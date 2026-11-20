El financistra Ariel Vallejo junto al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia

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La Policía Federal Argentina (PFA) realizó este viernes cuatro allanamientos en dependencias del Banco Industrial y del Banco Hipotecario, en el marco de la investigación por presuntas maniobras de lavado de dinero vinculadas con Sur Finanzas, la empresa del financista Maximiliano Ariel Vallejo, relacionado con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia.

Los procedimientos fueron ordenados por el juez Juan Tomás Rodríguez Ponte, titular del Juzgado Federal Criminal y Correccional N.º 2 de Lomas de Zamora, con intervención de la Secretaría N.º 11, a cargo de Vanesa Alejandra Curcio. Las medidas se realizaron en el expediente FLP 29107/2025, iniciado a partir de una denuncia de Auriga League S.A. por presuntas maniobras de estafa y lavado de activos.

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Según información policial a la que accedió Infobae, los operativos alcanzaron dos sedes del Banco Industrial, ubicadas en las avenidas Maipú 1210 y Santa Fe 880, en la Ciudad de Buenos Aires. También se allanaron dependencias del Banco Hipotecario, en Reconquista 101, en el centro porteño, y en Hipólito Yrigoyen 2350, en San Justo, partido de La Matanza.

El objetivo de las diligencias, llevadas adelante por cuatro brigadas policiales con la colaboración de contadores de la División Lavado de Activos, fue secuestrar documentación bancaria, financiera y comercial que permita reconstruir las operaciones investigadas. Entre los elementos buscados figuran estados de cuenta, registros de transferencias, contratos, comprobantes de pago y documentación sobre movimientos de dinero, activos, acciones y títulos que puedan servir para el avance de las actuaciones.

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La Policía Federal realizó cuatro allanamientos en sedes del Banco Industrial y del Banco Hipotecario, en el marco de la investigación por presunto lavado de dinero vinculada con Sur Finanzas

La investigación sobre Sur Finanzas

Los bancos ya habían sido objeto de requerimientos judiciales a comienzos de noviembre, cuando los investigadores buscaron determinar qué respaldo financiero habían recibido las operaciones de las empresas vinculadas con Vallejo.

Uno de los movimientos bajo análisis corresponde a una cuenta de Sur Finanzas en el Banco Industrial, por la que circularon aproximadamente 1,73 billones de pesos entre enero de 2024 y octubre de 2025. La pesquisa también identificó transferencias desde el Banco Hipotecario hacia Pagos Dica S.A. por unos 14.898 millones de pesos entre el 3 de noviembre y el 1 de diciembre de 2025.

La fiscal federal Cecilia Incardona, en rigor, sostiene que la estructura investigada habría utilizado distintas sociedades, cuentas bancarias y billeteras virtuales para movilizar fondos de presunto origen ilícito. Entre las operaciones examinadas figuran transferencias entre empresas relacionadas, depósitos en efectivo y movimientos realizados por personas cuya capacidad económica declarada no se correspondería con los montos registrados.

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A comienzos de noviembre, el Grupo BIND informó que había recibido un requerimiento judicial y aclaró que ni la entidad ni sus accionistas o funcionarios formaban parte de la denuncia. También aseguró que colaboraba con las autoridades para aportar la información solicitada.

La fiscal federal Cecilia Incardona sostiene que Sur Finanzas habría utilizado una red de sociedades, cuentas bancarias y billeteras virtuales para movilizar fondos de presunto origen ilícito

El pasado 6 de noviembre, Rodríguez Ponte procesó a Vallejo, otras 17 personas y nueve sociedades vinculadas con Sur Finanzas por su presunta participación en delitos de asociación ilícita, lavado de activos y evasión tributaria.

El magistrado consideró al empresario presunto jefe u organizador de una asociación ilícita y coautor de lavado de activos agravado, evasión tributaria y apropiación indebida de recursos de la seguridad social. También dispuso un embargo de 40.000 millones de pesos sobre sus bienes y ordenó su prisión preventiva, bajo arresto domiciliario con monitoreo electrónico.

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Vallejo había sido detenido el 23 de octubre por incumplir las obligaciones de presentarse mensualmente ante el juzgado y mantener informado su domicilio. Tres días después, el juez rechazó su excarcelación por considerar que existía riesgo de fuga, entre otros motivos, por sus vínculos con numerosas sociedades, cuentas bancarias y bienes registrados a nombre de terceros.

La investigación se inició a partir de una denuncia de Auriga League S.A. por un préstamo de dos millones de euros otorgado al Club Atlético Banfield que, según la empresa, no fue devuelto. Posteriormente, la pesquisa se amplió hacia las operaciones de Sur Finanzas y otras sociedades vinculadas. Los investigadores buscan establecer el origen y destino de los fondos y reconstruir los movimientos financieros realizados a través de esas empresas.

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