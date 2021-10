Las copas nacionales de Argentina, Chile y Perú de League of Legends se preparan para cerrar el año

Pese a que las peticiones de una mejora laboral de los músicos de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato ya lleva tiempo, la problemática no ha sido solucionada

Taliana Vargas explicó cómo va el tratamiento para su problema de piel

El proceso no ha mostrado mejoras y Taliana asegura que no ve diferencias, pero aclaró que su enfermedad, al ser un tema netamente estético, no le preocupa