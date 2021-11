Black Friday: estos son los descuentos más importantes en videojuegos

Como es tradición, la recta final del año comienza a mostrar algunas de las promociones más grandes en el mundo gamer, comenzando con las ofertas de Black Friday y siguiendo, semanas después, con los descuentos navideños. Este año no es la excepción y las más importantes empresas de videojuegos están ofreciendo rebajas de todo tipo en sus catálogos, así como también ofertas especiales y otros beneficios tanto en hardware como software.

PlayStation inició su periodo de rebajas el pasado 19 de noviembre para darles tiempo a sus usuarios de evaluar entre todas las opciones posibles. Los descuentos en la tienda oficial llegan hasta el 60%, con Red Dead Redemption 2 y Assassin’s Creed: Valhalla, que hace pocas semanas celebró su primer aniversario. Otros descuentos interesantes van de la mano de Madden NFL 22 (50%), Mass Effect: Legendary Edition (42%) y Mortal Kombat 11 Ultimate PS4 & PS5 (65%). En el terreno de las exclusividades, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales tiene un descuento del 40% en su edición para PS4 y PS5, mientras que Death Stranding Director’s Cut, un 20%, y Deathloop, un 50%, a pocos meses de su lanzamiento. Final Fantasy VII Remake Intergrade, la expansión del juego exclusiva de PS5, tiene un descuento del 33%.

Tanto PlayStation como Xbox también cuentan con rebajas de mitad de precio en clásicos como GTA V: Premium Edition y no tan clásicos, como el controversial Cyberpunk 2077. Resident Evil 8: Village, elegido como el mejor juego del año en los Golden Joystick Awards, también se puede conseguir a mitad de precio en las distintas tiendas digitales. Otros títulos multiplataforma a tener en cuenta son Marvel’s Guardians of the Galaxy (35%), lanzado hace exactamente un mes, Life is Strange: True Colors (35%) y FIFA 22, que puede ofrecer un descuento de entre el 30% y el 40%, dependiendo de la plataforma.

Ubisoft también lanzó su batería de descuentos, con los clásicos de siempre e importantes rebajas en sus lanzamientos de 2021. Far Cry 6 se puede obtener con un 33% de descuento en todas sus ediciones, al igual que Riders Republic. El lanzamiento más reciente, sin embargo, es Just Dance 2022 y presenta una rebaja del 40% en las tiendas digitales.

En cuanto a las exclusividades, Xbox está ofreciendo las distintas entregas de la saga Gears, incluyendo Gears Tactics con hasta un 75% de descuento. Gears 5 y su contenido descargable son ideales para exprimir las capacidades de la Xbox Series X mientras los fans esperan la llegada de Halo Infinite en pocas semanas. Por otra parte, Psychonauts 2 tiene un descuento del 30% por haberse lanzado hace relativamente poco, mientras que exclusividades más recientes, como Age of Empires IV y Forza Horizon 5 no presentan rebajas en esta oportunidad.

El fuerte de Xbox, por supuesto, está en su servicio de suscripción, que en el primer mes se puede obtener con un descuento enorme de más del 90%. Xbox Game Pass permite jugar a todos los lanzamientos exclusivos del estudio desde el día uno, aparte de ofrecer un catálogo de más de 100 títulos que se renueva mes a mes con incorporaciones y novedades.

Los descuentos en Nintendo eShop suelen ser más reducidos y este Black Friday no es la excepción. Mientras que en los títulos multiplataforma se pueden aprovechar las mismas rebajas que en el resto de las consolas, las exclusividades de Nintendo Switch no presentan descuentos mayores al 30%, incluso con videojuegos lanzados hace más de cuatro años.

Por último, en el terreno de PC los gamers pueden disfrutar de descuentos similares a los de consolas, como el popular Back 4 Blood con una rebaja del 30%, entre muchas otras oportunidades. Epic Games Store se destaca por ofrecer Kena: Bridge of Spirits con un pequeño descuento del 10%. Aparte de continuar ofreciendo títulos gratuitos cada semana, muchos de los que ya pasaron por ese programa se encuentran actualmente con descuentos que llegan al 75%.

El caso de Steam es diferente y, como siempre, requiere de más atención por parte de los usuarios. Hace pocos días comenzaron las ofertas de otoño de la plataforma, que en general están en sintonía con el resto de las tiendas. Sin embargo, descuentos sorpresa y ofertas diarias marcan la diferencia. Al momento de publicar este artículo, GTA V ofrece descuentos de entre 63% y 70%, dependiendo de la edición, oportunidad que supera ampliamente lo visto en consolas.

