Mexicana celebra su boda con enorme Green Card tras casarse con su novio estadounidense: video causa polémica

La celebración mezcló humor, referencias virales y una dinámica inesperada.

Una boda terminó convirtiéndose en fenómeno viral en redes sociales después de que los invitados sorprendieran a la novia con una enorme réplica de una Green Card durante la fiesta. El momento, grabado en video y compartido en plataformas digitales, rápidamente acumuló miles de reproducciones y comentarios por la forma en que la celebración tomó un giro completamente inesperado.

La escena llamó la atención debido a que la dinámica hacía referencia, en tono humorístico, al matrimonio de la mujer con un ciudadano estadounidense. Lo que parecía una simple broma terminó transformándose en uno de los momentos más comentados de TikTok y otras redes sociales.

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En el video se observa cómo varios asistentes ingresan a la pista cargando una gigantesca tarjeta verde mientras el resto de los invitados comienza a gritar, reír y celebrar alrededor de la pareja.

El ambiente tomó todavía más fuerza cuando la novia decidió seguir el juego y comenzó a bailar junto a la enorme “Green Card” en medio de aplausos y música. Algunos invitados incluso repartían pequeñas banderas de Estados Unidos mientras continuaba la celebración.

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Los invitados sorprendieron a la novia con una gigantesca réplica durante la fiesta.

Lejos de molestarse o mostrarse incómodo, el novio también participó en la dinámica y se sumó a las bromas junto a familiares y amigos, quienes rodearon a la pareja entre risas y referencias relacionadas con la ciudadanía americana.

La naturalidad con la que ambos reaccionaron fue uno de los elementos que más destacaron los usuarios en redes sociales, donde rápidamente comenzaron a aparecer comentarios llenos de humor.

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“La Green Card más festejada de la historia.”

“Cuando el matrimonio viene con beneficios incluidos.”

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“Ella ganó esposo y ciudadanía el mismo día.”

“El esposo entendió perfecto el chiste y eso hizo mejor el momento.”

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El video desató miles de comentarios en plataformas digitales, donde usuarios señalaron que las bodas actuales cada vez mezclan más elementos de humor, cultura pop y referencias virales.

Las reacciones no tardaron en viralizarse y muchos usuarios señalaron que las bodas actuales cada vez incorporan más elementos relacionados con memes, cultura pop y referencias virales para hacer las celebraciones más originales.

Para varios internautas, el éxito del video se debió principalmente a la espontaneidad del momento y a la forma relajada con la que la pareja tomó las bromas durante uno de los días más importantes de su vida.

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