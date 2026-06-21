Video: una camarera denunció que fue agredida por el director de primaria de un reconocido colegio inglés de Quilmes

La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del edificio donde está el bar

Una camarera de 23 años denunció que fue víctima de agresiones por parte de un cliente al que identificó como Mark Symmonds, director del nivel primario de un reconocido colegio inglés de Quilmes. Según relató a Infobae, el episodio ocurrió el jueves 18 de junio pasadas las 22 horas en el Trade Sky Bar, ubicado sobre la avenida Corrientes al 200, donde trabaja desde hace cuatro años.

La joven, llamada Cristal, aseguró que el conflicto comenzó cuando se acercó a una mesa ocupada por Symmonds y una mujer que luego supo que era su madre. Ambos, según contó, estaban molestos por una demora en el servicio.

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“Yo ni siquiera los había atendido. Me acerqué porque la señora estaba haciendo señas para que alguien fuera a la mesa. Enseguida empezaron a gritarme y yo no entendía bien qué pasaba porque no hablo inglés”, recordó.

Tras el intercambio, la joven fue a buscar a uno de los encargados para que atendiera el reclamo del hombre. Estaban disconformes porque habían esperado alrededor de 20 minutos para que retiraran los platos de la mesa.

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Según contó la joven, el restaurante intentó calmar la situación con una atención de cortesía. Sin embargo, ella asegura que quedó profundamente afectada por el episodio. “Me sentí muy mal. Era la primera vez que me acercaba a esa mesa y recibí gritos de entrada”, sostuvo.

“Yo bajé a buscar a mis jefes y él me siguió. Dos compañeras intentaron frenarlo. Ahí sucede lo que se ve en el video”, sostuvo Cristal (Captura de video)

“Colapsé y me fui a otro piso”

Tras el incidente, la camarera pidió cambiar de sector para alejarse de los clientes. Según explicó, dejó el piso 19 del establecimiento y subió al 20 para intentar tranquilizarse.

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“Estaba llorando. Me sentía ahogada y angustiada. Colapsé”, relató.

Pero asegura que minutos después Symmonds volvió a acercarse. “Mientras estaba arriba, subió a buscarme. Me empezó a gritar, me tocaba el hombro y la cara. Con mi poco inglés le repetí que no le entendía lo que me estaba diciendo y que por favor no me tocara más, pero lo continuó haciendo en repetidas ocasiones”, afirmó.

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La joven, vecina de Lanús, dijo que se sintió intimidada por la situación. “Yo mido 1,48 y él es una persona mucho más grande que yo. Me sentí sobrepasada y desprotegida”, recordó acerca de Symmonds, quien se desempeña como directivo en el Saint George’s College.

Ante esa situación, Cristal decidió bajar nuevamente al piso inferior para pedir ayuda a sus superiores.

El momento en que la toma del brazo (Captura de video)

Fue allí donde, según denunció, ocurrió la secuencia que quedó registrada por las cámaras de seguridad del edificio.

“Yo bajé a buscar a mis jefes y él me siguió. Dos compañeras intentaron frenarlo. Ahí sucede lo que se ve en el video”, sostuvo.

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Las imágenes difundidas muestran a una mujer descendiendo por una escalera interna mientras un hombre la sigue. Según la denunciante, en ese momento fue tomada del brazo cuando intentaba llegar hasta donde estaban sus encargados.

“Terminé llorando en el baño. Tuve miedo. Estaba en mi lugar de trabajo, pero me sentí completamente desprotegida”, aseguró.

La reseña que hizo Mark Symmunds sobre el Trade Sky Bar. "No nos retiraron los platos durante 20 minutos, a pesar de que había más personal que clientes", escribió

La denuncia

La joven afirmó que al día siguiente realizó una denuncia en la Comisaría Vecinal 1-D. Según explicó, pudo identificar al hombre a partir de una reseña que dejó en Google sobre el establecimiento luego de lo ocurrido.

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En ese comentario, Symmunds cuestiona la atención recibida en el local y menciona una demora en el retiro de los platos de la mesa. Además, desliza que la camarera mantenía una relación sentimental con uno de los encargados del lugar, una versión que la joven rechazó de manera categórica. “Eso es mentira”, le dijo a Infobae.

La denunciante explicó que en la presentación inicial consignó incorrectamente el apellido del hombre y que cuando regresó el sábado para rectificar ese dato le pidieron que volviera el lunes.

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“Estoy triste. No sé qué va a pasar con mi trabajo. Es mi primer trabajo y siento miedo y angustia. Incluso ahora que estamos hablando sigo temblando”, expresó.

Hasta el momento no hay descargos públicos de Mark Symmunds ni de la institución educativa mencionada. La joven pidió que su caso se difunda para que, según sus palabras, “no quede en la nada”.

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