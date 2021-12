Fortnite reveló los ganadores del concurso Concepto Campal y los atuendos ya están disponibles

(Fuente)

El equipo de Fortnite dio a conocer en la semana a los ganadores del concurso Concepto Campal, en el que se convocaba a los artistas de la comunidad para que diseñen nuevos atuendos para que se incorporen al juego durante el evento de invierno de 2021.

“Buscamos dos obras de arte de la comunidad para convertirlas en atuendos del juego. Ambos atuendos debutarán oficialmente en diciembre, durante el próximo evento de invierno 2021 de Fortnite. Envíennos sus diseños más divertidos, helados y festivos para agregarlos a la temporada navideña”, contaron cuando se anunció la convocatoria.

El concurso consistía en publicar las diseños con el hashtag #ConceptRoyaleContest ya sea en Instagram o en Twitter. El staff del juego eligió a los dos mejores entre todos los participantes y ahora los ganadores verán sus diseños dentro del juego convertidos en atuendos. A eso se le sumará “un premio en metálico de $2500 dólares” para cada uno.

La artista Latinoamericana Ladiale fue una de las ganadoras por su diseño de Nalia y explicó que se inspiró en la lechuza común para la propuesta que desarrolló para el juego: “creo que son animales majestuosos que sufren de prejuicios y estigmas. Diseñé el concepto basándome en el animal mientras tenía en mente a Caperucita Roja”. Por su parte, Alta diseñó el Foráneo Frígido. “La idea de hacer un esqueleto congelado me vino a la cabeza porque me encantan los atuendos de esqueletos anteriores de Fortnite, así que se me prendió la bombilla y combiné ideas”, explicó

Al ser consultados sobre cómo se sienten por ganar este premio, ambos se mostraron incrédulos: “aún no me lo creo, siento que en cualquier momento alguien vendrá a decirme que hubo un error, es una locura. Pero estoy muy agradecida, no me lo esperaba para nada. Me inspira a seguir creando y avanzando”, comentó Nalia. También contó que cuando se enteró, primero “se sintió como una broma”. “Luego entendí que no era así, sinceramente grité y lloré, es la primera vez me pasa algo así. Es una oportunidad que no muchos han tenido”, agregó.

Para Alta esta oportunidad “es un sueño hecho realidad”. También contó que siempre le gustó dibujar personajes en su tiempo libre y otorgarles diferentes historias. “Tenía claro que no sería fácil, ya que hay mucho talento en esta comunidad y tenía razón. ¡Los conceptos que se presentaron al concurso eran increíbles! Finalmente poder ver una de mis ideas y uno de mis personajes en Fortnite es un sentimiento que no puedo describir”, destacó.

SEGUIR LEYENDO