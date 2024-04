Así son los jóvenes escritores de Lisboa que llegarán a Buenos Aires: fútbol, diversidad y mestizaje

Yara Nakahanda Monteiro, Bruno Vieira Amaral y Afonso Reis Cabral son algunos de los nuevos rostros de la literatura portuguesa. (Infobae)

LISBOA.- Una nueva ola de autores portugueses está presente en las librerías de Lisboa. Algunos forman parte de una generación llamada híbrida que escribe sobre las complejidades que trae el no ser completamente europeo ni completamente africano mientras que otros buscan crear nuevas narrativas para fomentar entre los jóvenes la lectura de los géneros tradicionales.

Dentro de esta nueva escena surgen nombres como los de Yara Nakahanda Monteiro, Bruno Vieira Amaral y Afonso Reis Cabral, tres escritores que se presentarán en la 48 Feria Internacional del Libro de Buenos Aires que tiene a Lisboa como ciudad invitada, espacio en el que buscan encontrar en sus pares argentinos nuevas ideas para plasmar la desigualdad, la inclusión y temas que aún son controvertidos en algunos países.

“Es una oportunidad para el municipio de Lisboa de invertir en literatura, así como para los autores portugueses emergentes que de este modo tienen la posibilidad de divulgar su trabajo en un mercado extranjero tan lleno de potencial como es el de América Latina”, afirma Carla Quevedo, curadora de Lisboa en Buenos Aires.

Más allá de los clásicos

Bruno Vieira Amaral ganó el premio José Saramago en 2015. (João Barata)

De los tres escritores, el más conocido en la región es Bruno Vieira Amaral, autor de la novela Las primeras cosas, traducida al español, ganadora del Premio José Saramago en 2015 y considerada una de las obras lusas más interesantes de la literatura contemporánea.

Para Bruno existen dos lazos muy importantes entre los autores portugueses y argentinos, uno es el gusto por clásicos como Julio Cortázar, Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares; la segunda es el fútbol. Justo, una sus participaciones en la fiesta literaria será una mesa en la que junto con Martin Kohan hablará sobre su interés por convertir este deporte en un género literario. “El fútbol es algo fundamental”, dice, principalmente porque en entornos como en el que creció las victorias de equipos favoritos dan alegrías y ayudan a construir sueños.

Bruno creció en la Margen Sur del Tajo, diferente a la sofisticada Lisboa que hoy en día se ha convertido en inspiración también de cineastas y músicos que junto con los escritores resaltan el contraste entre los dos lados del río.

Más allá del fútbol considera que el intercambio que se dará en Buenos Aires mostrará que la nueva generación de editores portugueses tiene otro punto de vista del mundo literario. Mientras que los autores “pueden dar a América latina una visión muy diferente para encontrar la forma de contar sus historias”.

En 2016 fue considerado entre las 10 Nuevas Voces de Europa. Su segunda novela, Hoje estarás comigo no paraíso, publicada en 2017, ganó el Premio Tabula Rasa a la mejor obra de ficción y obtuvo el segundo lugar en el Premio Océanos un año después.

Vieira Amaral junto con Pedro Mexia y Darío Sztajnszrajber hablará en la Feria sobre las características de los lisboetas y los porteños, qué tienen en común y qué los hace diferentes.

La lucha es igual en los dos lados del Atlántico

Yara Nakahanda Monteiro representa a una generación de autores que nacieron en Angola y crecieron en Portugal.

Otra representante de esta generación híbrida de autores es Yara Nakahanda Monteiro, quien hace unos años fue considerada también como representante de una ola de escritores nacidos en Angola pero formados en Portugal.

Su primer libro Essa dama bate bué!, que se presentará en Buenos Aires, fue traducido al español en 2023. Se define a sí misma como “tataranieta de la esclavitud, bisnieta del mestizaje, nieta de la independencia e hija de la diáspora”.

Desde su punto de vista, esta identidad la hace también una defensora del movimiento feminista global que en América se ha trasladado a la literatura con “una ruta de resistencia” similar a la que se ha visto en Europa.

“La lucha por los derechos de la mujer es transversal, y esta va a ser una oportunidad para conocer a nuevas autoras latinoamericanas. Estoy muy interesada en conocer la literatura femenina contemporánea, principalmente la poesía”, afirma.

¡Esa chica buena onda!, como se tradujo el título de su libro al español, se centra en una joven nacida en Angola y criada por sus abuelos en Portugal que regresa a su país natal en búsqueda de su madre revolucionaria a la que nunca conoció. Su descubrimiento, sin embargo, va más allá de sus raíces familiares, pues presenta un retrato de una Angola poscolonial y de posguerra, en el que la memoria y lo femenino desempeñan un papel preponderante.

Nakahanda Monteiro y Vieira Amaral comparten el haber vivido en la periferia de Lisboa.

Durante la feria dialogará junto con Ana Wajszczuk sobre los modelos de expresión artística y los autores que han influenciado su trabajo.

Escritura sin autocensura

El escritor recorrió a pie gran parte del país, lo que le dio una perspectiva sobre los contrastes en distintas regiones. (FB/Afonso Reis Cabral)

En contraste con los anteriores autores, Afonso Reis Cabral reconoce que es portugués de raíces europeas, clase media y joven, lo cuál no lo hace ajeno a la situación que se vive al sur del Tajo o las complejidades que vive la sociedad.

Una de sus peculiaridades es escribir a mano y después pasar sus notas al ordenador, algo que practica para activar el cerebro y sentirse más cercano a su obra.

La novela que presentará en Buenos Aires Pão de Açúcar (Pan de Azúcar) le valió el Premio José Saramago en 2019. Está basada en un crimen que conmocionó a Portugal hace 18 años. Narra la historia de Gisberta, una transexual brasileña asesinada por un grupo de chicos en Oporto. El libro en el que mezcla la ficción con hechos reales será publicado este año en España y en su país de origen ya va por su sexta edición.

Esta obra no estuvo libre de la controversia, ya que en 2023 no se aceptó su traducción en Estados Unidos por ser una historia escrita por un hombre cis y tratar sobre el asesinato una mujer trans. Sin embargo, asegura que ante estas posturas, “la literatura tiene posibilidades de sobrevivir” por lo que hizo un llamado a evitar la autocensura, “actualmente somos muchos mirando a muchos y no estamos exentos del juicio, siempre estamos siendo observados, hay escritores que no abordan muchos temas porque sienten que son propiedad de alguien”.

Otro de sus libros, O Mío Irmão (Mi hermano, como se tituló en español), trata también sobre el tema de la inclusión visto desde un personaje con síndrome de Down.