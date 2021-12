Epic Games Store reveló sus juegos gratuitos de la semana y anticipó sus próximas ofertas

Epic Games Store (Foto: captura)

Como sucede cada jueves, se renovaron los títulos gratuitos que ofrece Epic Games Store a sus usuarios. El único requisito para sumarlos a la biblioteca es tener un usuario de Epic y tener el factor de autenticación en dos pasos activado. Aparte de las dos opciones gratuitas de esta semana, también se confirmaron los juegos que van a estar disponibles la semana que viene.

El primer juego gratuito -que va a estar disponible hasta las primeras horas del jueves 9 de diciembre- es el popular multijugador asimétrico Dead by Daylight. El título le propone a los jugadores protagonizar una especie de película de terror, donde un grupo va a interpretar a los sobrevivientes y un player extra va a ser el poderoso villano.

Aunque originalmente lanzado en 2016, el videojuego ahora cuenta con un extenso elenco de personajes inspirados o salidos directamente de las franquicias de terror más importantes de la historia, tanto del cine como la TV y los videojuegos. Además, continúa sumando contenido periódicamente con eventos, elementos desbloqueables y otras novedades, lo que lo convierte en una gran opción para canjear esta semana.

El juego otro juego al que van a poder acceder los usuarios esta semana es while True: Learn (), una experiencia de simulación y acertijos con una trama muy particular. Los jugadores se van a poner en la piel de un programador experto en machine learning, inteligencias artificiales y demás para crear un traductor humano-gato, entre otras tecnologías. Las mecánicas del juego no exigen conocimientos previos de programación, a pesar de su estética, y son una gran fuente de aprendizaje sobre las temáticas antes mencionadas para gente que conoce poco sobre ellas, pero tiene ganas de saber un poco más.

Epic Games Store también anticipó los juegos gratuitos de la semana que viene y sorprendió con Godfall: Challenger Edition, título anunciado esta misma semana que también va a llegar a PlayStation Plus el martes, por lo que aquellos que quieran jugarlo van a contra con más de una opción para poder acceder. Esta edición del videojuego de Gearbox Software ofrece el contenido de endgame de Godfall con sus tres nuevos modos, pensados tanto para una experiencia en solitario como cooperativa. Sin embargo, la Challenger Edition no cuenta con la campaña principal del título: los players van a iniciar sus partidas en el nivel máximo y con un enorme arsenal a disposición para encarar desafíos a pura acción.

Para completar la selección, el 9 de diciembre también va a estar disponible Prison Architect sin cargo en la tienda de Epic Games. Desde su llegada al mercado en 2015, el título de simulación y construcción continúa sumando contenido temático, expansiones con nuevas mecánicas y otras novedades. Esto lo convierte en una genial opción para usuarios nuevos con mucho por descubrir.

Mientras tanto, al igual que en Steam y otras tiendas digitales, en Epic Games Store se están celebrando ofertas que van a ir mejorando las rebajas conforme se acerque Navidad y los descuentos más potentes para cerrar el año, así que los usuarios tienen que estar atentos porque se abre un gran abanico de posibilidades para acceder a juegos por un valor promocional.

