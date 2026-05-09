México

Mexicana celebra su boda con enorme Green Card tras casarse con su novio estadounidense: video causa polémica

La divertida dinámica se volvió viral por las bromas sobre ciudadanía estadounidense

Guardar
Google icon
La celebración mezcló humor, referencias virales y una dinámica inesperada.
La celebración mezcló humor, referencias virales y una dinámica inesperada.

Una boda terminó convirtiéndose en fenómeno viral en redes sociales después de que los invitados sorprendieran a la novia con una enorme réplica de una Green Card durante la fiesta. El momento, grabado en video y compartido en plataformas digitales, rápidamente acumuló miles de reproducciones y comentarios por la forma en que la celebración tomó un giro completamente inesperado.

La escena llamó la atención debido a que la dinámica hacía referencia, en tono humorístico, al matrimonio de la mujer con un ciudadano estadounidense. Lo que parecía una simple broma terminó transformándose en uno de los momentos más comentados de TikTok y otras redes sociales.

PUBLICIDAD

En el video se observa cómo varios asistentes ingresan a la pista cargando una gigantesca tarjeta verde mientras el resto de los invitados comienza a gritar, reír y celebrar alrededor de la pareja.

El ambiente tomó todavía más fuerza cuando la novia decidió seguir el juego y comenzó a bailar junto a la enorme “Green Card” en medio de aplausos y música. Algunos invitados incluso repartían pequeñas banderas de Estados Unidos mientras continuaba la celebración.

PUBLICIDAD

Los invitados sorprendieron a la novia con una gigantesca réplica durante la fiesta.
Los invitados sorprendieron a la novia con una gigantesca réplica durante la fiesta.

Lejos de molestarse o mostrarse incómodo, el novio también participó en la dinámica y se sumó a las bromas junto a familiares y amigos, quienes rodearon a la pareja entre risas y referencias relacionadas con la ciudadanía americana.

La naturalidad con la que ambos reaccionaron fue uno de los elementos que más destacaron los usuarios en redes sociales, donde rápidamente comenzaron a aparecer comentarios llenos de humor.

“La Green Card más festejada de la historia.”

“Cuando el matrimonio viene con beneficios incluidos.”

“Ella ganó esposo y ciudadanía el mismo día.”

“El esposo entendió perfecto el chiste y eso hizo mejor el momento.”

El video desató miles de comentarios en plataformas digitales, donde usuarios señalaron que las bodas actuales cada vez mezclan más elementos de humor, cultura pop y referencias virales.

Las reacciones no tardaron en viralizarse y muchos usuarios señalaron que las bodas actuales cada vez incorporan más elementos relacionados con memes, cultura pop y referencias virales para hacer las celebraciones más originales.

Para varios internautas, el éxito del video se debió principalmente a la espontaneidad del momento y a la forma relajada con la que la pareja tomó las bromas durante uno de los días más importantes de su vida.

Temas Relacionados

mexicanaGreen Cardestadounidensebodaviralredes socialesmexico-viralesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Infancias mexicanas enfrentan crisis en matemáticas: 66% no domina operaciones básicas

Un eventual recorte del calendario escolar 2025-2026 podría agravar rezagos existentes en el sector educativo del país

Infancias mexicanas enfrentan crisis en matemáticas: 66% no domina operaciones básicas

BTS en México: comienzan los preparativos para su segunda fecha en el Estadio GNP Seguro

El grupo de K-pop tiene presentaciones programadas para el 9 y 10 de mayo en la Ciudad de México

BTS en México: comienzan los preparativos para su segunda fecha en el Estadio GNP Seguro

SEP debe garantizar cuidado y educación de la niñez ante recorte escolar por Mundial 2026, señalan CNDH y Sipinna

De acuerdo con la Constitución, toda decisión educativa debe priorizar los derechos y el interés superior de la niñez

SEP debe garantizar cuidado y educación de la niñez ante recorte escolar por Mundial 2026, señalan CNDH y Sipinna

Internos de anexo se vuelven virales a bailar ‘El Ratón Vaquero’ por el Día de las Madres

Decenas de internos participaron en una rutina que sorprendió a miles en redes sociales

Internos de anexo se vuelven virales a bailar ‘El Ratón Vaquero’ por el Día de las Madres

Aseguran cinco toneladas de autopartes y un arsenal de droga tras cateos simultáneos en la GAM

Un hombre de 54 años y una mujer de 53 fueron detenidos tras dos cateos simultáneos en la Ciudad de México

Aseguran cinco toneladas de autopartes y un arsenal de droga tras cateos simultáneos en la GAM
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran cinco toneladas de autopartes y un arsenal de droga tras cateos simultáneos en la GAM

Aseguran cinco toneladas de autopartes y un arsenal de droga tras cateos simultáneos en la GAM

Reportan que casa de Rocha Moya en Culiacán fue tiroteada

PAN acusa que Baja California es un “narcoestado gobernado por Morena”

Dos guardias de seguridad de una clínica en Iztapalapa fueron atacados a balazos tras amenazas de extorsión, uno murió

Marina asegura embarcación con bultos de cocaína frente a costas de Guerrero: hay dos extranjeros detenidos

ENTRETENIMIENTO

BTS en México: comienzan los preparativos para su segunda fecha en el Estadio GNP Seguro

BTS en México: comienzan los preparativos para su segunda fecha en el Estadio GNP Seguro

María Elena Saldaña revela que padece enfermedad incurable: ¿Qué tiene ‘La Güereja’?

Selección de Futbol Femenil Mexicana consiente a las ARMY y lanza dinámica para ganar boletos VIP para concierto de BTS en CDMX

Randy Arozarena demuestra su afición por Peso Pluma y asiste a su concierto en Chicago

BTS sorprende en la Arena México: Jimin, Jin y Suga disfrutan función de lucha libre con Místico

DEPORTES

De promesa de la MLB a truncar su sueño: deportan al mexicano Humberto Cruz por transporte ilegal de inmigrantes a EEUU

De promesa de la MLB a truncar su sueño: deportan al mexicano Humberto Cruz por transporte ilegal de inmigrantes a EEUU

América vs Toluca: cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO la semifinal de vuelta del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil

Los 10 jugadores más esperados del Mundial 2026: las estrellas que no te puedes perder

Pumas prohíbe grupos americanistas entrar a CU y desata polémica para el partido de vuelta de los Cuartos de Final

Pareja celebra sus bodas de plata entrando al salón de fiestas con el himno del América: video se vuelve viral