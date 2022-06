Summer Game Fest: todos los anuncios del evento de videojuegos más importante

Aunque quedan varias jornadas por delante cargadas de anuncios y nuevos vistazos de juegos ya presentados, todas los ojos estaban puestos en la inauguración oficial del Summer Game Fest. A lo largo de dos horas se pudieron vez una gran cantidad de adelantos que delimitaron el panorama para los próximos meses de la industria de los videojuegos.

Street Fighter 6 tuvo la responsabilidad de abrir la noche con la confirmación de “regreso triunfal” de Guile y ofreció un vistazo de su gameplay. A través del blog oficial de Capcom destacaron que Guile va a contar con movimientos tradicionales, pero también tendrá algunas incorporaciones extra.

Inmediatamente después vino el primer anuncio de un nuevo juego. Aliens: Dark Descent va a ser el próximo título de la franquicia Alien y se va a lanzar en el 2023 para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC. Según la descripción que ya se puede encontrar en su página de Steam, en Aliens: Dark Descent los jugadores van a poder dirigir un escuadrón de marines con el objetivo de frenar un brote de xenomorfos en la Luna Lethe.

Después de su primera aparición oficial en la última edición del State of Play, The Callisto Protocol presentó su primer gameplay. Con fecha de lanzamiento ya marcada para el 2 de diciembre, este juego va a trasladar a los jugadores a una cárcel ubicada en una de las lunas de Júpiter mientras tienen que sobrevivir a unas criaturas monstruosas.

Después del lanzamiento de su tráiler oficial hace 24 horas, Call of Duty: Modern Warfare II presentó el primer gameplay. El juego se propone inaugurar una nueva era para la franquicia y le promete a los jugadores que va a ser la experiencia más avanzada hasta este momento. Además, se anunció Flashback 2, la continuación del plataformero que se lanzó hace 30 años. Esta secuela va a llegar durante el verano en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC (a través de Steam).

A cargo del estudio independiente The Astronauts, Witchfire va a llegar a Epic Games Store con acceso anticipado y presentó un nuevo vistazo. También se anunció Fort Solis -protagonizado por Troy Baker y Roger Clark- y Routine, el juego que se anunció hace una década, se presentó en forma oficial con un corto video y se anunció que va a estar disponible para PC, Xbox One, Xbox Series X|S y Game Pass.

Stormgate va a ser el primer juego de Frost Giant Studios -con varias ex figuras de Blizzard detrás- y va a estar un título de estrategia en tiempo real. Va a lanzar su beta en el 2023. Highwater fue otra de las revelaciones de la noche. Este indie ambientado en un entorno dominado por inundaciones se va a lanzar este mismo año.

American Arcadia, uno de los juegos que va a protagonizar el Tribeca Games Spotlight, presenta una ciudad idílica, pero que en realidad es parte de un programa de televisión que es transmitido las 24 horas, al mejor estilo “The Truman Show”. Todo acompañado por una estética retro.

Goat Simulator 3, además, va a llegar a Epic Games Store, Xbox y PlayStation en el tercer trimestre del 2022. Y dejó una pregunta sobrevolando: ¿cuándo salió el 2? Marvel Midnight Suns se va a lanzar el 7 de octubre de 2022 y mostró un nuevo vistazo. Cuphead: The Delicious Last Course también mostró un nuevo adelanto y se anticipó que la franquicia será uno de los protagonistas de la última jornada de Netflix Geeked Week, que se centrará en videojuegos.

Zenless Zone Zero, el próximo juego de los responsable de Genshin Impact, mostró un nuevo adelanto. Ambientado en una ciudad post apocalíptica con estética cyberpunk, por ahora no tiene fecha de lanzamiento. No fue todo lo que HoYoverse preparó para el evento de inauguración, ya que también anunció un nuevo título: Honkai StarRail.

TMNT: Shredder’s Revenge, por su parte, confirmó que se va a lanzar el 16 de junio para PlayStation 4, Xbox One, Steam, Nintendo Switch y Xbox Game Pass. Super People, uno de los juegos más interesantes que pasó el evento, anunció su beta final para el 17 de agosto.

One Piece Odyssey aprovechó el Summer Game Fest para mostrar un nuevo adelanto, mientras que Metal Hellsinger -un shooter rítmico- ya cuenta con una demo disponible y se va a lanzar el 15 de septiembre. Nightingale mostró nuevas imágenes y la demo de Saints Row Boss Factory ya está disponible en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y Epic Games Store. The Quarry también hizo su aparición, un día antes de su lanzamiento.

Antes de llegar al cierre del evento, Warhammer Darktide -que va a lanzarse el 13 de septiembre- mostró nuevas imágenes y se vio un primer adelanto de Layers Of Fears, el nuevo juego de terror a cargo de Bloober Team. Gotham Knights, que va a llegar el próximo 25 de octubre, presentó un nuevo tráiler centrado en Nightwing.

La confirmación del remake de The Last of Us para PlayStation 5 iba a ser el gran anuncio de la jornada, pero la noticia se filtró horas antes. Sin embargo, no era la única noticia relacionada con el juego que habían preparado para el evento. También se presentó el primer concept art del multiplayer de la franquicia que va a contar con una historia y presentará nuevos personajes. Además, mostraron una nueva imagen de la serie de HBO que adaptará The Last of Us.

