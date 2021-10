Copa SUR6: Infamous Gaming y Flow Nocturns avanzaron a cuartos de final

La Copa del Sur o SUR6 dio inicio el martes a sus primeros cuatro enfrentamientos de Rainbow Six. En su primer día la competencia vio la salida de cuatro equipos y definió los primeros cuatro clasificados a cuartos de final. Avanzaron Furious Gaming, Valhalla Legion, Infamous Gaming y Flow Nocturns.

Este torneo cruza a los equipos del Campeonato Sudamericano que no participaron de la Copa Elite Six, los ocho equipos de la Serie B del Cono Sur y los dos punteros de la Liga Six. 16 escuadras compiten en formato de eliminación directa al mejor de tres. Esta competencia, patrocinada por Ubisoft, repartirá cinco mil dólares entre el top 8.

(Rainbow Six Esports Latam)

En el primer cruce de ayer, la organización peruana Infamous se llevó el mejor de tres ante Eqole Team por 2 a 0, resultado que no da cuenta de lo ajustado que fueron ambos mapas. El primero fue en Oregon como pick de la escuadra ganadora, que lo cerró 7-5. La selección de Eqole fue Club, mapa que llevó a prórroga y que Infamous Gaming dio vuelta por 8-7. De esta forma Eqole quedó eliminado y la organización peruana avanzó a cuartos. El MVP de la serie fue Ferchie, que logró 23 bajas.

El cruce entre Hawks y Flow Nocturns cerró la primera jornada de la Copa SUR6 con otro 2 a 0 a favor de la jauría. El mejor de tres abrió en el mapa Chalet como pick de Nocturns, que cayó dos rondas antes de marcar el último punto en ataque y finalizó 7-4. El mapa de Hawks fue Club, pero aunque la serie estuvo a su favor por 2-3 en un punto, terminó 7-3 con un gran lado en ataque de Flow Nocturns. El MVP del encuentro se lo llevó Cueva con un rating final de 81 y solamente ocho muertes. De esta forma la primera mitad de cuartos de final ya quedó definida entre Furious Gaming ante Valhalla Legion e Infamous Gaming contra Flow Nocturns.

Los encuentros de hoy para definir los próximos cuatro equipos en pasar a cuartos de final ya empezaron y son los siguientes:

Newstar vs Procyon Team - 12 MX/CO, 14 AR/CH

Wygers vs Maycam Evolve - 14:30 MX/CO, 16,30 AR/CH

Black Cats eSports vs Coscu Army - 17 MX/CO, 19 AR/CH

Leviatán vs Mantícora - 19:30 MX/CO, 21:30 AR/CH

Los partidos se pueden seguir a través del canal oficial de Twitch de la competencia.

