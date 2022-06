La Selección Argentina jugará la PUBG Nations Cup: “Representar a tu país no tiene precio”

Créditos: @PUBGEsports

Para todos los seguidores del PUBG competitivo, la Copa de Naciones hará su regreso triunfal del 16 al 19 de junio con la participación de 16 delegaciones de distintos rincones del mundo . Entre ellos, la selección argentina volverá a dar el presente en la PUBG Nations Cup que tendrá lugar en el True Icon Hall de Bangkok como uno de los dos representantes de Sudamérica junto a Brasil.

Fueron tres largos años de espera, ya que las ediciones de 2020 y 2021 fueron canceladas por la pandemia. El nuevo plantel que integrará el Team Argentina estará conformado por Agustín “f1sherr” Encinas, Alejandro Rubén “AleeRv” Velasco, Nahuel “Szylzen” Balseiro y Martín “martins4n” Castillo, junto con Rafael “PIPAA” Ruppel en el rol de coach.

Previo a su viaje por el mundial en Tailandia, f1sher y PIPAA de Syngergy Esports, junto a AleeRv de AKM Gaming, conversaron con Infobae Latin Power sobre esta oportunidad de representar los colores, competir en un evento LAN frente a varios de los mejores jugadores del mundo y sus esperanzas para la región.

—¿Cuáles son las sensaciones que les genera salir a representar al país?

—PIPAA: Creo que es algo zarpado. Más allá de que fui elegido por los jugadores, siento que también estoy representando desde el lugar que me toca a mi país y es una felicidad enorme. Es el juego al que le dedicamos muchísimas horas, es el juego que me da de comer, porque yo laburo del stream y soy jugador profesional. Entonces, me da de comer y encima voy a estar representando a mi país en el juego que amo. Es una cosa que no tiene sentido .

—f1sher: Para mí también, es pura alegría que te elijan y ser convocado para representar a tu país no tiene precio . Además de eso, viajar a la otra punta del mundo a jugar una LAN contra los mejores es una locura.

—AleeRv: Yo creo que eso es lo que cualquiera de los jugadores profesionales de este juego aspira. Es lo más grande que se puede hacer. Eso y un mundial de equipos. Encima que te elijan tus compañeros o rivales dentro de tu región. Yo creo que es eso: un orgullo enorme .

—¿Cómo vienen los entrenamientos? ¿Hace cuánto que se vienen preparando?

—f1sher: Nos venimos preparando desde que se anunció (6 de mayo). La verdad yo me esperaba una cosa y fue totalmente diferente. Mucho mejor lo que rendimos y estamos tranquilos, por suerte.

—PIPAA: Apenas se hizo oficial la Selección Argentina, empezaron a entrenar todos los días los chicos. Por ahí, tres a cuatro días a la semana porque también tienen sus equipos y no podés perder el entrenamiento con tu equipo.

PUBG presentó a las selecciones que competirán en el mundial PNC 2022.

Mientras que martins4n confirmó su participación como MVP argentino de las gran finales de la PCS6 Americas, los demás integrantes fueron elegidos por mayoría de votos provenientes de los mismos jugadores profesionales que componen la escena argentina . El roster acordó en sumar al streamer y jugador de Sinergy Esports, PIPAA, como el entrenador de la selección.

—Da la casualidad de que esta selección está compuesta solamente por jugadores de dos equipos. ¿Cómo fue el proceso de decisión sobre el armado del plantel?

—AleeRv: Como somos pocos jugadores profesionales de Argentina, particularmente somos 13 los que teníamos la votación para armar la selección, tratamos de hacerlo acorde a lo que todos pensábamos. Sylzen era el que para la mayoría tenía que ir de caller por su experiencia y después el último torneo dio lugar a que Martín -que es de mi equipo- vaya por MVP. En base a ellos dos armamos lo que quedaba con los otros jugadores. Yo juego con Martin ahora y había jugado ya con el otro equipo que mejor estaba para nosotros, que son los del equipo en ese momento de f1sher, PIPAA, danitw y Capitán. Tratamos de armarlo acorde a eso.

—f1sher: Con Ale ya jugué un año entero más o menos y con Tincho me la paso jugando todos los días. ranked o algo y para mí está perfecto.

—¿Qué se siente jugar un torneo en LAN después de tanto tiempo y que sea tan importante como lo es la PUBG Nations Cup?

—f1sher: Va a ser mi primer torneo LAN. Es algo que lo soñé siempre. Yo creo que PIPAA y Ale también. Vengo jugando este juego del 2018, le meto y le meto y le meto para poder demostrar y al fin pude llegar a esto. Muchos nervios y muy contento.

—AleeRv: Sí, yo creo que la mayoría de los que vamos a ir, se nos cancelaron muchas LAN por la pandemia. Yo ya juego hace muchísimo tiempo y creo que clasifiqué a tres o cuatro que se cancelaron. Ahora que se nos dio esto, es como dice f1sher: es una locura. Recién ahora que faltan poquitos días estoy empezando a caer, a sentir el nerviosismo y ya querer irme a jugar.

—PIPAA: Como jugador que soy, yo creo que una LAN es el máximo sueño que uno puede tener. Entonces teníamos que tratar de representar de la mejor forma que podíamos. Yo a nivel personal creo que es mucho más importante que un Mundial de Clubes por como yo me la vivo a la Selección Argentina. Más allá del prize pool, para mí es el torneo más importante de lo que puede llegar a haber en el año y se lo va a tomar como tal. No hay con que darle bien.

Team Argentina en camino a Bangkok por el mundial | Créditos: @Enoquianok

Los otros 15 países que tendrán representación en la PUBG Nations Cup 2022 serán: Vietnam, Australia, Canada, Indonesia, China, Alemania, Japón, Corea del Sur, Finlandia, Brasil, Tailandia, Turquía, Taiwan, Inglaterra y Estados Unidos. Las delegaciones conformadas incluyen a algunos de los talentos más destacados del circuito internacional y algunos de ellos lograron grandes actuaciones en competencias de alto calibre como el Global Championship (PGC) o el Invitational (PGI).

Se tratará de una oportunidad única para los seleccionados que se enfrentarán por un premio base de 100 mil dólares para el primer lugar, de un total de 500 mil dólares que se van a repartir. Pero además, el prize pool incluirá el 30% de todas las ventas de skins del PNC 2022 por lo que el premio será significativamente mayor.

—¿Cuáles consideran que son sus mayores fortalezas como equipo? y ¿Cuáles consideran que van a ser sus mayores rivales?

—AleeRv: El único que tiene experiencia es Sylzen. Los otros tres tienen mucha hambre de ir, romperla y demostrar. Eso para mí va a ser una fortaleza. El equipo es muy agresivo y es dinámico también. El tipo de juego que nos toque jugar lo vamos a tratar de encarar como podamos y tenemos el pegue necesario para hacerle frente a cualquiera. De los equipos que están fuertes hay tres o cuatro: China, Estados Unidos, Australia. Tienen muchísimas LAN jugadas, muchísimo prize pool ganado, son de los más grandes que hay.

—Justo se da el caso de China que va a competir de manera remota. ¿Qué opinan de la resolución?

—PIPAA: Desde mi punto de vista, que China juegue en otro país es una ventaja para ellos, porque no van a estar jugando en el estadio donde van a jugar todos los equipos y no van a tener esa presión de estar compitiendo con muchísima gente que te está mirando. Todavía no sabemos nada, supuestamente ya es así. Hace poquito también tuvieron el mismo problema. Jugaron desde una casa gamer fuera de Corea y salieron campeones. Ni siquiera estuvieron ahí para poder recibir el premio. A mí me parece que no se debería, es una ventaja para ellos. Encima es uno de los rivales directos que tiene Argentina porque tiene a China al lado.

—AleeRv: Todo el ambiente que se genera en la LAN ellos no la tienen que pasar. Es una comodidad que tienen.

Presentación de Team Argentina | Créditos: @PUBGEsports

El torneo se jugará en una única instancia en modalidad de super punto, donde los 16 competidores se cruzarán en 20 rondas durante cuatro días de competencia y se posicionarán en la tabla en base a los puntos conseguidos. Cada primer lugar otorgará 10 puntos, mientras que cada baja confirmada sumará un punto adicional.

—PIPAA: Es un torneo “corto”, no hay mucho margen de error. Así que Argentina va a tener que ser inteligente. Creo que no va a haber problemas en ese sentido porque Sylzen tiene muchísima experiencia, sabe cómo hacer esto y los pibes también, ya tienen mucha experiencia. Nosotros tuvimos muchos hot-drops con los chicos cuando jugamos en Synergy y lo sabíamos arreglar siempre.

—¿Cómo te sentiste con el equipo en el rol de coach PIPAA?

—PIPAA: Es como si vos estás jugando con tu equipo y estás haciéndole ver los errores que tienen. Como los ves de afuera, los podés ayudar a ver cuáles fueron y qué pasó. Eso es algo que yo me di cuenta en los primeros días que entré con ellos. Son pibes muy inteligentes que están adaptándose muy bien a jugar “a un nuevo equipo”. Están arreglando muy rápido sus errores y están dando mucha bola en lo que respecta a entrenar su cabeza: ‘Si tuve un error lo voy a corregir, vamos a ver la replay, vamos a entrenar también nuestra memoria para ver qué equipos van a hacer esto, qué equipos no van a hacer esto’. Se lo están tomando re en serio los cuatro.

—¿Cuál es la la expectativa llegando al Mundial?

—PIPAA: Mi expectativa es superar lo que hizo la selección en el año 2019, que habían quedado novenos. Yo creo que si logran un resultado mejor que ese, es un torneo recontra aceptable y si quedan top tres es un año cerrado porque hay selecciones que son una locura: son multi-campeones en sus países, están muy bien conformados,

—f1sher: Tienen mucha experiencia en LAN todos.

Szylzen y la selección argentina de la PUBG Nations Cup 2019

—¿Cuáles son sus deseos para la escena latinoamericana de PUBG? ¿Qué les gustaría que suceda?

—AleeRv: Que se metan muchas más organizaciones. Si hay LAN en Brasil, por lo menos lo más cerca que se pueda, va a haber muchísimas más organizaciones que se metan y puedan poner lo que hay que poner para que los jugadores podamos vivir un poco más de esto también.

—PIPAA: Por ahí ni siquiera regional, que el torneo importante que te lleva al Mundial sea LAN. Porque competir contra Norteamérica con 200 de ping... si ya son buenos, imagínate tener esa desventaja. Es algo difícil. Una LAN en igualdad de condiciones sería otra cosa. Si ya el año pasado metimos un equipo de nuestra región al mundial (PGC). Sería más accesible para un equipo de Latam poder pelear justamente. Es lo que queremos: poder disparar y que nos escondamos y que no nos lleguen tres balas después de habernos escondido.

—f1sher: Y no solo eso, sino que el primer torneo también Sinergy top 5, jugando con 150 o 200 ping.

—Van a estar representando a todo el país, van a tener mucha gente bancando, deseándoles lo mejor. ¿Qué le dirían a todos los que los van a estar viendo?

—f1sher: Que vamos a dar lo mejor como en todos los torneos. Vamos a tratar de dar lo mejor posible para quedar ahí en el top cinco o hasta salir primeros si es posible. Es el sueño de todos creo yo. Que estén alentando, que el aguante que hacen -como siempre digo- es lo más lindo que hay.

—AleeRv: El aliento de la gente es muy importante y más en este tipo de torneos porque es lo que vamos a hacer por todos y si nos caemos a los pedazos, nos caemos a los pedazos. Pero que se quede tranquila la gente que nuestro equipo va a ir y dejar todo al 100%.

—PIPAA: Yo de lo que estoy seguro es que juega Argentina y se para todo, sea en lo que sea. Es nuestra selección, vamos a apoyar de la forma en la que sea. Los pibes van a tener un apoyo de la puta madre. Los veo jugar y confío en que van a representar muy bien al país . Ojalá que sea de la mejor forma y que lleguen lo más lejos posible. Primero por ellos, porque realmente se lo merecen, y para toda la gente que está bancando ahí.

