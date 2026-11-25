En muchos casos, quienes ejercen violencia tienen sus propios antecedentes de haber crecido en entornos familiares violentos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La violencia doméstica muchas veces no comienza con una pareja ni termina cuando una relación se rompe. En numerosos casos, tiene antecedentes en la infancia, se repite en vínculos posteriores y deja marcas que pueden prolongarse a lo largo de los años.

Esa continuidad es uno de los aspectos que pone de relieve un informe especial de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (OVD), que analiza cómo se manifiestan estas situaciones en las distintas etapas de la vida de las mujeres.

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El estudio, presentado en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, advierte sobre la relación entre las experiencias de maltrato durante la niñez y la posibilidad de volver a atravesar situaciones de violencia en la adultez.

Los datos también muestran que, en muchos casos, quienes ejercen violencia tienen sus propios antecedentes de haber crecido en entornos familiares violentos.

Los principales agresores según la etapa de la vida

El recorrido cambia según la edad. Durante la niñez, los principales agresores son los progenitores, que concentran el 81% de los casos.

En la adolescencia y la juventud, si bien siguen ocupando el primer lugar (37%), comienzan a cobrar mayor protagonismo las parejas o exparejas, responsables del 32% de las situaciones denunciadas.

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En la adultez, surge un dato estremecedor: el 74% de las mujeres adultas argentinas encuestadas revelaron que fueron agredidas por quienes establecieron vínculos sentimentales actuales o anteriores.

Y, a partir de los 60 años, en cambio, las denuncias se dirigen mayoritariamente contra los propios hijos o hijas, que representan el 53% de los casos censados.

Antecedentes que se repiten

Los registros de 2025 permiten observar con mayor detalle la historia de las mujeres que acudieron a la OVD por violencia ejercida por sus parejas o exparejas. En el 35% de las situaciones evaluadas, las mujeres tenían antecedentes de violencia en sus familias de origen. En más de la mitad (54%), habían sufrido maltrato por parte de parejas anteriores.

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Una infografía de la Corte Suprema de Argentina sintetiza datos de la Oficina de Violencia Doméstica sobre antecedentes de maltrato familiar en mujeres y denunciados. (OVD)

La historia de los denunciados también muestra una importante presencia de antecedentes. El 68% había experimentado situaciones de violencia durante su infancia y el 79% había ejercido violencia contra parejas anteriores.

El informe no se limita a identificar esas trayectorias: también analiza cómo inciden en la gravedad de las situaciones denunciadas. En todos los escenarios estudiados, la presencia de antecedentes de violencia está asociada con mayores niveles de riesgo y con una mayor frecuencia de distintas formas de agresión.

Las evaluaciones del riesgo

Cuando las mujeres habían crecido en familias atravesadas por la violencia, las evaluaciones de riesgo alto o altísimo llegaban al 33%, frente al 25% de quienes no tenían ese antecedente. También eran más frecuentes la violencia física (53% contra 48%), las amenazas de muerte (21% contra 17%) y la violencia ambiental (36% contra 32%).

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La diferencia también se observa cuando los antecedentes corresponden a la historia familiar del denunciado. En esos casos, el riesgo alto o altísimo alcanzaba el 35%, mientras que entre quienes no registraban ese recorrido era del 21%. Las amenazas de muerte aparecían en el 23% de las situaciones, frente al 14%; la violencia física, en el 55% contra el 47%, y la ambiental, en el 37% contra el 32%.

Las situaciones de maltrato previas

La reiteración de situaciones de maltrato en relaciones anteriores de las mujeres también aparece vinculada con escenarios de mayor gravedad. Cuando existían antecedentes de violencia por parte de parejas previas, las evaluaciones de riesgo alto o altísimo representaban el 32%, frente al 22% de los casos sin ese historial. La violencia física alcanzaba el 52% (contra el 46%), la sexual el 10% (contra el 6%) y la ambiental el 35% (contra el 31%).

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Entre los denunciados que habían ejercido violencia contra parejas anteriores, el riesgo alto o altísimo llegaba al 31%, frente al 17% de quienes no tenían esos antecedentes. La diferencia más marcada se registraba en la violencia física: 53% contra 38%. También eran más frecuentes las amenazas de muerte (20% contra 12%), la violencia ambiental (35% contra 28%) y la económica o patrimonial (37% contra 32%).

Historias que vuelven a aparecer en los registros

El seguimiento de los casos a lo largo del tiempo aporta otra dimensión al análisis. Entre 2008 y 2025, la OVD identificó a 377 mujeres que habían sido registradas inicialmente como víctimas de maltrato infantil y que, años después, durante su adultez, volvieron a recibir asistencia por situaciones de violencia ejercida por sus parejas o exparejas.

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En el caso de los varones, el seguimiento permitió identificar a 76 que habían sido registrados como víctimas de maltrato durante la niñez o la adolescencia y que posteriormente fueron denunciados por agredir a sus parejas o exparejas. Tenían un promedio de 13 años cuando fueron atendidos inicialmente y de 22 años al momento de ser denunciados.

El volumen de intervenciones permite dimensionar el alcance del trabajo de la oficina. Entre 2008 y 2025, la OVD recibió 167.755 presentaciones por violencia doméstica. A su vez, entre 2020 y 2025, sus equipos interdisciplinarios abordaron 56.894 situaciones que involucraban a niñas y mujeres como afectadas. Esto representa un promedio de 9.482 evaluaciones por año, con una tendencia ascendente en el período.

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La Oficina de Violencia Doméstica brinda atención las 24 horas, todos los días del año, en su sede de Lavalle 1250, en CABA. Sus equipos están integrados por abogados, psicólogos, médicos y asistentes sociales. Reciben los relatos de las personas afectadas, realizan evaluaciones de riesgo, constatan lesiones y disponen las derivaciones judiciales y no judiciales que correspondan (www.ovd.gob.ar).