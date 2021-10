Assassin’s Creed: cuáles son los planes de la franquicia de videojuegos para no perder vigencia

En pocas semanas se va a cumplir el primer aniversario de Assassin’s Creed: Valhalla, pero todavía no hay novedades oficiales de una posible nueva entrega. Ubisoft abandonó el modelo anual después de algunos títulos que se lanzaron sin terminar, pero actualmente se encuentra creando la próxima etapa de la franquicia, que parece va a ser muy diferente. Algunos reportes de hace varios meses anticipaban que la próxima entrega funcionaría más como una plataforma que como un nuevo juego en sí y un usuario de Reddit compartió interesantes detalles al respecto esta semana.

Assassin’s Creed Infinity es el nombre en código del próximo título, según anticiparon desde Ubisoft en julio de este año. Lo poco que habían revelado anticipaba un juego con actualizaciones periódicas y contenido que se iba a ir sumando de a poco, algo con lo que cuentan los últimos Assassin’s Creed, aunque en menor medida. Según un usuario de Reddit que presentó pruebas a los moderadores del sitio, Infinity tomaría como ejemplo lo que hizo la saga Hitman con sus últimos títulos.

“Aunque está en las primeras etapas de conceptualización y desarrollo, Assassin’s Creed Infinity se encuentra en un estado lo suficientemente sólido como para poder describir con confianza la forma que tomará el juego”, explicó el usuario de Reddit. El nuevo Assassin’s Creed va a tomar como ejemplo el Helix de AC: Unity para presentar a los usuarios las diferentes líneas argumentales que se van a poder jugar. Lo que va a tomar de Hitman es que estas experiencias van a ser de mundo abierto, pero mucho más reducidas que el mapa completo de las últimas entregas. También se anticipó que cada línea argumental va a contar con varias misiones y mucha libertad de exploración, como es costumbre en la saga.

Según esta filtración, Ubisoft aprovecharía la plataforma de Infinity para recrear las historias de algunas de las primeras entregas de Assassin’s Creed en este formato reducido. Por ahora se desconoce qué títulos podrían recibir este tratamiento, pero ya anticipa las posibilidades que representa.

Por último, el usuario de Reddit que compartió toda esta información también aseguró que hay otra entrega de la franquicia en desarrollo. Este juego estaría en sintonía con los últimos y se trataría de una experiencia de mundo abierto en la línea del resto de los Assassin’s Creed.

Aunque algunas de estas características pueden cambiar y evolucionar a lo largo del desarrollo del juego, no suena nada mal. Algunos de los últimos videojuegos de Ubisoft se toparon con un desafío que no supieron resolver. ¿Cómo puede mejorar la franquicia de una entrega a otra? Desde el estudio creían que más contenido y un mapa más grande era la única respuesta a esa pregunta, pero ejemplos como Far Cry 6 demostraron que más no siempre significa mejor. Assassin’s Creed está muy cerca de caer en esos mismos errores, pero puede que el cambio de fórmula que propone Infinity salve a la franquicia de estancarse.

La saga recorrió numerosas civilizaciones y periodos temporales en sus más de diez entregas principales, pero los fans todavía quieren ver más de la Orden de los Asesinos en diferentes civilizaciones, como la japonesa o alguna latinoamericana. Tener campañas más reducidas en algunos de estos escenarios puede ser tanto un mimo a los fans como una herramienta para qué el estudio descubra qué quiere su público en un Assassin’s Creed.

La filtración en Reddit también anticipa que algunas de esas campañas de Infinity se van a poder adquirir como contenido descargable premium, lo que anticipa uno de los puntos negativos de la cuestión. Con la información disponible es difícil sacar conclusiones, pero se pueden esperar paquetes temáticos de diferentes civilizaciones y periodos históricos. Habrá que ver el modelo de negocios que decide implementar Ubisoft en este caso donde un Pase de Temporada, el recurso adoptado por cada vez más títulos, no parece aplicar.

Puede que haya que esperar a 2022 para tener novedades oficiales de Assassin’s Creed Infinity, pero mientras tanto Valhalla continúa sumando contenido. Esta semana llegó al juego la experiencia educativa Discovery Tour: Viking Age, donde los jugadores pueden aprender sobre la historia, las tradiciones y los personajes icónicos de los mundos vikingo y anglosajón. Después de los Discovery Tour de Egipto y Grecia, el de tierras vikingas cambia la fórmula para poner en el centro la interactividad. Aparte de recorrer las tierras nevadas de Noruega y las praderas verdes de Inglaterra, los reinos míticos de Jotunheim y Asgard también forman parte de esta experiencia que ya está disponible de manera gratuita para todos los jugadores de AC: Valhalla.

Los usuarios de PC pueden adquirir Discovery Tour: Viking Age de manera independiente por 19.99 dólares, pero los usuarios de consolas –de la nueva y anterior generación- van a tener que esperar al lanzamiento oficial en algún momento de 2022. Adicionalmente, la llegada de esta nueva experiencia interactiva incluye 11 recompensas exclusivas para desbloquear en el juego principal, 25 estaciones detrás de escena sobre el desarrollo del juego principal y 24 personajes de exploración.

