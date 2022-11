Modern Warfare II rompió récords y ya es un hito en la historia de Call of Duty

Call of Duty: Modern Warfare II rompió un nuevo récord en ventas: la legendaria franquicia de guerra en primera persona logró superar una recaudación de 800 millones de dólares y se convirtió en el título de la saga con el lanzamiento más grande de la historia.

Para entender la dimensión del éxito que está generando, el videojuego superó el impacto que tuvieron los estrenos de “Top Gun: Maverick” y “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” combinados. También superó el récord que había establecido con Modern Warfare en 2011.

Desarrollado por Infinity Ward, Modern Warfare II fue la esperadísima reversión del título original en 2009. “Les queremos agradecer a todos los jugadores de Call of Duty por hacer que este lanzamiento rompiese el récord del medio de entretenimiento con mayor recaudación de la historia. Es nuestro honor y privilegio liderar esta histórica semana de estreno para los mejores fans del mundo”, dijo Johanna Faries, Mánager general del videojuego.

El videojuego luce visualmente muy similar a la vida real.

Aunque las denuncias en las que Activison Blizzard estuvo involucrado aun no han quedado atrás, inclusive el polémico Bobby Kotick, CEO de la empresa, se expresó públicamente en agradecimiento con los jugadores: “Gracias al talentoso equipo que hizo magia a través de técnicas artísticas y tecnología extraordinaria; y a la comunidad global de jugadores que encuentran felicidad a través del juego. Este hito les pertenece a ellos”, dijo.

Call of Duty: Modern Warfare II está disponible de manera global para PlayStaton 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One y PC a través del lanzador de Battle.net.

