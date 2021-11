CD Projekt asegura que Cyberpunk 2077 va a ser considerado un muy buen juego con el tiempo

Cyberpunk 2077

A pesar de los incontables problemas que enfrentó Cyberpunk 2077 al momento de su lanzamiento el año pasado, desde el estudio CD Projekt RED aseguran que el título va a ser considerado un muy buen juego con el correr del tiempo. Sin ir muy lejos, las ofertas del Black Friday lo tienen como uno de los videojuegos más vendidos gracias a su descuento de mitad de precio, pero todavía queda trabajo por hacer.

El CEO de la compañía Adam Kiciński habló con un medio polaco centrado en economía sobre el proceso de desarrollo, el presente del juego y lo que está por venir. “Cyberpunk 2077 es el proyecto más grande, ambicioso y definitivamente más complicado de nuestros 27 años de historia – explicó-. En casi todos los aspectos, intentamos dar un paso más allá, tal como lo hemos hecho con todos los juegos de Witcher que lanzamos”. Es interesante remarcar el ejemplo de Kiciński porque la versión de lanzamiento de The Witcher 3 también tenía muchísimos problemas que se fueron arreglando con numerosos parches mucho tiempo después.

Kiciński admite que el lanzamiento no salió como esperaban, pero también argumenta que lanzar una franquicia nueva comprende muchos riesgos y desafíos. Así y todo, también comentó: “La conciencia de marca de Cyberpunk que hemos logrado construir es enorme y el universo del juego, sus personajes y detalles tienen fans en todo el mundo”. Desde CD Projekt creen que el juego va a ser considerado una joya como sus títulos anteriores y se va a vender por muchos años más, algo que prácticamente es una realidad para un sector del mundo gamer.

Aunque Cyberpunk 2077 había prometido mucho contenido extra, tanto gratuito como premium, se vieron obligados a dedicar el primer año del juego a arreglar errores, mejorar muchos aspectos del juego y desarrollar la versión para consolas de la nueva generación. Esto último tenía fecha para 2021, pero se confirmó que finalmente va a llegar en los primeros meses de 2022 junto con el parche 1.5, que va a traer muchas mejoras adicionales.

En otro orden de cosas, Adam Kiciński reiteró en la entrevista que CD Projekt busca mantenerse como una empresa independiente a pesar de que rumores a principios de año sugerían que la compañía estaba en problemas económicos y que podía ser comprada por algún grupo económico. El CEO de la compañía también aseguró que hay medidas que impiden que haya una compra de numerosas acciones que podría dejar al estudio en manos de otra empresa.

En vez de eso, Kiciński comentó sobre las recientes adquisiciones de CD Projekt, como la del estudio The Molasses Flood (Flame in the Flood), y no descartó que vayan a hacer otras compras en el futuro para continuar expandiendo sus oficinas. “En este tipo de inversión, lo que más nos interesa es la experiencia y la competencia y le damos gran importancia a si el equipo encaja en la cultura de nuestro grupo”, explicó.

La historia de Cyberpunk 2077 está lejos de terminar y el próximo capítulo se dará en 2022, cuando la próxima gran actualización llegue a los jugadores y se reanime la polémica alrededor del título.

SEGUIR LEYENDO: