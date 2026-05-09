Infancias mexicanas enfrentan crisis en matemáticas: 66% no domina operaciones básicas

Rezago educativa: Desafío en el aprendizaje de matemáticas para niños (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las niñas y niños de México enfrentan un rezago en matemáticas y arrastran brechas de aprendizaje, de acuerdo con una publicación por parte del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) a través de sus redes sociales.

Esta diferencia en el aprendizaje de la materia entre los jóvenes mexicanos y otros países de la OCDE se ha hecho evidente tras los resultados de la prueba PISA 2022.

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De acuerdo con el análisis, dos de cada tres estudiantes en México no logran dominar las operaciones matemáticas básicas, una cifra que resalta la urgencia de atender la desigualdad académica.

“66% de estudiantes no domina operaciones matemáticas básicas”, escribió el organismo en su cuenta oficial de X.

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El mensaje difundido sostuvo además que 34% resuelve problemas matemáticos elementales y planteó una advertencia sobre la política educativa tras el anunció de la Secretaría de Educación (SEP) para reducir el ciclo escolar, terminándolo el 5 de junio.

En ese marco, el señalamiento apunta a que un eventual recorte del calendario 2025-2026 podría agravar rezagos existentes si no va acompañada de medidas de refuerzo académico.

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Cifras sobre el rezago en matemáticas en las infancias de México

IMCO a través de su cuenta oficial de X (captura de pantalla)

El gráfico compara los niveles alcanzados por los estudiantes en la evaluación internacional. Mientras que el 66 % de los alumnos mexicanos se ubica en el escalón más bajo (sin capacidad para realizar operaciones aritméticas elementales), en las naciones de la OCDE este grupo apenas alcanza el 31 %. La diferencia evidencia una distancia considerable en la formación matemática entre ambos contextos.

En el nivel intermedio, que corresponde a quienes pueden resolver problemas sencillos de matemáticas, el 34 % de los jóvenes mexicanos logra ubicarse en esa franja, en contraste con el 60 % entre sus equivalentes de la OCDE. Esta proporción muestra que menos de la mitad de los estudiantes en el país consigue manejar ejercicios de dificultad moderada en comparación con el promedio internacional.

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Mientras que el segmento de mayor complejidad, reservado para quienes aplican razonamiento matemático a situaciones complicadas, presenta la disparidad más marcada, ningún estudiante mexicano alcanzó el nivel V o VI de la prueba, mientras que en los países de la organización el 9 % sí lo logró.

El análisis elaborado por el IMCO deja en claro que la mayoría de las infancias enfrenta dificultades significativas en matemáticas, lo que plantea retos para el sistema educativo actual y la necesidad de fortalecer la enseñanza en esta materia clave para el desarrollo académico y profesional.

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