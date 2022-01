Steam ya marcó el segundo récord del año y superó los 28 millones de usuarios simultáneos

Habían pasado solo dos días desde el inicio del año y Steam ya había marcado un récord: más de 27,9 millones de usuarios se conectaron en simultáneo a la plataforma, mientras más de 8 millones se encontraban jugando a algún título del catálogo. Con ese logro, la plataforma dejaba a atrás a los números acumulados en noviembre del año pasado. Sin embargo, unos días después el gigante de PC dejó en claro que su techo todavía puede seguir subiendo y ayer estableció el pico de 28,2 millones de usuarios conectados en un mismo momento .

Cuando se conoció el récord del 2 de enero -reportado por el medio GameRant- la explicación se buscó en la confluencia de las ofertas que se lanzaron con motivo de las festividades de fin de año y el período vacacional que se vive en varias partes del mundo. Ya en ese momento se especulaba que en función del tiempo que había pasado desde el pico previo, en el corto plazo la plataforma podía superarse a sí misma. Lo que no se sabía es que lo iba a hacer con unos pocos días de diferencia.

Ayer la plataforma llegó a los 28.230.661 millones de usuarios conectados en simultáneo, con casi 8 millones personas jugando. La pandemia, sin dudas, marcó un contexto favorable para el crecimiento de la industria del gaming en todos sus frentes, pero a medida que la situación vuelve a la normalidad en muchos aspectos, los nuevos números logrados dan cuenta de una tendencia que se afianzó y sigue expandiéndose en muchos casos.

En ese marco, el analista Daniel Ahmad dio cuenta de esa situación y lo graficó con los picos registrados por Steam en el mes de enero durante los últimos años. En el 2019 alcanzó el pico de 17,6 millones de usuarios simultáneos, mientras que en el 2020 ese número se elevó a 18,3 millones. En el 2021, por su parte, se dio un gran salto con 25,4 millones de personas conectadas al mismo tiempo, hasta finalmente superar la barrera de los 28 millones ayer mismo.

Estos fueron algunos de los juegos que más colaboraron para establecer el nuevo récord -con CSGO y Dota 2 como los dos claros títulos dominantes- y el pico de jugadores al que llegaron ayer, según los datos que provee Steam, además de ser los que más players reunían al momento de cerrarse esta nota:

-Counter-Strike: Global Offensive: 881.051 jugadores

-Dota 2: 748.270 jugadores

-Apex Legends: 237.441 jugadores

-Rust: 142.760 jugadores

-Team Fortress 2: 89.359 jugadores

-New World: 109.344 jugadores

-Grand Theft Auto V: 152.326 jugadores

-Destiny 2: 76.264 jugadores

-MIR4: 68.666 jugadores

-ARK: Survival Evolved: 92.835 jugadores

El año empezó movido para Steam, que además dio a conocer a los ganadores de su propia premiación, que le dio a los jugadores de la plataforma la posibilidad de elegir sus títulos favoritos del año. En la categoría principal -a Juego del Año- el ganador fue Resident Evil Village que dejó en el camino a títulos como Valheim, New World, Cyberpunk 2077 y Forza Horizon. El resto de los ganadores fueron: Cooking Simulator VR (Juego VR), Terraria (Con Amor y Dedicación), It Takes Two (Mejor con Amigos), Forza Horizon 5 (Estilo visual excepcional), Deathloop (Jugabilidad más innovadora), Nioh 2 (Mejor juego que peor se te da), Marvel’s Guardians of The Galaxy (Mejor banda sonora), Cyberpunk 2077 (Rico en historias) y Farming Simulator 22 (Siéntante y Relájate).

Además de la posibilidad de establecer nuevos récords en el corto plazo gracias a la continua ampliación de la base de usuarios, Valve podría revelar en cualquier momento información crucial sobre el que es uno de los lanzamientos que más interés generó en los últimos meses. El año pasado se conoció que iba a lanzar Steam Deck, su propia consola portátil que va a permitir acceder al catálogo de juegos desde otro dispositivo. Aunque su lanzamiento inicialmente estaba proyectado para la última parte del 2021, finalmente se pospuso a febrero ante la falta de componentes que afecta a toda la industria. Sin embargo, todavía no hay una fecha definida de llegada al mercado, pero están habilitadas las reservas en diferentes territorios, por lo que podría haber novedades firmes pronto.

