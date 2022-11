Kojima y el misterio alrededor de Abandoned: “No estoy involucrado en esto de ninguna manera”

“Abandoned” volvió a subirse a tendencias luego de las recientes declaraciones del desarrollador Hideo Kojima desligándose de cualquier relación con la producción. Sin quedarse atrás de este pico de interés, el estudio Blue Box Games Studios también emitió un comunicado al respecto.

El proyecto es una de las iniciativas que más controversia ha provocado en los últimos tiempos, ya que su propuesta de survival horror no solo es muy similar a la franquicia de Silent Hills, sino que existieron muchos rumores que decían que Hasan Kahrama (director del estudio) había concretado una colaboración con Kojima.

Hideo Kojima estrena Potcast en Spotify.

“Nunca he hablado con Hassan. No creo que haya mucho que pueda hacer o decir en este momento, pero si lanza el juego, entonces la gente podría entenderlo. Así que tal vez debería apresurarse y lanzarlo. Además, no estoy involucrado en esto de ninguna manera. No sé quién empezó este rumor, pero creo que está basado en usuarios, deseos y esperanzas, así que, Hassan, estoy seguro de que las cosas no fueron fáciles”, contó Kojima en el último capítulo de su podcast Brain Structure.

A pesar de las múltiples aclaraciones del equipo de “Abandoned” - que incluyen disculpas públicas a Konami por el parecido de su juego indie con su icónica franquicia-, Kojima inclusive les sugirió que aprovechen este estallido de popularidad para promocionar su proyecto. En ese tenor, Blue Box Game Studio le agradeció por hablar sobre su juego y les pidieron a sus fans que dejen de acosar al desarrollador y al director del estudio con preguntas sobre la progresión del título.

“Queremos agradecer a Hideo Kojima por aclarar sobre las conspiraciones de manera pública. Ha sido una carga y no fue bueno ni para los fans ni los desarrolladores. Esperamos que todos puedan cerrar este capítulo. Estamos trabajando duro en Abandoned y queremos agradecerles por su paciencia. Además, queremos pedirle a los fans que dejen de acosar a Hideo Kojima con preguntas sobre Abandoned. Esto no es aceptable ni entretenido”, escribieron en su cuenta de Twitter oficial.

Más allá de este intercambio, Abandoned continúa siendo un proyecto del que todos saben pero del que nunca se mostró nada concreto de la iniciativa. Por este tipo de manejo, Blue Box Game Studios está siendo cuestionado por los inversionistas sobre si se trata de un juego real o solo una estafa para seguir recaudando dinero.

