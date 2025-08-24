¿Qué beneficios tiene comer un puñado de nueces todos los días antes de desayunar?

Las nueces se han convertido en una opción nutritiva para la salud. Foto: (iStock)

Iniciar el día con alimentos que nutran el cuerpo y activen el metabolismo es clave para tener energía, concentración y bienestar. Uno de los alimentos más recomendados por nutriólogos y especialistas en salud es la nuez. Comer un puñado de nueces al comenzar el día puede ser un hábito sencillo pero poderoso que impacta positivamente la salud en múltiples niveles.

Las nueces son una fuente rica en grasas saludables, proteínas, fibra, vitaminas y minerales. A continuación. Ante ello, los beneficios más destacados de consumir un puñado de nueces en las primeras horas del día son los siguientes:

Aportan energía de larga duración

Gracias a su combinación de grasas buenas, proteína vegetal y carbohidratos complejos, las nueces ofrecen energía sostenida durante toda la mañana. A diferencia de los alimentos altos en azúcares simples, que provocan picos y caídas de energía, las nueces proporcionan combustible constante, ideal para comenzar el día con buen rendimiento físico y mental.

Además, esta energía es más estable y evita la necesidad de recurrir a snacks poco saludables entre comidas.

Las nueces son fuente de grasas saludables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Favorecen la salud del corazón

Se ha demostrado que el consumo regular de nueces ayuda a reducir los niveles de colesterol LDL (el colesterol “malo”) y a aumentar el colesterol HDL (el “bueno”). Esto se debe a su alto contenido en ácidos grasos omega-3, antioxidantes y compuestos antiinflamatorios.

Incluirlas como parte del desayuno es una forma efectiva de cuidar el sistema cardiovascular desde temprano, sobre todo en personas con antecedentes de hipertensión o enfermedades del corazón.

Mejoran la salud cerebral

Las nueces son conocidas por sus beneficios para el cerebro. Contienen vitamina E, ácido alfa-linolénico y polifenoles, que ayudan a proteger las células cerebrales del daño oxidativo. Se ha asociado su consumo con una mejor memoria, concentración y menor riesgo de deterioro cognitivo con el paso de los años.

Por esta razón, consumirlas al comenzar el día puede ayudar a mejorar el enfoque y el rendimiento intelectual durante las primeras horas laborales o escolares.

Las nueces ayudan a tener energía. Foto: (iStock)

Contribuyen al control de peso

Aunque las nueces son calóricas, se ha demostrado que su consumo moderado no se relaciona con el aumento de peso, e incluso puede ayudar a perderlo. La clave está en su alto poder saciante. Comer un puñado por la mañana ayuda a controlar el apetito, reduciendo la ansiedad y la cantidad de comida que se consume el resto del día.

Además, la fibra que contienen promueve una digestión saludable y una mayor sensación de llenura.

Aportan nutrientes esenciales

Las nueces están cargadas de nutrientes que el cuerpo necesita diariamente, como magnesio, fósforo, cobre, manganeso, y vitamina B6. Comerlas por la mañana garantiza que estos minerales comiencen a actuar desde temprano en funciones como la producción de energía, la salud ósea y el fortalecimiento del sistema inmunológico.

Incorporar un puñado de nueces antes de tu desayuno —ya sea solas, con yogur, avena, fruta o en licuados— es un hábito sencillo con grandes beneficios. No solo mejora tu salud general, sino que te prepara para enfrentar el día con energía, claridad mental y mejor control del apetito.