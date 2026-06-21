Infancia, presión y victoria: el camino de Carlos Sainz para escribir su propia historia en la Fórmula 1

El piloto de Williams Racing recuerda su primer kart a los tres años y cómo la fama de Carlos Sainz Sr. le agregó presión en las pistas (REUTERS)

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz Jr. inició su relación con el automovilismo a una edad muy temprana. Integrante del equipo Williams Racing y con 31 años, recuerda con claridad su primer contacto con un kart, cuando apenas tenía tres años. “Mi padre me llevó y me subió a un kart, y recuerdo que fue uno de los mejores días de mi vida”, compartió en una entrevista exclusiva con la revista estadounidense People.

La figura de su padre, Carlos Sainz, bicampeón mundial de rally y múltiple ganador del Dakar, fue determinante en la vida del piloto, quien creció en un ambiente donde la competencia formaba parte de la vida cotidiana.

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De acuerdo con People, la familia buscaba preservar cierta normalidad en casa pese a la notoriedad del padre. Sainz pasaba gran parte del año viajando por compromisos deportivos, por lo que los momentos en familia se volvían especialmente valiosos. Durante esas ausencias, la madre de Carlos Sainz Jr. asumía el día a día, mientras su esposo llegaba a pasar hasta 250 días fuera de casa al año.

La dimensión pública de su padre quedó clara para Sainz Jr. en un evento celebrado en Madrid, cuando la ciudad se detuvo para despedir a Carlos Sainz tras su retiro del Campeonato Mundial de Rally. “Me asombró la cantidad de gente que acudió a su despedida. En ese momento me di cuenta: ‘Vale, mi padre es importante. Mi padre es enorme’”, recordó el piloto.

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También explicó cómo ese legado familiar influyó en su desarrollo personal y en la percepción que sus compañeros de competencia tenían sobre él.

Primeros pasos y el peso del apellido

El español revela que pasó de la ingenuidad a endurecerse en el karting, al notar que sus rivales buscaban ganarle por su apellido (AP Foto/Eduardo Verdugo)

Desde su debut en la Fórmula 1 en 2015 con Toro Rosso, el piloto español transitó por varios equipos, como Renault, McLaren, Ferrari y su actual escudería, Williams Racing. El apellido Sainz le abrió puertas, pero también implicó una carga particular. “No solo estaban motivados para vencer a Sainz, sino que estaban motivados para vencer al hijo de Carlos Sainz Sr.”, reconoció.

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El ambiente competitivo del karting, al que accedió desde niño, le hizo comprender que sus rivales lo veían como un objetivo especial. “Era ingenuo y me di cuenta de que quizás algunos querían vencerme más que nadie porque mi padre era famoso”, contó. Una lección que marcó su carácter competitivo se la transmitió su padre: “O muerdes o te muerden”.

La transición de una visión más ingenua a una postura más agresiva fue determinante en su carrera. “Empecé a ser el agresivo y el duro, y a partir de ahí, creo que mi carrera dio un giro de 180 grados y empecé a ser definitivamente más agresivo”, afirmó Sainz.

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Ese cambio lo llevó a destacarse en los equipos por los que pasó, sumando cuatro victorias en Grandes Premios (Gran Bretaña 2022, Singapur 2023, Ciudad de México y Australia 2024) y varios podios a lo largo de su trayectoria.

El impacto de la familia más allá de las pistas

El madrileño relata el día en que la ciudad se volcó al retiro de Carlos Sainz Sr. del Campeonato Mundial de Rally (Europa Press)

La influencia de la familia Sainz no solo se percibe en el ámbito deportivo. A pesar de la fama de su padre, en el hogar se priorizaba la estabilidad y la educación. Carlos Sainz Jr. señaló que el automovilismo era una pasión, pero que su familia procuró que él y sus hermanos vivieran una infancia lo más normal posible.

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Los vínculos familiares, reforzados por la presencia de su madre y los momentos de reunión en casa, ayudaron a equilibrar la presión que implicaba llevar un apellido tan reconocido. “Lo que recuerdo muy bien es que cada vez que mi padre estaba en casa, era como el mejor momento, porque era como una celebración”, contó el piloto.

Este entorno familiar también influyó en la percepción que Sainz tiene de la presión y la responsabilidad asociada a su nombre. “Siempre pienso en si me gustaría que mi hijo fuera piloto de F1 o no, y eso me pone nervioso. Me pone nervioso porque si yo sentí la presión de llevar el nombre de Sainz, él tendrá el doble de presión, y no quiero presión para mi hijo”, confesó a People.

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El legado y la mirada hacia el futuro

El español confiesa que le inquieta imaginar a su futuro hijo en la Fórmula 1, porque él sintió el peso del nombre Sainz - REUTERS/Stephane Mahe

El apellido Sainz está firmemente vinculado al automovilismo internacional. Carlos Sainz fue campeón mundial de rally en 1990 y 1992, y ganó el Dakar en cuatro ocasiones. Su hijo, ya consolidado en la Fórmula 1, busca mantener ese legado sin perder su propia identidad. La presión de las expectativas externas, tanto de rivales como de aficionados, es una constante en su carrera, pero también una fuente de motivación.

En el presente, el piloto español reflexiona sobre lo que significa ser parte de una dinastía deportiva. Convertido recientemente en tío y padrino, Sainz admite que su perspectiva sobre el legado familiar ha cambiado. “Tienen un año y medio, un año y un mes, y sin duda me hace ver esa faceta de la vida mucho más de cerca ahora que tengo 31 años”, señaló. Este contexto familiar refuerza el deseo de transmitir valores y pasión, aunque sin imponer la carga de mantener un nombre en la cima.

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