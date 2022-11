God of War Ragnarök se inspiró en The Witcher 3 para desarrollar uno de sus elementos más elogiados

(Foto: captura PS5)

Este último jueves se levantó el embargo para los análisis de God of War Ragnarök, el juego que viene a cerrar la saga nórdica para la franquicia, y la percepción es clara: la secuela eleva la propuesta del título anterior en todos sus aspectos. Pero un elemento que recibió halagos en forma generalizada es el trabajo que hizo el equipo de desarrollo con las misiones secundarias.

Si hay un juego que se destaca en ese aspecto es The Witcher 3. Con una cantidad impresionante de contenido, las misiones complementarias dentro del título de CD Projekt RED no solo son entretenidas desde la propuesta de juego, sino que son fundamentales para entender al protagonista y ampliar la narrativa de ese universo. Ese enfoque fue una inspiración clara para God of War Ragnarök.

Anthony DiMento, parte del equipo que trabajó en la secuela nórdica, destacó -a través de Twitter- que The Witcher 3 es uno de sus juegos favoritos de todos los tiempos y que uno de sus objetivos era replicar lo que ese título logro con sus misiones secundarias.

The Witcher 3 es un gran favorito de la comunidad y supo ofrecer una de las propuestas más interesantes y ricas con respecto a las misiones secundarias

La confirmación llegó como respuesta al halago que hizo el periodista Gene Park, del Washington Post: “God of War Ragnarok finalmente ha destronado a The Witcher 3 con las mejores misiones secundarias que he jugado en un juego de aventuras. Las peleas más geniales del juego, las historias más conmovedoras y las áreas más grandiosas se encuentran en las misiones secundarias”.

Luis Sanchez, Lead Level Designer para Santa Monica Studio, también celebró el reconocimiento de ese aspecto y remarcó que no se lo trató solo como contenido complementario, sino que todo se diseñó pensando en mejorar el mundo de la secuela y la experiencia de los propios jugadores.

“Todas las misiones secundarias – o Favores – parecen importantes y todas tienen detrás un relato que vale la pena escuchar y que puede tener conexiones directas con el resto de la trama. Hasta los cuervos de Odín, que en la entrega anterior no eran más que un coleccionable, en esta secuela parecen un objetivo prioritario por su conexión con la narrativa y sus recompensas tangibles”, te contamos en el análisis detallado de Infobae.

God of War Ragnarök se va a lanzar el 9 de noviembre y va a estar disponible en PlayStation 4 y PlayStation 5. Después del impacto que generó su antecesor, God of War (2018), esta secuela ofrece una experiencia superadora en todos los aspectos. Las críticas ya lo posicionaron como uno de los lanzamientos más aclamados del 2022 y un claro candidato en la “pelea” por ser el Juego del Año.

