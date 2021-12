Xbox Game Pass reveló los videojuegos que llegan en la primera mitad de diciembre

Con el comienzo del nuevo mes, Xbox confirmó la primera tanda de títulos que se van a incorporar a Game Pass en las próximas semanas. Como en cada nueva ocasión, la selección de juegos tiene representantes de géneros muy diversos y con fechas de lanzamiento variadas, con algunos muy pedidos desde hace tiempo y otros que van a sumarse desde el día de su estreno.

(Foto: Xbox)

ANVIL (Consola y PC) – 2 de diciembre

El primer título de la lista es uno de esos que llega desde el día uno a Game Pass. ANVIL es una agencia que busca los restos de civilizaciones alienígenas que quedaron alrededor del universo. Los jugadores deberán explorar distintos entornos para encontrar bóvedas que pueden tener todo tipo de tesoros y poderes, pero también enemigos y jefes desafiantes.

Archvale (Consola, PC y Nube) – 2 de diciembre

Otro lanzamiento que llega a Game Pass desde el día uno es un bullet hell con elementos de rol donde hay muchas armas y habilidades por dominar para vencer a los cada vez más potentes enemigos de los escenarios cambiantes. La experiencia promete acción y muchos secretos para descubrir la verdad detrás de Archvale.

Final Fantasy XIII-2 (Consola y PC) – 2 de diciembre

Los usuarios suscritos a Game Pass también van a poder disfrutar de una de las generaciones anteriores de Final Fantasy para continuar la historia de Lightning y los personajes de Final Fantasy XIII en su muy bien recibida secuela. Con más personajes y un sistema de combate renovado, XIII-2 sube la apuesta y cierra el arco para continuar fortaleciendo la presencia de títulos de Square Enix en el servicio de suscripción.

Lawn Mowing Simulator (Consola, PC y Nube) – 2 de diciembre

Como su título lo indica, Lawn Mowing Simulator es un simulador de cortar el césped ideal para aquellos que quieren viajar a Europa y relajarse disfrutando de los verdes pastos de una zona residencial. Por supuesto, como todo buen simulador, cuenta con licencias de verdaderas marcas líderes en la materia.

Rubber Bandits (Consola, PC y Nube) – 2 de diciembre

Disponible en Game Pass desde su lanzamiento, Rubber Bandits es un beat ‘em up brawler y party game donde el objetivo principal es conseguir todo el dinero posible. Como muchos de estos juegos, la extraña física de los personajes del juego fue diseñada para hacer reír y generar momentos hilarantes mientras amistades se ven traicionadas en los distintos modos de juego.

Stardew Valley CONCERNEDAPE

Stardew Valley (Consola, PC y Nube) – 2 de diciembre

Uno de los videojuegos más populares de los últimos años también se suma a Game Pass en la primera mitad de diciembre. Con estética y temáticas relajantes, Stardew Valley es un título de gestión donde constantemente hay cosas para aprender y donde no todo es encargarse de la granja, sino que hay diálogos y personajes esperando por formar parte de la aventura.

Warhammer 40,000: Battlesector (Consola, PC y Nube) – 2 de diciembre

La popular franquicia Warhammer 40K dice presente esta semana en Game Pass con su más reciente entrega, descrita como la experiencia definitiva del juego de estrategia y combate por turnos cargado de acción y una estética muy particular.

Space Warlord Organ Trading Simulator (Consola, PC y Nube) – 7 de diciembre

Este otro simulador que se incorpora al servicio de suscripción tiene una temática diferente. Los jugadores se van a poner en el papel de un traficante intergaláctico de órganos en un universo extraño y lleno de clientes. Diferentes y originales mecánicas van a hacer el trabajo difícil en un título con mucho humor.

Halo Infinite XBOX

Halo Infinite (Consola, PC y Nube) – 8 de diciembre

La exclusividad de Xbox más esperada de los últimos años finalmente desembarca en Xbox One, Xbox Series X|S y PC al mismo tiempo que se incorpora para todos los usuarios de Game Pass del planeta. Las aventuras de Master Chief continúan con una campaña para un solo jugador renovada con elementos de mundo abierto y otros elementos, mientras el modo multijugador, ya disponible, lleva a la franquicia a nuevos horizontes con su flamante pase de batalla.

One Piece Pirate Warriors 4 (Consola, PC y Nube) – 9 de diciembre

Fans de One Piece van a poder ponerse al día con los videojuegos de su franquicia favorita cuando la más reciente entrega de Pirate Warriors llegue al catálogo de Game Pass. Los protagonistas del manga y el anime se enfrentan a hordas de enemigos en una aventura llena de acción y batallas espectaculares.

Aliens: Fireteam Elite (Consola, PC y Nube) – 14 de diciembre

Algunos meses después de su lanzamiento oficial, el videojuego cooperativo de la franquicia Aliens se va a incorporar a Game Pass para sumar partes iguales de terror y acción. En grupos de tres, los jugadores van a visitar algunas de las locaciones más importantes de la franquicia de ciencia ficción mientras cumplen objetivos variados y se enfrentan a muchos tipos nuevos de Xenomorfos creados especialmente para el título.

(Foto: Cold Iron Studios)

Among Us (Consola) – 14 de diciembre

El videojuego de 2018 que se convirtió en fenómeno en 2020 finalmente desembarca en consolas este mes. Usuarios de Game Pass van a poder disfrutar del título en esta nueva etapa que presenta un sistema de progresión renovado y adaptado al juego en diferentes plataformas.

Por último, los títulos que van a abandonar el servicio de suscripción de Xbox el 15 de diciembre son Beholder (Consola y Nube), The Dark Pictures: Man of Medan (Consola y PC), Guacamelee! 2 (Consola, PC y Nube), Wilmot’s Warehouse (Consola, PC y Nube), Unto The End (Consola, PC y Nube) y Yooka-Laylee and the Impossible Lair (Consola, PC y Nube).

