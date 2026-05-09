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Javier Corral crea el Frente Estatal en Defensa de la Soberanía Nacional en Chihuahua ante la ‘intromisión extranjera’ de la CIA

Llamó a la ciudadanía a unirse y exigir a la gobernadora Maru Campos explicaciones

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El exgobernador de Chihuahua difundió ese mensaje junto con un manifiesto en el contexto de los agentes de la CIA fallecidos en el estado.
El exgobernador de Chihuahua difundió ese mensaje junto con un manifiesto en el contexto de los agentes de la CIA fallecidos en el estado. (Infobae México)

El senador de Morena, Javier Corral Jurado llamó a crear el Frente Estatal en Defensa de la Soberanía Nacional “ante la intromisión extranjera y las operaciones encubiertas de la CIA”, declaró.

A través de sus redes sociales, Corral compartió el Manifiesto de la nueva organización para que ciudadanos, políticos, organizaciones y quienes estén interesados en formar parte, se registren.

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Afirmó que el nuevo bloque nace en Chihuahua ante una nueva escalada política por la presencia de agentes estadounidenses en el estado, afirmó.

El exgobernador de Chihuahua difundió ese mensaje junto con un manifiesto en el contexto de los agentes de la CIA fallecidos en el estado. En él, organizaciones y ciudadanos acusan a la gobernadora María Eugenia Campos de haber permitido actividades de espionaje de la CIA al margen de las facultades legales del estado.

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El documento también convoca a protestas públicas y exige impulsar un juicio político contra la mandataria estatal. Entre los firmantes, se encuentran senadores de Chihuahua, como la morenista Andrea Chávez.

El exgobernador de Chihuahua difundió ese mensaje junto con un manifiesto en el contexto de los agentes de la CIA fallecidos en el estado.
El exgobernador de Chihuahua difundió ese mensaje junto con un manifiesto en el contexto de los agentes de la CIA fallecidos en el estado. (Captura de pantalla)

Qué plantea el nuevo frente promovido por Corral

El manifiesto sostiene que diversas organizaciones de Chihuahua decidieron articular un frente ciudadano por considerar que hubo una violación a la soberanía nacional. Esto, por el caso de los agentes de la CIA que murieron cuando regresaban de un operativo ocurrido el 19 de abril donde se realizó un “supuesto ‘desmantelamiento’ de un narcolaboratorio”.

Los hechos fueron catalogados por toda la fuerza política de Morena como un hecho de labores de espionaje y operaciones encubiertas en la entidad.

El documento afirma que la presencia de esos agentes estuvo “amparada en la protección” de la gobernadora y que esa colaboración habría vulnerado la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional, al tratarse de vínculos con agencias extranjeras que, según el manifiesto, solo pueden ser establecidos por autoridades federales.

En ese marco, Corral presentó el Frente Estatal en Defensa de la Soberanía Nacional como una plataforma de denuncia y movilización. Llamó a que la población se sume, mientras el manifiesto habla de “un escudo ciudadano” para frenar la intervención de la CIA en México.

“Quienes formamos este Frente invitamos al pueblo de Chihuahua a que se sume a los actos de protesta y denuncia que ya estamos realizando por todos los rincones de la entidad, pero en especial a la demanda de exigir un juicio político contra la gobernadora María Eugenia Campos Galván" se lee en el manifiesto.

Imagen: NurPhoto/picture alliance
Imagen: NurPhoto/picture alliance

La muerte de agentes de la CIA detonó la polémica en Chihuahua

Después del operativo del 19 de abril de 2026, cuando murieron agentes estadounidenses en un procedimiento oficial relacionado con un presunto laboratorio de drogas en Chihuahua, creció la presión sobre el gobierno estatal para explicar bajo qué términos actuaban esos funcionarios en territorio mexicano.

Luego de estos lamentables hechos, “diversas autoridades, entre las cuales se cuentan la presidencia de la República, el Senado, y la Secretaría de Seguridad Pública, le han solicitado al gobierno del estado de Chihuahua información completa y suficiente sobre los motivos y los objetivos de la presencia de los agentes".

Los días posteriores a los hechos, el caso colocó bajo escrutinio la relación entre autoridades chihuahuenses y agencias de seguridad de Estados Unidos, además de abrir un choque entre actores cercanos al oficialismo federal y el gobierno encabezado por Maru Campos.

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