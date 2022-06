Un libro para descubrir la alimentación basada en plantas

María Paula Estela, autora de 'El poder de las plantas' es dietista, empresaria, speaker y deportista de alto rendimiento

“Siempre he creído que el conocimiento es poder, porque nos da la libertad de elegir desde una posición informada qué es lo que necesitamos para nuestro cuerpo. Además, me gusta recalcar que la ciencia no posee verdades absolutas pues, a medida que evoluciona y se realizan más estudios, pueden ir cambiando los conceptos y estándares que alguna vez fueron establecidos (...)”.

María Paula Estela

Portada de 'El poder de las plantas, María Paula Estela DIANA (2022)

Día a día las redes sociales y, en general, los contenidos de portales de internet ofrecen infinidad de contenidos sobre nuevas y mejoradas maneras de buscar el bienestar por medio de diversas técnicas de cuidado diario, ejercicio físico, crecimiento personal, espiritualidad y, también, la nutrición. Esta búsqueda abarca numerosas técnicas para conseguir un óptimo funcionamiento del cuerpo y la mente, una armonía que pueda brindar altos niveles de productividad en un mundo cada vez más retador que relega el cuidado para dar paso a rutinas que muchas veces resultan dañinas para el ser humano. “El poder de las plantas’” es un texto que nos propone una nueva perspectiva desde la cual es posible adaptarnos a un estilo de vida más sano, económico y amigable con el planeta.

Si nos remontamos a los orígenes de la especie humana, la dieta ha sido definida por el proceso evolutivo de nuestras estructuras sociales y la disponibilidad de diversos alimentos y la demanda energética que el ambiente exigía para la supervivencia. Actualmente tenemos al alcance toda una infinita variedad de productos procesados y naturales para alimentarnos, sin embargo, gracia a los avances científicos en investigación, medicina y nutrición hemos llegado a un nivel de conciencia en el que reconocemos los efectos negativos de las malas elecciones alimenticias generando iniciativas por la búsqueda de maneras saludables de conseguir brindarle “combustible” a nuestros organismos.

María Paula Estela, autora de 'El poder de las plantas' ha obtenido siete podios a nivel nacional y una representación de Colombia en el mundial ITU de triatlón en Suiza en 2019, por si fuera poco es Dietista de la Pontificia Universidad Javeriana y entrenadora personal del ACSM Personal Trainer®

La alimentación basada en plantas va más allá de ser característica de ideologías orientales en su mayoría que suprimen el consumo de proteínas animales, sus derivados, azúcares, disponiendo incluso la opción de adoptar caminos como el vegetarianismo o el veganismo como un estilo de vida en el que no todos se ven beneficiados ya que no todos los organismos son iguales y no tienen los mismos requerimientos energéticos ni las mismas maneras de procesar el alimento. María Paula Estela presenta en este texto una realidad que resulta reconfortante ya que propone un estilo completamente incluyente y flexible ya que no obliga a excluir las proteínas animales sino a dar un énfasis al consumo de las plantas, dejando siempre la posibilidad de adoptar el veganismo como una opción.

(Getty Images)

María Paula, la autora de ‘El poder de las plantas’ es nutricionista y deportista de alto rendimiento, sabe muy bien cuáles son las exigencias del cuerpo humano para tener un óptimo funcionamiento, como una especialista de la nutrición y también como una mujer dedicada al deporte. Esta reconocida dietista comparte esta guía con la finalidad de ayudar a sus lectores a comprender la lógica de la alimentación y a encontrar maneras para transformar los hábitos alimenticios con eficiencia y detalle con conocimiento, no solo para estar llenos de energías para enfrentar las actividades diarias, sino también para tener una salud óptima y así mismo, para relacionarnos adecuadamente con nuestro entorno en un nivel de armonía que proviene del autocuidado.

La autora abre nuestros ojos a una nueva sensibilidad ligada a nuestra manera de gestionar nuestra alimentación “Entre más colores tenga un plato, más sano será, y ese arcoíris lo proveen las frutas, verduras, cereales, nueces y legumbres que deberían ser la mayor parte de nuestra comida.” ¿Es posible que apreciar una gama de colores en nuestros alimentos pueda guiarnos de manera armónica e inteligente hacia caminos más efectivos para conseguir energía y bienestar? Este libro nos confirma que podemos también aportar a la sostenibilidad del medio ambiente y procurar maneras más inteligentes de ahorrar dinero mientras nos alimentamos bien. Suena bastante bien, ¿no le parece?

En ‘El poder de las plantas’ se pueden descubrir los beneficios de buscar proteínas vegetales en alimentos cotidianos que podemos encontrar fácilmente en los mercados locales, implementación de recetas que contengan plantas, la importancia de buscar asesoría con profesionales en nutrición y dietética, el consumo de suplementos de proteína de la mano de una alimentación basada en plantas, la relación de la glucemia y el ayuno, entre muchos otros detalles de alto valor.

María Paula Estela es empresaria, speaker y deportista. Como maratonista y triatleta ha obtenido siete podios a nivel nacional y una representación de Colombia en el Mundial ITU de triatlón en Suiza en el 2019, por si fuera poco es Dietista de la Pontificia Universidad Javeriana y entrenadora personal del ACSM Personal Trainer® (CPT) es creadora del Live Life Nutrition for the Soul, un centro de nutrición y bienestar integral con sede en la capital colombiana. A lo largo de esta década de trayectoria, su influencia y alcance ha llegado a miles en todo el mundo, lo que la ha convertido en un referente de bienestar y nutrición en Latinoamérica, tanto para pacientes como para profesionales de la salud.

Ficha

Título: ‘El poder de las plantas

Autora: María Paula Estela

Temática: nutrición, bienestar, alimentación

Año: 2022

Editorial: Planeta