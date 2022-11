Call of Duty: Modern Warfare II superó los mil millones de dólares en ventas en diez días

Messi, Neymar y Pogba estarán como personajes jugables en Call of Duty: Modern Warfare II, Warzone y Mobile

El juego de Activision Blizzard superó otro hito mundial: no solo impuso el récord de la edición de su franquicia más vendida a tres días de su estreno, sino que en diez días logró recaudar más de mil millones de dólares. El récord, que hasta ahora lo mantenía Black Ops 2 y que lo había conseguido en 15 días en 2012, se suma como otro momento histórico de los videojuegos.

Esta secuela de la remasterización de Modern Warfare (2019) también anunció que su apartado multijugador ya ha acumulado unas 200 millones de horas de juego, repartidas en mil millones de partidas jugadas en consolas y PC.

A pesar de que Call of Duty sea una franquicia que suele convertirse rápidamente en la más vendida en los años de su lanzamiento, las cifras de este estreno realmente han dejado anonadados al público y le han dado un respiro a Activision Blizzard tras un lanzamiento agridulce de Overwatch 2 y las decenas de denuncias de sus empleados por malas condiciones laborales y abuso de poder, entre otros.

Hace solo algunos días se revelaron los números que registró el juego en el primer fin de semana después de su estreno. En ese momento se reveló que el título superó el impacto que tuvieron los estrenos de “Top Gun: Maverick” y “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” combinados, convirtiéndose en uno de los productos más exitosos de la industria del entretenimiento durante este año.

“Les queremos agradecer a todos los jugadores de Call of Duty por hacer que este lanzamiento rompiese el récord del medio de entretenimiento con mayor recaudación de la historia. Es nuestro honor y privilegio liderar esta histórica semana de estreno para los mejores fans del mundo”, había expresado Johanna Faries, Mánager general del videojuego.

El éxito también viene bien para la antesala del lanzamiento de Warzone 2, la versión gratuita del universo Call of Duty donde se utiliza todo su imaginario para el desarrollo de un battle royale. La experiencia comenzará a estar disponible desde el 16 de noviembre de este año en todas las plataformas.

