Spider-Man y un nuevo mapa: todas las novedades de la versión 1.8 de PUBG Mobile

(Krafton)

Ya está disponible para todos los dispositivos la última actualización de PUBG Mobile, que viene cargada de novedades. Lo más destacado es la colaboración con la película Spider-Man: No Way Home, que incluye un modo de juego temático por tiempo limitado, y un nuevo mapa: Secuelas.

El modo temático consiste en partidas en Erangel o Livik, donde se puede formar equipo con Spider-Man para luchar contra distintos monstruos. En ese sentido, en Mylta Power -dentro de Erangel- hay un jefe secreto que puede derrotarse para conseguir suministros avanzados. Los jugadores pueden obtener el Tirador de Telarañas No Way Home, con el que pueden disparar telarañas a edificios y ralentizar a otros jugadores. También se añadió la Bola de Telaraña No Way Home, la cual rocía telarañas sobre un área en la que se ralentiza a los jugadores que estén ubicados ahí. El modo de juego de Spider-Man estará disponible hasta el 14 de febrero.

Secuelas, el nuevo mapa, está ambientado en Livik después de una erupción volcánica que afectó todo el lugar. En las secuelas de este desastre se enfrentarán todos los jugadores: las casas y edificios están en ruinas y las formaciones rocosas se fragmentaron. Secuelas presenta un ritmo mucho más rápido que el original, ya que hay poca cobertura por lo que hay más batallas de forma más frecuente.

(Krafton)

Este nuevo mapa también viene cargado de novedades, ya que todas las armas de fuego cuentan con un módulo de núcleo AC, y una mira nueva que otorga mejor precisión y manejo, además de más información para los jugadores sobre el campo de batalla al apuntar con la mira, como la distancia que hay hacia el objetivo y el daño causado. Además, contiene tirolesas en distintos puntos, que se pueden utilizar para desplazarse de forma más rápida en todo el terreno. Y por último, se suma un sistema de recuperación para aquellos que hayan sido eliminados en el campo de batalla. Para hacerlo, hay que encontrar la Torre de Recuperación.

Otra de las colaboraciones es con el estudio de arquitectura Zaha Hadid Architects, que diseñó edificios que se pueden ver dentro del videojuego. Tres centros médicos únicos, que combinan el arte físico y el digital, se encuentran en Erangel.

Por último, la actualización mejora la separación entre el modo matchmaking y el clasificatorio. También llegó la Temporada 4 Ciclo 2, que introduce nuevas recompensas de temporada y ligeros cambios en el Royale Pass.

SEGUIR LEYENDO