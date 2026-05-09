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Pumas prohíbe grupos americanistas entrar a CU y desata polémica para el partido de vuelta de los Cuartos de Final

Los Universitarios anunciaron fuertes medidas de seguridad previo al duelo en Ciudad Universitaria por el pase a las semifinales del Clausura 2026

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Las restricciones para aficionados visitantes encendieron el debate previo al partido en CU.
Las restricciones para aficionados visitantes encendieron el debate previo al partido en CU.

Pumas y América definirán su boleto a las Semifinales del Clausura 2026 en un partido que ya comenzó a calentarse fuera de la cancha. A pocos días del encuentro de Vuelta de los Cuartos de Final en Ciudad Universitaria, el Club Universidad anunció medidas estrictas para controlar la presencia de aficionados azulcremas dentro del estadio.

Mediante un comunicado oficial, la institución auriazul informó que no permitirá el ingreso de grupos organizados de animación pertenecientes al equipo visitante, decisión que generó una fuerte reacción entre aficionados en redes sociales.

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“El acceso de grupos organizados de animación o porras del equipo visitante será negado”, explicó el club en el documento difundido previo al compromiso ante las Águilas.
(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Además, Pumas dejó claro que mantendrá vigilancia constante en las tribunas para evitar reuniones de seguidores americanistas dentro del inmueble universitario.

“Se monitorearán las gradas durante el partido para evitar la creación de grupos dentro del estadio; e retirarán del estadio a quienes participen en la organización de grupos de personas que hayan ingresado”, termina por sentenciar.

La directiva también dio a conocer otras acciones que podrían provocar expulsiones inmediatas del estadio, entre ellas invadir la cancha, lanzar objetos, participar en peleas o realizar gritos discriminatorios.

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(Captura de pantalla)
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“Invadir el campo de juego; gritos discriminatorios, participar en peleas; arrojar objetos al campo (a jugadores y otros aficionados); formar grupos de animación del equipo visitante; acosar y violentar al staff y a otros aficionados”.

Las restricciones no tardaron en provocar polémica en plataformas digitales, donde aficionados de ambos equipos debatieron sobre las decisiones tomadas por el conjunto universitario.

“Equipo diminuto, desde que quisieron ganar en la mesa se notó su miedo”; “Ahhhh lo que la afición de Pumas va a hacer en todos los otros estadios ahora resulta que está prohibidísimo en CU”; “Tanto miedo tiene Pumas? El América si dejó entrar a la porra de Pumas al Banorte, porque no hay el mismo respeto”; “No puedes apoyar a tu equipo porque te echan?? Que bajo han caído”, fueron algunos de los comentarios publicados por usuarios.

Jugadores de América festejan tras anotar uno de los goles con los que rescataron el empate ante Pumas UNAM en la postemporada del torneo mexicano. Estadio Banorte, Ciudad de México, México. 3 de mayo de 2026. REUTERS/Henry Romero
Jugadores de América festejan tras anotar uno de los goles con los que rescataron el empate ante Pumas UNAM en la postemporada del torneo mexicano. Estadio Banorte, Ciudad de México, México. 3 de mayo de 2026. REUTERS/Henry Romero

La tensión entre ambas aficiones aumentó todavía más después del vibrante empate de 3-3 registrado en el partido de Ida disputado en el Estadio Azteca.

Soccer Football - Liga MX - Quarter Final - First Leg - Club America v Pumas UNAM - Estadio Ciudad de Mexico, Mexico City, Mexico - May 3, 2026 Pumas UNAM's Jordan Carrillo celebrates scoring their third goal REUTERS/Henry Romero
Soccer Football - Liga MX - Quarter Final - First Leg - Club America v Pumas UNAM - Estadio Ciudad de Mexico, Mexico City, Mexico - May 3, 2026 Pumas UNAM's Jordan Carrillo celebrates scoring their third goal REUTERS/Henry Romero

Pumas sorprendió primero con un gol de Juninho desde fuera del área, aunque Isaías Violante empató rápidamente para América. Más adelante, Uriel Antuna y Jordan Carrillo parecían encaminar el triunfo auriazul, pero dos penales convertidos por Henry Martín y Alejandro Zendejas terminaron por rescatar el empate para las Águilas.

Ahora, Ciudad Universitaria será escenario de un duelo que promete intensidad tanto dentro como fuera de la cancha.

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