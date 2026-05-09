SEP debe garantizar cuidado y educación de la niñez ante recorte escolar por Mundial 2026, señalan CNDH y Sipinna

Unos niños en un aula (Freepik)

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) exhortaron a la Secretaría de Educación Pública (SEP) a garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes ante los cambios al calendario escolar 2025-2026, motivados por el calor y la celebración del Mundial de Futbol 2026.

El 7 de mayo de 2026, la SEP y las secretarías de Educación de las 32 entidades federativas acordaron por unanimidad adelantar la conclusión del ciclo escolar 2025-2026 al 5 de junio, en el marco de la LXVI Reunión Nacional Plenaria Ordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU).

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De acuerdo con Mario Delgado Carrillo, titular de la SEP, responde a solicitudes de 10 entidades federativas y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

El acuerdo fija el cierre administrativo para el 12 de junio, traslada el Consejo Técnico Escolar al 8 de junio, y prevé que el receso concluya el 10 de agosto, dando paso a una fase intensiva de preparación del siguiente ciclo.

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Del 17 al 28 de agosto se realizarán dos semanas oficiales de fortalecimiento de aprendizajes. El ciclo escolar 2026-2027 iniciará el 31 de agosto.

Las autoridades educativas aseguran el cumplimiento de los planes y programas de estudio, así como el máximo aprovechamiento académico.

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En un comunicado, la CNDH subrayó que garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes y el principio de interés superior de la niñez, consagrado en el artículo 3 constitucional, debe ser el eje central de cualquier decisión educativa.

Advierte que estas disposiciones solo afectan las jornadas escolares, no las laborales de quienes ejercen el cuidado, lo que puede dejar a los menores sin acompañamiento en el hogar y en situación de vulnerabilidad, con riesgos físicos, motores, cognitivos, emocionales y sociales, de acuerdo con lo documentado en el Informe Especial sobre el impacto de la pandemia en el derecho a la educación.

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La Comisión señaló que estas medidas, aunque emergentes y temporales, no constituyen una solución duradera ni eficiente, sino que trasladan la carga de las obligaciones públicas a las personas cuidadoras y afectan directamente el bienestar de niñas, niños y adolescentes.

Al no considerar los contextos sociales y laborales de quienes cuidan, se vulnera el derecho a ser debidamente protegidos, especialmente para quienes carecen de redes de apoyo suficientes, incrementando el riesgo de sufrir violencia y contraviniendo la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

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Por ello, la CNDH llama a la SEP y al CONAEDU a revisar la determinación y generar mecanismos que consideren los contextos y atiendan las problemáticas derivadas de su aplicación.

Reitera que la responsabilidad de garantizar los derechos de la niñez corresponde a todas las autoridades.

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Sipinna reconoce necesidad de análisis integral y coordinación interinstitucional

La Secretaría Ejecutiva de Sipinna reconoce el posicionamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la propuesta de adelantar el cierre escolar y subraya que la pregunta relevante no es si el Estado prioriza el futbol sobre la educación, sino si puede reorganizar temporalmente el servicio educativo ante circunstancias extraordinarias, sin comprometer los estándares mínimos de garantía de derechos.

El organismo destaca que la SEP tiene facultades legales para definir el calendario, en la medida en que se preserven los días lectivos y la continuidad pedagógica.

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El mecanismo de compensación —dos semanas de fortalecimiento de aprendizajes en agosto— constituye la respuesta institucional a la exigencia de no debilitar el derecho a la educación, aunque su efectividad real debe ser comprobada en la práctica, no solo en el calendario.

Sipinna reconoce, además, que una reducción efectiva de días lectivos puede agravar el rezago educativo y trasladar cargas desproporcionadas a las familias, sobre todo a mujeres y hogares en situación de vulnerabilidad, quienes no cuentan con las mismas opciones de reorganización.

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Las altas temperaturas y los impactos del Mundial en movilidad y seguridad pública son factores que motivaron la decisión, según las autoridades estatales y el magisterio.

Exigen acciones concretas para proteger a la niñez y garantizar derechos

Tanto la CNDH como Sipinna insisten en que la medida debe acompañarse de acciones específicas para responder a los impactos diferenciados en la niñez y sus familias, como esquemas de apoyo y espacios seguros supervisados para quienes no puedan permanecer bajo cuidado familiar.

Además, piden coordinación efectiva entre la SEP, Sipinna, DIF, IMSS y los sistemas estatales y municipales de protección integral.

Ambos organismos enfatizan que el interés superior de la niñez exige un análisis de derechos integral, simultáneo y sin jerarquías artificiales.

La adecuación extraordinaria del calendario escolar requiere corresponsabilidad institucional y social, así como medidas de apoyo concretas y preventivas, evitando la confrontación y priorizando la protección efectiva de niñas, niños y adolescentes.