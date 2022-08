Ada Limón, la poeta laureada de EE.UU. que hace historia inspirada en su herencia latina

Ada Limón (California, 1976) es estadounidense, poeta, artista, magister en Bellas Artes de la Universidad de Nueva York. Foto: Lucas Marquardt

El próximo 29 de septiembre entrará a hacer parte de la lista de poetas laureados de Estados Unidos, una distinción sin igual por parte de la Biblioteca del Congreso que por primera vez será otorgada a una mujer con orígenes latinoamericanos y que dirige la conversación hacia el papel que desempeña la comunidad hispana en Norteamérica.

Según informó NBC News, Ada Limón, una reconocida y galardonada escritora latina está en el ojo del huracán de la escena editorial mientras hace historia y causa curiosidad sobre la carrera que la llevó a ser la vigésimo cuarta poeta laureada de Estados Unidos, logró que ella, conectada con sus raíces, agradece al “duende” y a su abuelo mexicano.

Sin embargo este no es el primer reconocimiento que esta autora de Sonoma, California, recibe, hablar de su carrera es también hablar de que es la reconocida autora de seis libros de poesía entre los que destacan “Bright Dead Things” (2015), obra finalista del National Book Award, “The Carrying” (2018), ganadora del National Book Critics Circle Award de poesía y “The Hurting Kind” su más reciente libro que conecta postales indelebles de experiencias y personas (vivas o muertas) con imágenes inolvidables de la naturaleza que tiene a su alrededor o que rescata de sus recuerdos con cariño especial.

“The Hurting Kind” (2022) es el más reciente libro de la galardonada poeta Ada Limón. Imagen: adalimon.net/

Esta escritora ha tenido una carrera probablemente algo alejada del frenesí mediático que le brindara reconocimiento, sin embargo el paso a paso de Ada ha sido fructífero y más que notable, sus dos primeros libros, aunque fueron publicados con menos de un año de diferencia le generaron fama en el círculo literario; su primer libro Lucky Wreck (2005) fue elegido ese mismo por Jean Valentine como el ganador del Premio de Poesía Casa de Otoño, mientras que “Este Gran Mundo Falso”, su segundo libro, resultó ganador del Premio Pearl de Poesía en 2006, un reconocimiento de la revista especializada en literatura.

“Pasé de no tener ningún libro a tener dos en el lapso de un año. Sentí que había ganado la lotería, bueno, sin el dinero. Supongo que en mi vida, nunca he hecho las cosas de la manera ordinaria. O estoy en el fondo del pozo o no estoy cerca del agua”, comentó la autora en un artículo en la revista Compose del año 2014, que además de este reconocimiento reciente es miembro de la facultad de Queens University of Charlotte y el programa en línea 24 Pearl Street para el Centro de Trabajo de Bellas Artes de Provincetown.

Ada Limón (California, 1976) es estadounidense, poeta, artista, magister en Bellas Artes de la Universidad de Nueva York,, que asistió a la escuela de teatro de la Universidad de Washington y que constantemente ha desarrollado formación alrededor de la cultura y la literatura, tomando además cursos de escritura con personajes de la talla del editor y escritor Colleen J. McElroy, la ganadora del Pulitzer de poesía Sharon Olds, el poeta Philip Levine, la periodista y maestra Marie Howe, el poeta originario de la India Agha Shahid Ali representante del movimiento literario llamado Nuevo formalismo en la poesía estadounidense y con el multipremiado ensayista, dramaturgo y académico Tom Trineo.

Algunos creerán que al ser una reconocida poeta, Limón solo ha dedicado su preparación al fortalecimiento de sus conocimientos y habilidad en la literatura, sin embargo es importante saber que recibió una beca para su sostenimiento y escritura en el Centro de Trabajo de Bellas Artes en Provincetown, Massachusetts, que en 2003 ganó el Premio Literario de Poesía de Chicago y recibió también una beca de la Fundación para las Artes de Nueva York.

Vivió 12 años en Nueva York, ciudad en donde escribió para varias revistas como GQ, Travel + Leisure y la Martha Stewart Living, actualmente está radicada tanto en Lexington, Kentucky como en su natal Sonoma, California, ciudad en la cual se dedica a la escritura y docencia. Su poema “State Bird” fue publicado el 2 de junio de 2014 en The New Yorker, y el año siguiente recibió el Premio Pushcart 2015 con su poema “How to Triumph Like a Girl” (2013).

“Todavía estamos en medio de una pandemia, rebotando de trauma en trauma, (...) ha sido una época muy atormentada”, comentó Ada a la cadena de noticias que hoy se posiciona como la primera mujer poeta laureada de Estados Unidos con herencia mexicoamericana señalando que la poesía representa una forma de conectar las emociones, los sentimientos, e incluso la quietud y los tiempos de reflexión.

Cuando Limón asuma este otoño el histórico cargo y viaje por todo el país, tiene la intención de compartir dos cosas que cree sobre la poesía: la poesía nos ofrece una forma de “reclamar nuestra humanidad” y puede ayudar a reparar nuestra relación con el planeta.





