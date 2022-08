Los relatos entramados entre fotografías y música del portugués Afonso Cruz en “Jalan Jalan”

Afonso Cruz, escritor, músico e ilustrador portugués ( Figueira da Foz, 1971)

“Para tener esa noción total de un cubo, necesitamos una de dos cosas: otro observador o viajar, lo que muchas veces termina siendo la misma cosa, porque el viaje implica la alteridad, implica muchas veces ser el otro. (...) Cada paso es una renuncia y una forma de desapego. Jalan jalan es andar mejor. Por un motivo simple: no es utilitario, no tiene una ruta definida, hay una libertad intrínseca. Se asemeja al arte”.

Afonso, no Alfonso, es un escritor portugués (Figueira da Foz, 1971), ha publicado más de treinta libros que van desde la ficción, no ficción, poesía, teatro, ensayo y un trabajo notable de ilustración, como si fuera poco también es músico de la banda de blues The Soaked Lamb que traduce su universo en palabras, imágenes y sonidos para darnos pistas sobre su vida, su mundo, la filosofía de la China antigua que lee, con una perspectiva del mundo que puede ser leída en clave de crónica de viajes, pero también de cuentos cortos o lo que sea que prefieran sus lectores, entre los que no distingue edad, ni sexo, no sabe a dónde lleguen sus libros, solo sabe lo que quiere compartir en sus escritos.

Portada de Jalan Jalan, Afonso Cruz, Editorial Panamericana (2017 / 2021)

Esa vibra filosófica de su propuesta literaria va de la mano con su intención de conocer el mundo, de profundizar sobre una mirada hacia el alma humana, de pensar el mundo en otras épocas, de hacer sus propios paralelos sobre la cultura, sobre las postales que quedan de sus viajes y que decide compartir en su obra probablemente como un mapa o carta de navegación para que otros se inquieten sobre su propia manera de recorrer el mundo y conocerlo a su ritmo a través de las historias que puede inspirar, huyendo de las propias. Quizás todos en el fondo viajamos para eso.

Ya sea Cartagena, Berlín, La Paz o Bali, Afonso pone el ojo más allá de lo oficial, para mostrarnos la interconexión que los diversos aspectos de nuestras vidas pueden puede evidenciar, para reconocernos en el camino mientras enfrentamos a nuestros semejantes y nos descubrimos poco a poco; en Bali, por ejemplo, aprendió que el significado de la palabra Jalan es ‘calle’ o ‘andar’, cuando se usa una sola vez, pero si se repite, significa ‘pasear’ o ‘andar dos veces’, así que este libro acompañado de sus fotografías resulta siento una manera de pasear y repasar lugares acompañados de el autor que comparte sus momentos.

Cruz es un autor ampliamente reconocido, por sus libros que han sido publicados en más de veinte idiomas, ha recibido galardones entre los que se destacan el Premio Unión Europea de Literatura 2012, Premio Autores al Mejor Libro de Ficción Narrativa otorgado por la Sociedad Portuguesa de Autores en 2015, el Premio Literario Fernando Namora 2016 y finalista del Premio APE – Asociación de escritores portugueses, Gran Premio de Literatura de Viajes María Ondina Braga, 2019 , entre otros. Jalan Jalan es una obra ganadora unánime de la 2ª edición del Gran Premio de Literatura de Viajes Maria Ondina Braga, otorgado por la Asociación Portuguesa de Escritores en 2019,

¿Cómo comenzó en la escritura?

En mi caso no fue como un sueño de niño o algo así, nunca pensé en ser escritor, pero creo que hay dos razones para empezar a escribir. Una que es mejor escribir por sobre todas las razones, porque siempre hay más, pero la primera razón es que soy un lector, los libros hacen parte de mi vida desde siempre, no todos los lectores se vuelven a escritores, pero sí creo que es algo muy importante para escribir es lo que voy a leer y después hay algo de azar también y pensar ¿qué es lo que pasó a esta altura de mi vida?

Teníamos un un gobierno muy muy malo, no tenía nada de de extraordinario, pero tuve también un blog que se que se volvió muy exitoso y escribía sátira política social por ahí y me invitaron después para inscribir para una agencia de publicidad de promoción, esa fue la primera vez que trabajé con palabras y no con imágenes. Durante ese periodo mi primer libro fue algo que pasó en mi vida, no fue algo concertado, ni una estrategia, no fue más que la escritura atrapándome.

¿Cómo llegaste a esa forma que le diste Jalan Jalan a los relatos que terminan conectándose entre sí?

Porque también escribí otras cosas después ya con una intención diferente y resultó en un libro fragmentado, porque son viables, o sea, parte de que es un libro de viajes para hablar de otras cosas que son igualmente importantes para mi vida, como la literatura, la ciencia, la filosofía, la religión, por lo tanto en algún momento pensé que sería interesante juntar todos esos textos y publicarlos y así nació.

¿Estos relatos en qué periodos de tiempo fueron escritos?

Los bocetos, la cosa más cruda fue escrita cuando tenía 22 años por ahí, pero la versión más trabajada, la más reciente tiene como siete u ocho años por ahí.

¿Escribió este libro para un público en específico o estableció un público cuando consolidó el contenido final?

Es un tema que que siempre surge, aunque no pienso en el público en ese sentido, escribo un libro y después tiene más que ver con la editorial, lo que lo que la editorial piensa que va a hacer con ese libro, cómo promocionarlo y por ahí es, porque para mí lo que es importante es es la idea, el concepto y la manera como voy a desarrollarlo y sí los niños o los adultos lo van a comprender, eso es algo que resulta del propio libro y no tanto de una intención.

Entonces si tiene más que ver con los retos de las editoriales y también con las cuestiones de los libreros donde van a poner el libro, en cuál sección, por ejemplo la de niños, de adultos, de viajeros, de ciencia o de filosofía o de lo que sea.

Su libro “La muñeca de Kokoschka” ha sido traducido a más de lenguas en 15 lenguas, te pregunto sobre tu creación, que esto suceda particularmente interfiere de alguna manera en el momento en el que escribe, lo hace para un público diverso o escribe como te fluye, de acuerdo a sus inquietudes y su objetivo personal

Creo que siempre es un algo que tiene que ver conmigo y no limitado por la opinión del público, no, pero hay algo que es una característica de toda la literatura porque a veces nos preguntan de qué trata una novela algún libro y los escritores contestan con algo como por ejemplo, este es un libro que trata de la Segunda Guerra Mundial o de un hecho que pasó en el siglo XIX o al final del siglo 20, pero lo que pasa es que al final todos los libros de literatura que sean más o menos interesantes de que puedan sobrevivir no tratan de nada parecido tratan solamente del alma humana y cuando te preguntan de qué trata tu libro esa es la respuesta universal es algo que puedes decir sin equivocarte y este es un libro que trata del ser humano.

Es por eso que seguimos leyendo La Odisea, seguimos leyendo La Divina Comedia, porque no se trata del regreso de un hombre hacia su casa, sino del alma de una persona, eso es cautivante. Sí, habla de de las manifestaciones, apariencias y contextos de la época, pero más importante que eso es que habla del ser humano, eso no cambia, para nosotros sigue siendo algo muy interesante, seguimos leyendo por eso, o sea una madre de la Grecia antigua amaba de la manera que una madre del siglo 21 ama a sus hijos y ese sentimiento sigue siendo el mismo, hay algo que cambia muchísimo, pero no es importante para la literatura lo que es importante de hecho es la alma humana, en ese sentido siempre estamos hablando de la misma cosa, versiones distintas y pues diversos sobre el mismo tema.

Su obra es muy variada, ha pasado por ficción o ficción ensayo teatro poesía, quisiera preguntarle cuál es el género en el que te sientes más cómodo para expresar lo que quieres por medio de la escritura

Bueno, yo uso todo los géneros porque los necesito para expresarme, pero a veces hay ideas que solamente funcionan con la no ficción y están muy bien con la poesía, eso depende mucho del concepto de la idea de cómo puede ser ser transmitida. Ahí es muy complejo porque se necesita de expresiones y explicaciones, algo que no va muy bien, por ejemplo, con la poesía o por ejemplo con una novela, porque la novela tiende a volverse diplomática, paternalista, como si estuviera enseñando algo, pero un ensayo va muy bien con esas características, entonces todo tiene que ver con el concepto, con la idea, con lo quieres transmitir, con lo que quieres expresar, entonces tienes que lograr encontrar el método más eficaz, el que puedas considerar tu amigo, si se puede decir así.

Es un visitante asiduo de la Filbo, sé que estuvo en la edición del 2019 antes de la pandemia y también nos acompañó este año. ¿Cómo se sintió su encuentro con los lectores y con la presencialidad?

Si, he visitado la Filbo varias veces y siempre me ha impresionado muchísimo, es una feria increíble que tiene muchos lectores, mucha gente involucrada, muchos visitantes en comparación con otras ferias de alrededor del mundo, lo que pasa es que siempre que vuelvo a Bogotá quedó muy impresionado, es para mí la feria más más increíble que conozco. Volver este año después de la pandemia o no después, pero ahora que tenemos un poquito más de libertad fue maravilloso, sí, maravilloso y siento también que las personas están muy motivadas ahora con que que la sociedad está un poco más abierta, no solamente en Colombia, en Brasil también pasa lo mismo, estuve hace poco en la Bienal de Sao Paulo y también allá las personas están respondiendo muy bien a esa presencialidad, a poder hablar, abrazarse; en Portugal también las ferias del libro en varias ciudades están llenas de personas de las fiestas populares en pequeños pueblos, todo eso está volviendo y es muy bueno que que así sea.

¿Qué está leyendo en este momento?

Bueno, en ese momento estoy leyendo un libro de un filósofo chino antiguo, pero ahora en este momento que estoy en la Feria del Libro de Panamá ya me compré varios libros que puedo nombrarlos porque siempre compro, intento comprar los libros en la lengua original o muy cerca de la lengua original, entonces compré un libro de Marina Garcés que es de Barcelona, un libro de Javier Argüello, otro italiano Alessandro Marzo Magno, un libro sobre el Renacimiento y otro de Juan Villoro, de esos libros ninguno está traducidos al portugués, incluso Juan Villoro, por ejemplo que es un escritor muy conocido y uno de los escritores mexicanos más conocidos y no tiene un único libro traducido en portugués, decía antes en portugués pero es posible que el que esté traducido en Brasil, pero no está traducido en en Portugal que es una pena y pasa mucho porque Portugal también porque tiene mucho que ver con su mercado porque es un país muy pequeño.

Portada libro Escuela de aprendices, Marina Garcés (2020) Editorial Galaxia Gutenberg

¿Cuál es la relación de su faceta como músico y su faceta como escritor? ¿En algún punto se cruzan?

Todas las artes se cruzan en algún momento, hay siempre características que son comunes como las ideas, la concepción de las ideas, la imaginación, pero también hay algo que es más particular, por ejemplo la escritura tiene también un un ritmo, no es igual al ritmo de la música, pero sigue siendo un ritmo y uno quisiera llegar un poco más allá, puede pensar que la escritura tiene también melodía, aunque de hecho la melodía es algo muy particular de la música, pero seguro también que la escritura tiene armonía así como la pintura, por ejemplo, entonces hay momentos en que esas artes se pueden conjugar, se puede trabajar con dos o tres o más al mismo al mismo tiempo es también importante saber que todas las artes tienen sus características y sus límites también, doy muchas veces este ejemplo, uno puede pedir un vaso de agua con palabras, pero no lo puede hacer solamente tocando tocando clarinetes porque por ejemplo, necesita de palabras o de una imagen para para hacerlo solamente con la música no es posible.

La música tiene también cosas que son solamente de particulares de de sí misma como la posibilidad de hacerte mover, es el único arte que puede hacer una persona a moverse que te hace avanzar bailar, no lo logra con un poema puede tener el poema más bello del mundo y lo lee y no va a ser que las personas vayan entonces las artes tienen todas todas ellas en sus limitaciones sus características es importante conocerlas cuando uno maneja más que una, por lo tanto es importante conocer sus limitaciones y sus características.





Ficha

Título: Jalan Jalan

Autor: Afonso Cruz

Editorial: Panamericana

Año: 2017 / 2021





