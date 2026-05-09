Camiseta con símbolos del EZLN desata polémica en México: marca española la vende en más de 2 mil pesos

No es la primera vez que el grupo guerrillero mexicano es vinculado con marcas y hasta clubes de futbol. (Especial)

Una marca de moda española desató controversia en México tras lanzar una camiseta de fútbol con los símbolos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). La prenda, ofertada en tiendas digitales mexicanas y españolas, muestra una estrella y las iniciales EZLN, evocando a uno de los movimientos indígenas más emblemáticos del país.

El uso de símbolos del movimiento zapatista por la marca Grimey ha generado debate sobre la apropiación cultural y los vacíos legales que enfrentan los pueblos indígenas en México para proteger su patrimonio, especialmente en el ámbito comercial y de la moda.

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¿Un nuevo caso de apropiación cultural?

La aparición de la camiseta en el catálogo de Grimey, con un costo de 2 mil 300 pesos mexicanos, reactivó las discusiones en torno al uso comercial de símbolos culturales indígenas por empresas extranjeras presentes en el mercado mexicano.

Hasta el momento, se desconoce si la organización recibió algún aviso o propuesta de parte de la firma española y que sus emblemas se utilizan únicamente con fines comerciales. Este hecho podría derivar en acciones legales ante autoridades mexicanas.

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El jersey tiene un estilo deportivo y únicamente se encuentra en color naranja. (Web Grimey)

No es la primera vez que hay referencia del movimiento

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional irrumpió en la vida pública mexicana el 1 de enero de 1994, cuando miles de indígenas tomaron el control de varios municipios de Chiapas para demandar derechos históricos, como trabajo, tierra, techo, alimentación, salud y educación.

Desde entonces, la estrella roja y las iniciales del movimiento se consolidaron como símbolo de lucha para comunidades y grupos sociales en México. Son estos elementos los que ahora aparecen en la polémica prenda lanzada por Grimey tres décadas más tarde.

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En cuanto a la protección registral, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) reporta que en junio de 2021 se intentó registrar la marca “EZLN Quality Jeans”, utilizando la imagen del Subcomandante Marcos junto a elementos icónicos del movimiento.

La solicitud fue rechazada, dejando el expediente inactivo desde 2001, lo que evidencia que los elementos identitarios de movimientos sociales enfrentan dificultades para obtener protección formal en México.

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En 2023, organizaciones dentro de México, como el Gran Consejo Maya, interpusieron denuncias ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor por la utilización de elementos culturales en campañas publicitarias y productos turísticos. Estos casos reflejan un contexto nacional cada vez más atento y celoso de la protección del patrimonio cultural, tanto frente a empresas extranjeras como mexicanas, que explotan símbolos indígenas sin permiso.

La relación del Ejército con clubes como el Inter de Milán fue muy polémica en su momento. (Foto: Twitter / @_capturee)

¿Qué dice la marca española?

Por su parte, Grimey, originaria de Vicálvaro, Madrid y fundada en 2006, argumenta que su línea de diseños con alusiones sociales y políticas busca canalizar mensajes vinculados a causas diversas.

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Según la propia marca, han realizado acciones solidarias con otras luchas internacionales, como el festival GRIMEY x PALESTINA, cuyos fondos se destinan a colectivos de defensa de pueblos originarios. Sin embargo, hasta ahora no hay claridad sobre un compromiso concreto con el EZLN en la canalización de recursos o beneficios derivados de la comercialización de la camiseta.

La marca ha dejado en claro que buscan asociarse con movimientos sociales alrededor del mundo. (Web Grimey)

La controversia causada por la camiseta zapatista se inserta en una tendencia donde comunidades indígenas y autoridades mexicanas han exigido mayor respeto y protección frente al uso comercial no autorizado de sus símbolos culturales por parte de grandes marcas. Ejemplos recientes incluyen denuncias oficiales a empresas como Carolina Herrera, Adidas y Shein por apropiarse de diseños tradicionales sin reconocimiento ni beneficio para los pueblos originarios.

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