Pokémon UNITE se coronó como el mejor juego del 2021 para Google Play

21-09-2021 Pokémon Unite. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA THE POKEMON COMPANY

Ya entramos en la última parte del 2021 y con eso llegan los balances de lo mejor que dejó el año. Google Play no se quedó afuera y prepararon un listado de los juegos que fueron más elegidos por sus usuarios y que generaron una mejor impresión en ellos durante los últimos 12 meses. Dentro de los seleccionados, se destacó Pokémon UNITE, que se quedó con el título de Mejor Juego.

“Desde emocionantes títulos de gran presupuesto hasta pequeñas experiencias indies, los juegos de este año nos han permitido reconectar con nosotros mismos y con los demás”, reconocieron para anticipar los ganadores de las diferentes categorías, que reunieron desde experiencias multijugador, títulos llenos de acción hasta juegos que proponen un “un viaje narrativo y reflexivo”.

Pokémon UNITE llegó primero a Nintendo Switch, pero desde septiembre estuvo disponible para celulares. Aunque los usuarios llevan solo unos pocos meses con el título, eso no impidió que se imponga como el favorito dentro de Google Play. El MOBA de la poderosa franquicia cuenta actualmente con casi 630 mil reseñas y un puntaje de 4.1 estrellas sobre 5.

“Únete a Entrenadores de todo el mundo para competir en los Combates Unite que se celebran en Æos. En este tipo de contienda con altas dosis de estrategia, dos equipos de cinco miembros cada uno se enfrentan para obtener la mayor puntuación dentro del límite de tiempo”, marca la presentación del juego que se convirtió en la primera experiencia de Pokémon en proponer un combate por equipos de 5 contra 5 jugadores.

La combinación de personajes reconocibles para grandes audiencias, su jugabilidad accesible y un ritmo ritmo que impulsa a jugar una gran cantidad de partidas, colaboró para convertirlo en uno de los lanzamientos del año. El hype que hubo en la previa quedó más que justificado y su llegada a dispositivos mobile abrió ese universo a un público todavía mayor.

(Foto: Twitter)

La categoría Mejores juegos competitivos reconoció a cinco títulos: League of Legends: Wild Rift, MARVEL Future Revolution, Northgard, Rogue Land y Suspects: Mansión Misteriosa. Wild Rift fue otro de los grandes lanzamientos destinados a dispositivos mobile que se fue lanzando por etapas en diferentes regiones, hasta que en marzo de este año fue el turno de América Latina.

Con esta propuesta, el universo creado a través del League of Legends llegó a una nueva plataforma y con una experiencia familiar para los fans del LoL, pero lo suficientemente abarcadora como para atraer nuevo públicos (o recuperar a los que habían abandonado la versión de PC). “Con controles fluidos y partidas rápidas, formad equipo con amigos, elegid a vuestros campeones y lucíos con grandes jugadas”, cuenta en su descripción.

Los Mejores juegos innovadores fueron cuatro: Inked, “una historia de “amor” poco convencional, pero inolvidable”; JanKenUP!, que invita a los usuarios a jugar piedra, papel o tijera “mientras te montas en un ascensor sin piso máximo”; Sixit, un título que combina narrativa y acertijos donde se cuentan con seis acciones por jugada con el objetivo de salvar a sus amigos de la Gran Tormenta; y, por último, nuevamente Pokémon UNITE.

Los títulos Mejores de dinámica sencilla fueron: Cats in Time, Crash Bandicoot: On the Run!, Disney POP TOWN, Switchcraft: match 3 mágico y Torres: Puzle relajante. Los Mejores juegos indies, por su parte, fueron cinco: 7 Billion Humans, Bird Alone, Donut County, My Friend Pedro: Ripe for Revenge y Puzzling Peaks EXE.

Para cerrar, tres títulos fueron se posicionaron como los más elegidos en la categoría Mejores juegos para tablet y fueron Chicken Police – Paint it RED!, My Friend Pedro : Ripe for Revenge y, nuevamente, League of Legends: Wild Rift.

SEGUIR LEYENDO: