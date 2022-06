Redfall anticipó su sangrienta campaña: “Cada vez que juegas, las cosas pueden ser diferentes”

El título anticipó sus personajes jugables

La primera semana de Summer Game Fest contó con la presencia de algunas de las compañías más grandes de la industria gamer y el domingo todos los ojos estuvieron en lo que Xbox tenía para mostrar. Después de algunas presentaciones y muchas opiniones divididas alrededor de los anuncios de la semana, Xbox y Bethesda dijeron presente con algunas sorpresas y anuncios de peso para lo que queda de 2022 y más allá.

Redfall fue una de estas sorpresas, que un año después de presentarse en sociedad con un trailer cinematográfico, mostró material de jugabilidad que promete bastante. El shooter de acción, sigilo y terror presentó una versión preliminar de lo que se va a poder jugar en 2023, si todo sale bien, y aclaró muchas de las dudas a su alrededor. Infobae Latin Power tuvo la oportunidad de charlar en exclusiva con Ricardo Bare, Director Creativo del título, y Harvey Smith, Director de Arkane Austin, sobre los planes para el juego, la filosofía del estudio y lo que hace a Redfall único.

La historia llevará a los jugadores a una isla de Estados Unidos donde experimentos secretos a cargo de una compañía médica se salieron de control y liberaron una epidemia de vampiros. La acción estará protagonizada por diferentes versiones de vampiros, como se anticipa en los trailers, y humanos que decidieron aliarse con estos nuevos monstruos con la esperanza de sumarse a sus filas de inmortales. Los posibles salvadores del mundo en esta ocasión son cuatro personajes muy carismáticos, pero es importante aclarar que Redfall no es un título multijugador, a pesar de que se puede superar en cooperativo con hasta tres amigos.

Vampiros superpoderosos se apoderan de la isla de Redfall y tapan el sol para dominar casi sin oposición

El foco está puesto en la narrativa y la campaña principal, por lo que no es tan mala idea sumergirse en el título completamente en solitario. “No es algo separado como cuando juegas multijugador. No es un modo separado, una zona separada ni nada por el estilo. Podrías jugar solo a la mitad del juego y luego darte cuenta que uno de tus amigos compró el juego y pueden comenzar a jugar en tu campaña con vos”, explicó Smith sobre uno de los aspectos más interesantes de Redfall.

Para aquellos que ya estén preparándose para jugar Redfall en equipo, deberán elegir entre los cuatro personajes principales de la historia : Layla, una estudiante de ingeniería biomédica que se sometió a experimentos y obtuvo extraños poderes sobrenaturales; Devinder, un criptozoólogo que llegó a Redfall para lanzar su último libro y descubrirá que sus inventos realmente funcionan; Remi, una ingeniera de combate parte de los esfuerzos de rescate de la marina; y Jacob, un francotirador exmilitar con poderes que forma parte de una fuerza de élite enviada a Redfall.

Cada personaje presenta un estilo de juego definido que se complementa con las habilidades del resto del equipo, lo que puede definir los roles de cada jugador a la hora de formar un equipo. De todas maneras, gran parte del trabajo del equipo de desarrollo fue encontrar ese balance, no solo dentro del equipo, sino entre la experiencia en solitario y la cooperativa. “Realmente puedes jugar la campaña para un solo jugador y hacer avanzar a tu personaje, subir de nivel y terminar las misiones como cualquier otra campaña de Arkane – anticipó Smith–. Pero luego también puedes agregar a un amigo, a dos o a tres sobre la marcha. Asegurarse de que el juego se nivele correctamente para una persona, que tal vez quiera jugar más lento con sigilo y absorber toda la narración ambiental, y también lo haga con cuatro personas corriendo por el mapa como una party, ese creo que es el desafío más grande”.

Los cuatro protagonistas cuentan con poderes especiales y gadgets que pueden mejorarse a lo largo de la campaña y combinarse para lograr mejores efectos

“Cuando empezamos, decidimos hacer lo que hemos hecho en todos nuestros juegos: que cada uno de nuestros personajes sea una persona específica con una historia de fondo específica, en lugar de hacer que los personajes fueran un modelo en blanco al que cambiarle el aspecto y casi todo sobre ellos. Y queríamos asegurarnos de que tuvieran una amplia gama de trasfondos para que haya algo interesante para todos”, explicó Bare sobre las principales inspiraciones detrás de la creación de los personajes.

“Una nota interesante – agregó Smith-: al principio del proyecto pensamos que todo el mundo sería un tipo de especialista militar que se enfrentaría al apocalipsis de vampiros, pero recibimos comentarios de nuestro propio equipo desde el comienzo notando que una mezcla de personajes con diferentes trasfondos sería mucho más interesante”.

A diferencia del trailer de anuncio lanzado el año pasado, centrado en la acción y la extravagancia de los vampiros, el material mostrado este fin de semana está mucho más enfocado en el aspecto terrorífico de Redfall y la sensación de estar solo en una isla conquistada por seres sobrenaturales . Como otros títulos desarrollados por Arkane, va a contar con mucha narración ambiental (environmental storytelling), referencias y pistas para los más atentos.

Redfall va a contar con momentos realmente terroríficos, pero también se va a apoyar mucho en el carisma y las interacciones de sus protagonistas para descontracturar

Sobre los diferentes géneros narrativos que conviven en Redfall, Ricardo Bare comentó: “Si miras hacia una calle, deambulas por el camino y el sol está cambiando a la luna, porque tenemos un sistema dinámico día/noche, es posible que pelees y es posible que no sientas miedo u horror. Tal vez sí, porque el sol se está poniendo y hay vampiros por ahí. Pero luego, en las áreas más específicas de misiones o las áreas con narración ambiental puede haber muchas cosas como las que vieron en el trailer”.

De todas maneras, Redfall no deja de ser un videojuego de mundo abierto que les dará casi absoluta libertad a los jugadores desde el comienzo: “Esa fue una decisión que tomamos desde el principio, en lugar de restringirte a ciertas partes. Agregamos mecánicas a medida que avanza porque no queremos abrumar al jugador” , anticipó Bare. En ese sentido, no es fácil mantener una atmósfera terrorífica de principio a fin, por lo que la decisión del estudio fue adoptar un terror más “halloweenesco”: “Halloween da miedo, pero también es divertido. Así que hay un poco de diversión al mismo tiempo. No es puro terror impactante”, anticipó Bare.

La presentación oficial de Redfall en Summer Game Fest 2021 coincidió con otros trailers y anuncios de videojuegos co-op donde cuatro jugadores se enfrentan al resto del mundo. En un género superpoblado, los títulos que quieren sobresalir y sobrevivir durante más tiempo deben mostrar elementos frescos y mecánicas que los diferencien del resto. ¿Tiene Redfall lo necesario para sobresalir?

Aunque el mapa de Redfall estará abierto desde el comienzo, algunas mecánicas y enemigos están atados a ciertos eventos de la campaña que llegan más adelante

“Al hacer este juego, nunca quisimos perder de vista los valores creativos de Arkane. Así que cada centímetro cuadrado del juego es rico en narrativa como ya han visto con otros de nuestros títulos -anticipó Bare-. Y luego, además de eso, profundizamos mucho en los sistemas dinámicos. Cada vez que juegas, las cosas pueden ser diferentes: hay tormentas, nidos de vampiros como vieron en el trailer, distintas facciones peleando, etc. Y también, por supuesto, las mecánicas de los protagonistas, se pueden combinar sus habilidades de formas interesantes”.

Para aquellos que no reconozcan los nombres, Harvey Smith y Ricardo Bare llevan varios años trabajando juntos en proyectos de diferentes naturalezas. Sus más recientes producciones fueron los títulos de la franquicia Dishonored y la expansión de Prey, pero sus comienzos hace más de una década los pusieron detrás de la saga Deus Ex, otra propiedad marcada por el sigilo y la libertad de acción del usuario, algo que continúan desarrollando hoy con Redfall.

“Ambos trabajamos en proyectos multijugador en algún momento y hemos aprendido que, cuando estás ajustando un juego multijugador, si no trabajas contra la tendencia natural de acelerar las cosas, terminas como un arena shooter frenético. Siempre hay una decisión en la que alguien diga ‘esto sería más genial si tuviera munición infinita y disparara más rápido”, pero eso hace que se vuelva más y más rápido. Entonces, tenemos que frenar y dejar en claro que estamos comprometidos con el modo para un solo jugador, con el sigilo, con la narración ambiental y con jugar a tu propio ritmo”, comentó Harvey Smith y agregó: “Ese es el tipo de decisión que ayudó a Redfall. Se siente más como un juego de Arkane”.

(Foto: Bethesda)

Lo cierto es que todavía falta mucho para poder sumergirse en el universo vampírico de Redfall. El videojuego se prepara para desembarcar en el ecosistema de Xbox en algún momento de 2023, pero todavía tiene mucho para mostrar y sorprender. Así como es temprano para sacar conclusiones sobre la jugabilidad y las mecánicas novedosas, también es temprano para saber si habrá algún tipo de contenido post-lanzamiento, pero Harvey Smith anticipó: “Creo que nuestro enfoque será similar al que vieron en el pasado cuando hicimos Dishonored. Luego hicimos The Knife of Dunwall y The Brigmore Witches. Para Dishonored 2 hicimos Death of the Outsider. Cuando hicimos Prey, Mooncrash. Amamos apoyar el juego después del lanzamiento, así que no creo que esto sea diferente. Siempre hay nuevos monstruos, nuevas armas, nuevos personajes y nuevas ubicaciones que nos gustaría usar, ¿quién sabe?”.

Redfall no confirmó su fecha de salida por ahora, pero ya se prepara para ser uno de los exclusivos de Xbox más importantes del año que viene, junto a otras grandes producciones de Bethesda y el conglomerado Xbox Game Studios.

