“Necesitamos instancias de exposición para que las mujeres puedan tener más oportunidades dentro del ecosistema de los esports”

Este fin de semana terminó el VALORANT Game Changers de Latinoamérica Norte con la victoria de Skull Cracker ante Worst Generation en la final. Ahora llegó el turno del sur y ayer empezaron los primeros cruces. Esta iniciativa nació con el objetivo de generar una nueva instancia “que complementará la temporada competitiva al crear nuevas oportunidades y visibilidad para mujeres y otros géneros marginados dentro de los esports”.

En ese marco, Camila “BoAx” Hernandez -caster, analista y host de VALORANT- organizó su propia transmisión de la primera parte del torneo y para esta tarea convocó a otras mujeres, que van a estar a cargo de cada una de las jornada. “Yo estaba justo en Brasil y no pude hacerlo para la instancia de Latinoamérica Norte. Entonces conversé con GGTech para poder acceder a castear las partidas, para tener un seguimiento y hablar de la competencia en el día a día. A partir de ahí hablé con Riot para hacer esto en mi canal y me dijeron que si de una, fue genial”, explica sobre la previa de la convocatoria.

A partir de ese momento decidió empezar a hablar con casters que ella ya había visto anteriormente para que se sumen a la movida y que, en algunos casos, no habían contado con tantas instancias de exposición: “eso es importante. Si no te invitan a castear algo, no podes conseguir oportunidades laborales dentro del ambiente, porque lo que más importa es la experiencia. Lo importante es que la gente empiece a conocer nuevos talentos femeninos de casters en la región, porque siempre dicen que faltan. Pero hay talentos acá. Cuando ya apostaron por vos y ya tenés las oportunidades, hay que hacer lo mismo por la persona que tenés al lado. Cuando una comunidad crece, todos crecemos, así funciona”.

Hace cinco años la entrada de BoAx a los esports se dio de la mano del Overwatch, como player de un equipo femenino. Ahí empezó a ver casteos y le llamó la atención que haya muy pocas mujeres relatando en ese tipo de ligas. Decidió empezar a hacerlo ella mismo y a transmitirlo a través de su canal de Twitch, hizo un torneo femenino y ahí empezó su carrera.

Después, con el retroceso de la escena de Overwatch, encontró un lugar en VALORANT. “Como tenía experiencia como caster, empecé a hacer torneos, hasta que empecé a trabajar con Riot y GGTech. Siempre me han gustado los shooters. Sentía que quizás siendo un juego nuevo, se podía generar una nueva comunidad y por eso me interesó y empecé desde que salió a hacer contenidos”, recuerda.

Un aspecto clave para que decidiera apostar por este esports fue que desde el inició vio “la intención de hacer un juego mucho más inclusivo”. Esa intención terminó repercutiendo en diferentes aspectos: “hice el primer torneo femenino de VALORANT a los tres meses que salió y me di cuenta que había muchas players, muchas chicas jugando, que les gustaba, que se habían pasado desde el Counter. Entonces más me interesó. Siento que ningún juego lo tiene, que la propia empresa fomente esas instancias femeninas o de minorías, entonces fue increíble”, destacó.

Ahora con VCT Game Changers llegó una nueva oportunidad para las players de la región y la competencia del sur va a contar con la cobertura encabezada por BoAx, pero que además suma a otros talentos. Entre hoy y el viernes se va a poder seguir un cruce por día a través de su canal y cada día diferentes mujeres van a encargarse del casteo. “Los talentos femeninos en cámara son un montón, siento que hay un panorama que está siendo mucho más influenciado por mujeres. Y para VALORANT creo que eso va a ser increíble y que dentro de muy poco vamos a ver muchos equipos mixtos”, resaltó BoAx.

Para TheLizarQueen -una de las casters que se sumó- la propuesta de VCT Game Changers es “algo muy positivo. Le otorga un lugar seguro a las jugadoras que quieren demostrar su potencial y disfrutar del competitivo de VALORANT”. Además destacó la convocatoria de Boax: “Decidí sumarme porque es un juego que me apasiona y además conozco a la escena femenina, se qué aportar como talento en cámara puede inspirar a que nuevos talentos también se animen en el futuro. Como yo conseguí profesionalizarme en el medio... empezando desde abajo, muchas lo pueden hacer y ese es el mejor aporte que yo, como “TheLizardQueen” puedo brindar”.

Giss es player para PRS Esports y además caster. “Entre los aspectos positivos de la convocatoria está la visibilidad a las casters de VALORANT femeninas. Es una oportunidad de demostrar que somos totalmente capaces de castear juegos al igual que los hombres. Al empezar con estos movimientos inclusivos se empieza a normalizar la presencia femenina e impulsa a otros talentos jóvenes a intentarlo, estudiar el juego, porque sabes que alguien te va a dar la oportunidad. Es muy importante comenzar a romper esas barreras y abrir las puertas a chicas”, contó.

Para Giss, además, “un torneo 100% femenino ayuda a mostrar el talento femenino en crecimiento y con el crecimiento que tengan van a poder llegar a competir en torneos mixtos. Es una escena en la que hay que invertir mucho ya que está apenas iniciando y siento que con el poco tiempo que lleva, ya ha normalizado bastante la presencia de jugadoras en juegos competitivos, en el juego en general, ha roto estereotipos de “es una mujer, así que es mala” porque se ve que hay mujeres buenas y son una inspiración para las demás”.

Para quién quiera pasar a verme castear estaré el miércoles ❤ igual plis apoyen el evento todos los días y conozcan a estos talentos 😍😍 mil gracias a Boax por la oportunidad😊 https://t.co/S0vrpqoxH2 — GisS2 (@gistumami) October 25, 2021

Ahora la apuesta de BoAx es que este tipo de iniciativas no se terminen acá, sino que se continúe por este camino y que no sean casos aislados o eventos especiales que se hacen en el marco del Día de la Mujer: “esto tiene que ser constante durante todo el año y es lo que se tiene que hacer. Necesitamos más instancias de exposición para que las mujeres puedan tener más oportunidades dentro del ecosistema de los esports”, marcó

“Para mi no deberían existir torneos separados, pero son instancias que dan paso a mostrar los talentos que no tienen exposición y empezar tener organizaciones que apuesten por equipos mixtos. Yo creo que lo que hizo KRU ayer -en el marco del VALORANT Clutch- es un súper ejemplo. Me gusta mucho que hayan hecho eso porque es un equipo grande, son uno de los equipos más grandes de VALORANT. Si seguimos fomentando ese tipo de situaciones, vamos a lograr mayor inclusión. Eso es lo que hay que hacer y creo que vamos por un buen camino”, cerró.

