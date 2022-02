Yooka-Laylee and the Impossible Lair es el nuevo juego gratis de Epic Games Store

Escenas del juego de Playtonic Games Ltd.

Epic Games Store apostó este fin de semana por Yooka-Laylee and the Impossible Lair, un simpático plataformero publicado en el 2019 por el equipo de Team17 Digital Ltd. Esta nueva aventura virtual de la desarrolladora Playtonic Games Ltd es apta para todo público e invita a los y las jugadoras a ser parte de un mundo creado por los mismos talentos que el Donkey Kong Country de Nintendo.

Yooka-Laylee and the Impossible Lair es una experiencia de aventura clásica donde los dos personajes protagonistas complementan sus habilidades para enfrentarse con su enemigo, el Capital B. Para ello deberán recorrer toda clase de escenarios y destrabar escenarios con el poder de su ingenio y los poderes que obtendrán a lo largo del camino. A pesar de seguir el patrón específico de los juegos de plataformas, el Yooka-Laylee cambia las perspectivas de cámara constantemente y pretende marear a los jugadores con físicas frenéticas.

Este título es el primer lanzamiento de febrero para la tienda digital de Epic Games Store, quien anuncia que el próximo regalo se será el RPG indie de acción llamado Windbound (Deep Silver) que podrá ser reclamado a partir del 10 de febrero .

(Foto: captura)

¿Cómo obtener los juegos gratis de Epic Games Store?

1. Crear un usuario en el sitio oficial de Epic Game Store.

2. Descargar la plataforma digital para Desktop.

3. Todos los jueves, Epic rotará el título gratuito en el frente de su Tienda digital.

4. El usuario deberá pedir el canje del título haciendo click sobre su imagen.

5. El título estará automáticamente disponible en la Librería personal. Aunque no se lo descargue de manera inmediata, el usuario podrá disponer del videojuego cuando lo desee.

