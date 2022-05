Así se presentó Heroes of Middle-earth, un nuevo juego de El Señor de los Anillos para celulares

Electronic Arts anunció un nuevo juego en el universo de Tierra Media en colaboración con Middle-earth Enterprises y que utilizará todo el universo de la franquicia de “El Señor de los Anillos”. Esta experiencia será gratuita para todos sus usuarios y estará disponible para dispositivos mobile.

The Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth presentará una dinámica RPG con combate por turnos, un amplio espectro de coleccionables y la posibilidad de desarrollar misiones con los personajes claves de la saga de J.R.R. Tolkien. El objetivo de la propuesta es que todos los jugadores puedan disfrutar de sus historias favoritas y que quienes jamás se hayan involucrado en la mitología de Tierra Media puedan hacerlo a través de un atrapante gameplay.

Para ello, la experiencia recreará batallas y acontecimientos claves que formaron el mundo de El Señor de los Anillos. Esto permitirá que todos los usuarios sigan el desarrollo de la saga y que, a partir de la aparición de personajes icónicos, entiendan la dinámica de la realidad que establece la franquicia.

“El equipo está lleno de fanáticos de El Señor de los Anillos y El Hobbit, y cada día unen su tremenda pasión y talento para brindar una experiencia auténtica a los jugadores. La combinación de gráficos de alta fidelidad, cinemáticas animadas y arte refinado sumergirá a los fans de la Tierra Media a la fantasía donde podrán ir mano a mano con sus personajes favoritos”, contó Malachi Boyle, Vicepresidente de RPG Móviles de la compañía Electronic Arts.

Middle-Earth: Shadow of War

No es la primera vez que EA participa de un lanzamiento desarrollado en el universo de Tolkien , ya que ha sido la distribuidora responsable de crear The Lord of the Rings: The Two Towers (2002), The Lord of the Rings: The Return of the King (2003), The Lord of the Rings: The Battle for Middle-earth (2004), The Lord of the Rings: The Third Age (2004),The Lord of the Rings: Tactics (2005), The Lord of the Rings: The Battle for Middle-earth II (2006) y The Lord of the Rings: Conquest (2009).

En el caso de The Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth, EA contará el trabajo de la división Capital Games, el estudio experto en producción de juegos de rol para celulares e intentará explayar todo el imaginario de Tolkien con dinámicas, escenarios y personajes clave. El equipo fue responsable anteriormente de Star Wars: Galaxy Of Heroes, el cual tuvo también un formato de RPG con coleccionables estilo carta y que la crítica señaló porque muchas de sus dinámicas estaban relacionadas con microtransacciones.

EA anunció que The Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth entrará en beta durante este verano. Mientras tanto, Daedalic Entertainment se está preparando para el lanzamiento de The Lord of the Rings: Gollum, la experiencia anunciada en 2019 que sucede antes de los acontecimientos de The Hobbit.

Se espera que esta nueva historia cuente sobre cómo el siniestro personaje se convirtió en lo que fue en El Señor de los Anillos y qué hizo para sobrevivir en cuevas hostiles repletas de Orcos. Para ello, los jugadores deberán plantear sus movimientos con una estrategia sigilosa que no requiera de la fuerza bruta para superar los diversos obstáculos que se presentan en el escenario.

“Tus decisiones y cómo lo juegues tendrá una influencia directa en la personalidad de Gollum: siempre batallando entre sus dos personalidades, Gollum y Sméagol. Está en vos decidir dejar que la oscuridad domine al personaje o que sobreviva esa chispa de razón en lo que queda de lo que antes fue un hobbit. Una mente, dos Egos, ¡vos decidís!”, describe la desarrolladora sobre la mecánica de The Lord of the Rings: Gollum, del cual se esperan noticias en lo que queda del año.

