debe garantizar cuidado y educación de la niñez ante recorte escolar por Mundial 2026, señalan CNDH y Sipinna

Internos de anexo se vuelven virales a bailar ‘El Ratón Vaquero’ por el Día de las Madres

Decenas de internos participaron en una rutina que sorprendió a miles en redes sociales

Internos de anexo se vuelven virales a bailar ‘El Ratón Vaquero’ por el Día de las Madres

Aseguran cinco toneladas de autopartes y un arsenal de droga tras cateos simultáneos en la GAM

Un hombre de 54 años y una mujer de 53 fueron detenidos tras dos cateos simultáneos en la Ciudad de México

Aseguran cinco toneladas de autopartes y un arsenal de droga tras cateos simultáneos en la GAM

Reportan que casa de Rocha Moya en Culiacán fue tiroteada

La casa se encuentra en la colonia Las Quintas, en Culiacán, Sinaloa

Reportan que casa de Rocha Moya en Culiacán fue tiroteada

Jorge Álvarez Máynez celebra negativa de Jalisco y Nuevo León de adelantar fin del Ciclo Escolar: Se defienden los derechos

La polémica por la propuesta de la SEP creció en menos de 48 horas

Jorge Álvarez Máynez celebra negativa de Jalisco y Nuevo León de adelantar fin del Ciclo Escolar: Se defienden los derechos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran cinco toneladas de autopartes y un arsenal de droga tras cateos simultáneos en la GAM

Aseguran cinco toneladas de autopartes y un arsenal de droga tras cateos simultáneos en la GAM

Reportan que casa de Rocha Moya en Culiacán fue tiroteada

PAN acusa que Baja California es un “narcoestado gobernado por Morena”

Dos guardias de seguridad de una clínica en Iztapalapa fueron atacados a balazos tras amenazas de extorsión, uno murió

Marina asegura embarcación con bultos de cocaína frente a costas de Guerrero: hay dos extranjeros detenidos

ENTRETENIMIENTO

María Elena Saldaña revela que padece enfermedad incurable: ¿Qué tiene ‘La Güereja’?

María Elena Saldaña revela que padece enfermedad incurable: ¿Qué tiene ‘La Güereja’?

Selección de Futbol Femenil Mexicana consiente a las ARMY y lanza dinámica para ganar boletos VIP para concierto de BTS en CDMX

Randy Arozarena demuestra su afición por Peso Pluma y asiste a su concierto en Chicago

BTS sorprende en la Arena México: Jimin, Jin y Suga disfrutan función de lucha libre con Místico

Sheinbaum confirma regreso de BTS para esta nueva fecha

DEPORTES

De promesa de la MLB a truncar su sueño: deportan al mexicano Humberto Cruz por transporte ilegal de inmigrantes a EEUU

De promesa de la MLB a truncar su sueño: deportan al mexicano Humberto Cruz por transporte ilegal de inmigrantes a EEUU

América vs Toluca: cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO la semifinal de vuelta del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil

Los 10 jugadores más esperados del Mundial 2026: las estrellas que no te puedes perder

Pumas prohíbe grupos americanistas entrar a CU y desata polémica para el partido de vuelta de los Cuartos de Final

Pareja celebra sus bodas de plata entrando al salón de fiestas con el himno del América: video se vuelve viral