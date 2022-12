Leviatán inauguró su propio edificio: “Queremos que sea un lugar de encuentro”

Leviatán inauguró sus oficinas en Palermo.

Muchos equipos de esports en Argentina registraron un crecimiento muy importante en los últimos años. Uno de esos ejemplos es sin dudas Leviatán, que nació en medio de la pandemia y culmina el 2022 con increíbles resultados a nivel deportivo e institucional, como la apertura de sus nuevas oficinas. Las mismas están ubicadas en el barrio de Palermo, en Ciudad de Buenos Aires, y cuenta con cinco pisos.

Son 600 metros cuadrados que inician en el primer piso, cuya entrada está ambientada con decoración que simula las olas del océano y una imagen gigante de un dragón marino. Más arriba están las oficinas para que el staff pueda trabajar de la manera más cómoda posible, y cada habitación tiene un nombre de un dragón de la cultura pop, como Spyro, Smaug, Shenlong, entre otros. También hay salas de entrenamiento 5 vs, 5, y varias habitaciones, para que equipos de distintos lados puedan acercarse y realizar bootcamps de cara a distintas competencias. El cuarto piso será donde las escuadras de Leviatán compitan al más algo nivel, y además hay dos terrazas y un mini gimnasio.

El “papá” de la Levianeta es Fernando Diez, que es el fundador de la organización y quien ve que se va cumpliendo su sueño de competir no solo al máximo nivel en Sudamérica, si no también en el mundo. “Estoy viviendo un año increíble, es una locura todo lo conseguido con el club y también fui padre, así que son un montón de nuevas experiencias y desafíos”, le contó a Infobae Latin Power.

La entrada al gaming facility del Dragón Marino.

A la inauguración pudieron asistir varios fans del equipo, quienes presenciaron el showmatch de Fitchin, ya que la integración de los hinchas será una parte importante de las nuevas instalaciones: “Queremos que sea un lugar de encuentro. Uno de nuestros valores siempre es la cercanía. Creo que somos el equipo que más eventos presenciales hace. Entre las watchparty, el Hotel Leviatán para dormir en un shopping. Siempre estamos pensando qué cosas hacer para estar cerca de la gente, porque creo que es un diferencial. Yo si tuviese un equipo que pone plata en el resultado, me muero y lo cierro al otro día. Yo quiero estar cerca de la gente y creo que vivimos para ellos. Es la industria de entretenimiento no alcanza solo con ser bueno deportivamente”.

Acerca de las nuevas oficinas y lo que ofrece a los jugadores y a integrantes de Leviatán, detalló: “Se pensó mucho en dar todas las herramientas. En uno de los dormitorios se hizo una sala para la parte de mental. Nosotros tenemos un departamento de mental muy grande que tiene dos psicólogos, tenemos mindfulness, preparador físico, especialista de sueño. Es un área donde se puede trabajar todo eso. Creemos que no alcanza con ser bueno en un juego mecánicamente, sino que tenés que estar preparado para ser profesional. Cómo no tiltearte, cómo confiar en el compañero, cómo no tener ego. Cosas difíciles, pero intentamos dar herramientas para que se focalicen en el juego. A veces cuesta que los jugadores entiendan eso, pero por contrato tienen que hacerlo. Cuesta más con jugadores veteranos, pero no es el pasado, nosotros vamos por el futuro. Somos exigentes. Onur (coach) preparó un calendario para el equipo de VALORANT, es desde las 9:00 hasta las 2:00 con todo lo que pueden hacer y lo que no”.

El equipo de Leviatán y un gran desempeño en el VALORANT Champions.

El año del Dragón Marino fue magnífico. Con VALORANT como estandarte lograron coronarse como el mejor equipo de Latinoamérica y tuvieron un buen papel en los certámenes internacionales, incluso en el Champions, donde pusieron contra las cuerdas a LOUD de Brasil, que se consagró campeón. Además fueron elegidos para competir en la Liga Americas, que se disputará en Los Ángeles junto a los mejores del continente. Debido a esto también disputarán un certamen en San Pablo con a todos los equipos seleccionados durante febrero, y un mes y medio antes de viajar harán un bootcamp en las nuevas oficinas. “Estamos dando todo para estar a la altura y queremos salir campeones del mundo”, aseguró Fer.

En cuanto a la decisión de Riot de que Leviatán integre la liga junto a otros gigantes como KRÜ, LOUD, MIBR, FURIA, NRG, 100 Thieves, Evil Geniuses, o Sentinels, contó: “Es un orgullo pero también gran responsabilidad porque honestamente somos el equipo que tiene menos de 100.000 seguidores en redes, que no tenemos una figura como el Kun, que no tenemos un dueño o streamers volados. No somos Cloud9 con tanta historia y todo eso. Creo que somos como medio la Cenicienta de la liga. Es una gran oportunidad que vamos a aprovechar, abrazar e ir por todo, y estamos todo por lo menos de nuestra parte para representar muy bien. Después en los partidos podés ganar o perder, pero no nos vamos a guardar nada y vamos a ir de tú a tú con cualquiera”.

El torneo se jugará en Los Angeles de manera presencial, por lo que instalarse en Estados Unidos es un proceso que requiere mucha planifiación. Y si bien acaban de inaugurar oficinas en Buenos Aires, en poco tiempo lo harán en California: “Hicimos un modelo de gaming office donde cada jugador tiene su departamento solo con su computadora para que pueda jugar rankeds y eso, y después habrá una sala donde van a entrenar todo el día juntos. Tienen que salir de la casa. Tiene que ser como un día de trabajo: levantarse bien, desayunar todos juntos. Hasta estábamos viendo de hacer alguna alianza con algún equipo. TSM me ofreció sus oficinas para poder competir ahí pero no nos servía por la distancia. Hay muy buena voluntad entre todos. Es complejo. Tenés que elegir, alquilar departamentos, la sala de entrenamiento, hay zonas donde no hay tan buen internet. Hay que estar cerca de Riot porque se compite varios días a la semana. Queremos tener una camioneta para llevar a todo el equipo. Es un gran desafío, pero nos preparamos para eso”.

2023 será un año con mucha exigencia para la organización, en el que podrá dar aún un salto más importante. En apenas dos años lograron formar una base de fans en diferentes partes de la región, consiguieron grandes logros deportivos y cada vez están mejor institucionalmente. Será cuestión de tiempo determinar si aquel adolescente ya se volvió un adulto. Por lo pronto, ya puso un pie en las grandes ligas.

