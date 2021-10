Rainbow Six: Furious Gaming y Valhalla Legion inauguraron la Copa SUR6 con victorias

Rainbow Six Esports Latam

Comenzó la Copa del Sur o SUR6, de Rainbow Six que da lugar a los cruces entre los equipos del Campeonato Sudamericano que no participaron de la Copa Elite Six, los ocho equipos de la Serie B del Cono Sur y los dos punteros de la Liga Six. Este torneo cuanta con la participación de equipos como Furious Gaming, New Star, Coscu Army de la liga superior y Eqole Team, Wygers Argentina y Maycam Evolve de Serie B. En esta modalidad compiten un total de 16 escuadras en formato de eliminación directa al mejor de tres. La competencia patrocinada por Ubisoft repartirá cinco mil dólares entre el top 8.

La Calavera fue un duro rival para La Serenisima, equipo que ingresó a través de los puntos de la Liga Six. Aún con la derrota, lograron unas llamativas cinco rondas (tres en ataque y dos en defensa) en Kafe Dostoyevsky como primer mapa y selección del equipo clasificado a través de la liga. El pick de Furious Gaming fue Coastline, donde mantuvieron la ventaja en todo momento y cerraron 7-3. El MVP de la serie fue el player VJ de la Calavera con 24 bajas que logró cuatro bajas y mantuvo un KDR (relación bajas/muertes) de 1.50. Así, la serie concluyó 2 a 0 y Furious Gaming eliminó a su rival, avanzando a la espera del ganador entre Valhalla Legion y Clan Manquito.

Valhalla Legion disputó losoctavos frente a Clan Manquito y se llevó la victoria convincente del primer mapa, Kafe Dostoyevsky como pick de la Legión, por 7 a 2. El comentarista TriicK, acompañado por Gaming_OHS, destacó la falta de información obtenible del lado de Clan Manquito. Además, resaltó la importancia de repartir los roles de una forma más acertada en la composición de equipo para contar con las herramientas necesarias para lidiar con esta dificultad propia del draft. El segundo encuentro se disputó en Oregon por decisión de Clan Manquito y, aunque solucionaron algunos de los mayores problemas en su planteo, no pudieron lidiar con el juego de Valhalla que cerró el segundo mapa 7-4 (tres en defensa y cuatro en ataque). El MVP de la serie fue gebbbbb con 23 bajas y un llamativo KDR de 2,88.

Los dos encuentros restantes de la jornada serán entre Infamous Gaming y Eqole Team a las 17 MX/19 AR y Nocturns Gaming ante Hawks a las 19:30 MX/21:30 AR.

