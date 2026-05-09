BTS sorprende en la Arena México: Jimin, Jin y Suga disfrutan función de lucha libre con Místico

Miembros del grupo BTS hace presencia en función de lucha libre en la Arena México (Conexion interna/FB)

La fiebre del K-pop se apoderó de la capital mexicana luego de que algunos integrantes de BTS fueran captados disfrutando de una función de lucha libre en la emblemática Arena México.

Tras el exitoso concierto que la agrupación ofreció el jueves en el Estadio GNP Seguros, los artistas aprovecharon su día libre para recorrer algunos de los lugares más representativos de la Ciudad de México antes de continuar con sus presentaciones programadas para el fin de semana.

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Los integrantes Jimin, Jin y Suga fueron vistos entre el público de la llamada “Catedral de la lucha libre”, donde disfrutaron de una función estelarizada por el luchador mexicano Místico.

Místico lanzó la primera pista sobre la presencia de BTS

Se muestra una gran multitud congregada en las gradas de la Arena México, con muchos asistentes de pie, aplaudiendo y grabando con sus teléfonos móviles a integrantes del grupo de K-pop BTS, quienes estuvieron presentes en este evento de lucha libre.

La presencia de los artistas surcoreanos no pasó desapercibida entre los asistentes. Sin embargo, el primero en dar señales fue el propio Místico, quien apareció rumbo al cuadrilátero usando una chamarra con el logotipo de BTS, lo que despertó sospechas entre el público.

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Poco después, varios aficionados comenzaron a notar que en la primera fila se encontraban personas extranjeras cubriendo parcialmente sus rostros con máscaras y capuchas. La situación provocó expectativa y numerosos asistentes comenzaron a grabar videos con sus teléfonos celulares.

Durante la función, algunos fans lograron reconocer a Jimin a la distancia, por lo que rápidamente difundieron imágenes y mensajes en redes sociales confirmando la visita de los ídolos del Kpop.

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El saludo entre Místico y Jin se volvió viral

Saludo entre Místico y Jin en la Arena México (Grupo Rancio/FB)

Uno de los momentos más comentados de la noche ocurrió cuando Místico descendió del ring y se acercó a la zona donde estaban sentados los integrantes de BTS.

El luchador saludó de manera cordial a los artistas, especialmente a Jin, escena que fue captada por decenas de asistentes y rápidamente comenzó a circular en plataformas digitales.

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Las imágenes mostraron a los músicos disfrutando relajadamente del espectáculo, mientras el público reaccionaba emocionado al notar la presencia de las estrellas internacionales en uno de los recintos más tradicionales de la cultura popular mexicana.

Suga compartió imágenes de la función en Instagram

Miembros del grupo BTS hacen presencia en función de lucha libre en la Arena México (Conexion interna/FB)

Aunque varios integrantes intentaron pasar desapercibidos, fue Suga quien terminó confirmando públicamente su asistencia a la Arena México.

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El cantante compartió en sus historias de Instagram un video donde aparece Místico sobre las cuerdas del cuadrilátero, lo que desató aún más reacciones entre los seguidores de la agrupación.

La publicación rápidamente se viralizó y generó miles de comentarios tanto de fans mexicanos como internacionales, quienes celebraron que los integrantes de BTS decidieran acercarse a una de las tradiciones más representativas del entretenimiento en México.

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BTS continúa su gira con conciertos este fin de semana

La agrupación surcoreana continuará sus actividades en la capital del país con los conciertos programados para este sábado 9 y domingo 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros.

La visita de los integrantes a la Arena México también fue vista por muchos seguidores como una muestra del interés de los artistas por conocer la cultura mexicana más allá de los escenarios musicales.

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Mientras tanto, las imágenes de Jimin, Jin y Suga disfrutando de la lucha libre continúan acumulando reproducciones y comentarios en redes sociales, consolidando uno de los momentos más inesperados y virales de su paso por México.