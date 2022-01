Las videojuegos siguen creciendo y en el 2021 generaron más de 2.4 mil millones de tweets

FILE PHOTO: A man plays online game on a computer at an internet cafe in Beijing, China August 31, 2021. REUTERS/Florence Lo/File Photo

Los últimos años fueron de crecimiento acelerado para la industria del gaming, que vio como sus audiencias se ampliaron en forma destacada. Esa tendencia impacto naturalmente en las conversaciones en redes sociales y los datos del 2021 reafirman que la expansión no solo fue un fenómeno del primer año de pandemia. Según las cifras reveladas por Twitter, el año pasado se generaron mas de 2.4 mil millones de tweets sobre videojuegos .

De esta forma, la industria marcó un nuevo récord en la red sociales y estableció un crecimiento del 14% con respecto al año anterior en la cantidad de contenidos que los usuarios generaron sobre las diferentes temáticas asociadas a la industria. Esos números parecen más impresionantes cuando se comparan con otros años cercanos: representaron un incremento de más de 10 veces con respecto al 2017. Como dato extra, y siguiendo el reporte que publicó la plataforma, “el cuarto trimestre de 2021 fue el de mayor conversación sobre videojuegos de la historia en Twitter”.

Destacaron cuatro situaciones que colaboraron con ese crecimiento: la vuelta de mucho eventos presenciales de esports después de la pausa obligada del 2020, el lanzamiento de nuevos títulos relevantes, la ampliación de las coberturas sobre estos temas en los medios de comunicación y la tendencia que empieza a sobresalir al respecto de los NFT.

En primer lugar destacaron los videojuegos más mencionados del 2021 y la lista la encabezó Genshin Impact, uno de los títulos más populares y con una comunidad más fiel y activa de los últimos años. El top 10 lo completaron: Apex Legends, Ensemble Stars!, Final Fantasy, Fate/Grand Order, Animal Crossing: New Horizons, Knives Out, Minecraft, Project Sekai y Fortnite.

Fuente | Medición interna Twitter

Entre los cinco eventos de gaming que más conversaciones se generaron aparecieron The Game Awards -que coronó a It Takes Two como juego del año en la última edición-, Xbox Games Showcase, Gamescom 2021 y Summer Game Fest 2021. Pero el primer lugar fue para la E3 2021, que este año no lo empezó con las mejores noticias. Hace algunos días se comunicó que la convocatoria presencial para el 2022 estaba cancelada en función del aumento de casos de coronavirus que se están registrando. Sin embargo, tampoco se confirmó en forma concreta que se vaya a realizar en forma online.

Ibai fue una de las figuras que pisó fuerte en el repaso de Twitter. No solo fue el creador de contenidos de gaming que más seguidores ganó en el año. También fue el que más visualizaciones de video cosechó y fue la cuarta personalidad de gaming que más menciones recibió en toda la red social.

El 2021 fue un año de hitos para el streamer español y eso explica los números que logró. Llevó a cabo una velada de boxeo que superó el millón y medio de espectadores en simultáneo, adquirió -junto a Gerard Piqué- los derechos de transmisión de la Copa América para España, fue parte de la presentación de Messi en el PSG (y de su despedida del Barcelona) y presentó su propia organización de esports, KOI, también de la mano de Piqué. Eso no fue todo porque en Año Nuevo transmitió las campanadas y superó los 800 mil espectadores en simultáneo.

Fuente | Medición interna Twitter

También elaboraron un listado de los jugadores de esports que más atención generaron durante el año pasado y en el primer lugar apareció Mongraal, player de Fortnite. Lo acompañaron Bugha, Benjyfishy, Scump, Rekkles, Nobru, FalleN, Mixwell -que además colaboró con algunas de las transmisiones más destacadas en la comunidad hispana durante el VALORANT Champions-, TenZ y s1mple, que coronó un gran 2021 en el que se cansó de cosechar títulos.

En lo que respecta a equipos, los 10 más mencionados fueron LOUD esports, FaZe Clan, paiN Gaming, G2 Esports, Fnatic, Furia, 100 Thieves, DetonatioN Gaming, T1 y Team Liquid.

Fuente | Medición interna Twitter

En lo que tiene que ver con ligas de esports, League of Legends Esports (@lolesports) fue la que más visualizaciones generó. En segundo lugar quedó el Valorant Champions Tour (@ValorantEsports) y le siguieron Call of Duty League (@CODLeague), ESL Counter-Strike (@ESLCS) y League of Legends Championship Series (@LCSOfficial).

