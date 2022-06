Los siete anuncios destacados de una semana llena de novedades del mundo gamer

Sin la E3 para organizar a todos los eventos gamer de junio bajo un mismo techo, pasó la primera semana de Summer Game Fest que traerá esta tarde novedades de Xbox y Bethesda. Con mucho contenido y muy pocas sorpresas, las opiniones alrededor de los eventos de los últimos días están divididas, pero hay ciertos títulos e iniciativas que lograron sobresalir. Se desconoce si el showcase de Xbox va a ser la excepción, pero estos son los siete anuncios más importantes de lo que va de un Summer Game Fest muy tranquilo.

Al infinito y más allá

Tal vez sea por la inminente llegada de Lightyear o por el éxito de Returnal en entregas de premios de la industria gamer, pero algo que quedó claro durante el evento conducido por Geoff Keighley el jueves es que la temática espacial está en un gran momento. Los primeros títulos en decir presente en Summer Game Fest fueron videojuegos que transcurren en el espacio y abordan la temática desde distintas perspectivas. El aislamiento y la soledad que proponen las estaciones espaciales o las bases futuristas instaladas en otros planetas hace que varios de estos títulos incluyan elementos de terror, lo que claramente ya es tendencia. La acción también es un pilar fundamental en algunos de estos juegos situados en el espacio, como es el caso de Aliens: Dark Descent, parte de una franquicia que continúa explotando su costado explosivo mucho más que el terrorífico.

Está claro que no son una novedad fresca ni los únicos videojuegos espaciales de los últimos años, pero es interesante ver que la temática está muy presente en las grandes producciones de la industria mientras nos preparamos para la remake de Dead Space y la llegada del esperado Starfield.

The Callisto Protocol

Trailer de gameplay del nuevo juego de Glen Schofield

Entre los numerosos videojuegos espaciales, uno que se destacó por su material fue The Callisto Protocol, que fue de los pocos títulos que mostró mucha jugabilidad. Aquellos que no sepan nada de la experiencia van a reconocer muchos elementos vistos en la franquicia Dead Space y eso se debe a que el fundador de Striking Distance Studios, Glen Schofield, es el co-creador de la popular saga a cargo de Electronic Arts.

The Callisto Protocol fue uno de los títulos más comentados de la semana gracias a su despliegue de acción, terror, sangre y tripas que recuerdan a las mejores épocas de Dead Space. Al mismo tiempo, el videojuego que se prepara para desembarcar en consolas y PC en diciembre tal vez sea demasiado similar al título que lo inspiró, lo que puede generar algunos roces con la remake del primer Dead Space que va a llegar en 2023. De cualquier manera, la historia, la acción y las diferentes maneras de morir a manos de monstruos cada vez más terroríficos son los elementos que llamaron la atención desde el primer trailer, lo que hace que The Callisto Protocol sea uno de los juegos más esperados de la segunda mitad de 2022.

Here comes a new challenger!

El comienzo de Summer Game Fest coincidió felizmente con una nueva edición de Netflix Geeked Week, la división de la plataforma de streaming dedicada a celebrar los contenidos de ciencia ficción y fantasía, así como también adaptaciones comiqueras y, por supuesto, videojuegos. Este año, además de anunciar interesantes producciones como Dragon Age: Absolution, Tekken: Bloodline o Castlevania: Nocturne, entre otras, también se revelaron algunos títulos que se incorporan a Netflix Juegos muy pronto.

Netflix presentó la adaptación de la serie que fue fenómeno mundial

Un videojuego que ya está disponible y fue de los más comentados del viernes es Poinpy, un título que llega de la mano del creador de Downwell y Devolver Digital con mucho color. Gracias a la campaña viral a su alrededor, Poinpy ya se convirtió en una sensación y muy posiblemente se convierta en el primer éxito de la plataforma en el mundo gamer.

Adicionalmente, también se anunciaron juegos basados en algunas de las franquicias más populares de Netflix, como experiencias de Gambito de Dama, La Casa de Papel, Shadow and Bone y Too Hot Too Handle, con fechas de lanzamiento para más adelante. Aunque Netflix Juegos no tuvo el mejor de los comienzos, parece que rápidamente está aliándose con los estudios y distribuidoras ideales para hacer crecer su nueva rama y empezar a hacer su lugar en la industria como un jugador a tener en cuenta.

El Universo de The Last of Us

A pesar de que el trailer de The Last of Us Parte 1 se filtró horas antes de ser anunciado oficialmente, su director creativo, Neil Druckmann, dijo presente en Summer Game Fest para anticipar novedades variadas alrededor de la franquicia . El rumoreado multijugador situado en este universo está oficialmente en desarrollo y presentó su primer arte conceptual para asegurar que se va a tratar de una experiencia enorme y compleja.

Además, Troy Baker y Ashley Johnson, los actores que protagonizaron los videojuegos, van a formar parte de la serie de HBO basada en la franquicia. Druckmann anticipó que no tendrán cameos dedicados al fanservice, sino que tendrán roles importantes en la historia. Además, reveló la primera imagen oficial de Pedro Pascal y Bella Ramsey como Joel y Ellie juntos en la pantalla chica mientras el show está en la recta final de su extenso rodaje.

Sobre el próximo proyecto de Druckmann no se pudo anticipar nada, pero puede que el año que viene haya algo para mostrarles a los fans.

HoYoverse

Después del fenómeno sin precedentes que generó Genshin Impact, el estudio chino HoYoverse –antes conocido como MiHoYo – va por mucho más con otros dos títulos que mantienen la estética animé, pero que exploran temáticas muy diferentes . Honkai Star Rail y Zenless Zone Zero son dos nuevos títulos que formarán parte de la plataforma donde los usuarios pueden crearse una sola cuenta para disfrutar de las diferentes experiencias del estudio.

HoYoverse prepara un título cargado de acción y personajes coloridos

Honkai Star Rail se puede considerar parte de estos “juegos espaciales” que están teniendo un nuevo renacimiento, y anticipó un gran elenco de personajes en combates por turnos y exploración de calabozos. Por su parte, ZZZ es un título de acción que también va a contar con muchísimos personajes y estilos distintos de combate en un setting futurista con robots gigantes y mucho color. Ambas experiencias preparan betas cerradas para los interesados en sumergirse en estos mundos antes de su lanzamiento oficial.

Cult of the Lamb

Uno de los títulos más esperados de Devolver Digital finalmente confirmó su fecha de salida en Summer Game Fest. En Cult of the Lamb, los jugadores deben crear un culto muy particular y esparcir sus ideales por diferentes regiones, consiguiendo cada vez más adeptos y erradicando cualquier otro culto siniestro que se interponga en la misión. Con una estética adorable y una temática terrorífica, se trata de un videojuego que siempre llama la atención en los eventos de gaming y esta semana no fue la excepción, porque está mucho más cerca de lo que los jugadores creían.

El nuevo lanzamiento de Massive Monster y Devolver Digital

Cult of the Lamb desembarcará en PC, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One y Xbox Series X|S el próximo 11 de agosto.

TMNT: Shredder’s Revenge

Dotemu es otra de esas compañías que son sinónimo de calidad, especialmente cuando se trata de traer de vuelta una franquicia que fue popular décadas atrás. Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge no es la excepción y, después de retrasar su lanzamiento en un par de ocasiones y participar en eventos gamer por varios años, finalmente confirmó que estará llegando muy pronto: va a estar disponible el próximo 16 de junio a nivel mundial.

El esperado regreso de las Tortugas Ninja a los beat 'em ups desembarca en consolas y PC de manera sorpresiva

El título busca recrear la sensación de los clásicos títulos de arcade de la franquicia y contará con un elenco extendido de protagonistas, con Casey Jones confirmado esta semana y un modo cooperativo para seis jugadores que promete mucho. En épocas de mucha incertidumbre y los ya clásicos retrasos, TMNT: Shredder’s Revenge es sin dudas uno de los videojuegos más esperados de lo que queda del año y está a días de hacer felices a fans y no tanto.

Esta tarde, a partir de las 14 (AR)/12 (MX), Xbox y Bethesda tendrán la difícil tarea de ser los mejores de una semana que, a comparación de otros años, dejó mucho que desear. Puede que sus poderosas y longevas franquicias, así como también algunas posibles sorpresas en su servicio de suscripción, logren llevarse todos los aplausos de la semana.

