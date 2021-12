Breath of the Wild fue elegido el mejor videojuego de la historia en una nueva encuesta

(Foto: Nintendo)

La cadena televisiva de Japón TV Asahi realizó un programa especial este fin de semana para revelar cuáles fueron los 100 videojuegos elegidos por la audiencia como los mejores de la historia. Un total de 50 mil usuarios eligieron entre títulos de los 50 años de historia del gaming y determinaron que The Legend of Zelda: Breath of the Wild es el mejor videojuego de todos los tiempos.

Por supuesto, hay que tener en cuenta que la votación quedó en manos de 50 mil personas y que los resultados reflejan principalmente una visión japonesa de la cuestión, con Dragon Quest V: Hand of the Heavenly Bride y Final Fantasy VII completando el podio de los mejores videojuegos de todos los tiempos.

Hace poco se celebraron los Golden Joystick Awards, una entrega de premios con votación abierta, y Dark Souls fue el videojuego elegido como el mejor de la historia. En la lista del especial 50,000 Users Vote: The TV Game National Poll, el único título de la franquicia que aparece es Dark Souls III en el puesto 39, aunque también figura Bloodborne en el 67.

(Foto: Nintendo)

Por supuesto, los resultados de la encuesta tuvieron repercusiones en redes sociales y distintas plataforma, pero hay cierto consenso alrededor de los méritos de Breath of the Wild y el excelente juego que es. Lo mismo sucede con Final Fantasy VII, considerado por una gran porción del fandom como la entrega más importante de la saga, pero no así con Dragon Quest, que no tiene una audiencia demasiado grande fuera de Japón.

El Top 10 cuenta con clásicos y lanzamientos recientes y lo completan Animal Crossing: New Horizons, Splatoon 2, Dragon Quest III: The Seeds of Salvation, Super Smash Bros. Ultimate, Final Fantasy X y Super Mario Bros. 3.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild se lanzó originalmente en 2017 junto con la Nintendo Switch y lleva vendidas más de 24 millones de copias en la consola híbrida. Adicionalmente, fue uno de los últimos videojuegos de la Nintendo Wii U, donde vendió 1.69 millones de unidades más. El título tomó los personajes y nociones del universo de Zelda para generar uno de los títulos de mundo abierto más atractivos, completos e impredecibles de la última década, que estuvo cargada de exponentes.

(Foto: Twitter).

Fans esperan con ansias la secuela anunciada hace tiempo, pero todavía sin título ni fecha oficial de lanzamiento. Todo parece indicar que la segunda parte de la historia -que podría incluir a la Princesa Zelda como personaje jugable- llegará en algún momento de 2022, pero la información oficial es casi nula. La elección de Breath of the Wild como el mejor videojuego de todos los tiempos instaló también el debate sobre su continuación, que tiene la difícil tarea de superar a un título que lo tiene todo.

SEGUIR LEYENDO: