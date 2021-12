George R.R. Martin se refirió a su trabajo con Elden Ring y adelantó que el juego se ve “increíble”

10-11-2021 El videojuego Elden Ring POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA FROMSOFTWARE

Elden Ring es, sin dudas, uno de los juegos más esperados del 2022 y que más expectativas genera en la comunidad gamer. El nuevo título de los creadores de Dark Souls ya permitió que los jugadores tengan un anticipo sobre la experiencia que va a representar a través de una versión de prueba en la que se pudo recorrer una pequeña parte del mundo que ofrece. Más allá de las gráficas increíbles, las mecánicas y la jugabilidad desafiante, otro aspecto que se destaca es la historia que va a darle cuerpo a esta nueva propuesta de From Software y Bandai Namco. Y ese aspecto fundamental que contó con la participación de una figura que ya demostró que es capaz de imaginar mundos impresionantes: George R.R. Martin.

A través de una publicación que realizó en su blog “Not a blog”, el escritor se refirió a cómo fue la convocatoria para colaborar en este título y cómo fue la experiencia de trabajo. “Hace algunos años, Hidetaka Miyazaki y su increíble equipo de diseñadores, los creadores de la serie de videojuegos Dark Souls, viajaron desde Japón para pedirme que los ayude a crear la historia de un nuevo juego en el que estaban trabajando ”, explicó en el texto.

El autor de la saga de novelas A Song of Ice and Fire -que después se adaptó como Game of Thrones para la pantalla chica- destacó también que los videojuegos no son lo suyo, aunque contó que sí jugó en el pasado, especialmente a títulos de estrategia y recordó nombres como Railroad Tycoon, Romance of the Three Kingdoms y Master of Orion.

Sin embargo, a pesar de no ser un fan, marcó que esta propuesta era muy emocionante como para dejarla pasar. “Miyazaki y su equipo de FromSoftware estaban haciendo cosas innovadoras con un arte hermoso, y lo que querían de mí era solamente un poco de construcción de mundo: un mundo profundo, oscuro y resonante que sirviera de base para el juego que planeaban crear. Y me encanta crear mundos y escribir historias imaginarias”, destacó. De esta forma, el escritor dio un panorama más claro de cuál fue su intervención en el juego final que se va a conocer en unos meses.

Según el texto, él hizo su parte y desde ahí siguió trabajando el equipo de From Software. “Pasaron años. En estos días los videojuegos son tan grandes como las películas (más grandes, en realidad) y demandan el mismo tiempo para crearse”, remarcó George R.R. Martin. Ahora el lanzamiento de Elden Ring está cada vez más cerca y el escritor adelantó que se ve increíble, algo que ya se pudo apreciar -por lo menos en parte- en los diferentes adelantos que se difundieron.

Elden Ring se va a lanzar el 25 de febrero de 2022 en PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series X|S.

SEGUIR LEYENDO: