El fiscal federal Julio Zárate ordenó once allanamientos en la provincia de Santa Cruz.

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Por orden del fiscal federal de Rio Gallegos, Julio Zarate, se están realizando 11 allanamientos en Santa Cruz , que alcanzan alcanzaron viviendas, un galpón y establecimientos rurales, en el marco de la investigación por lavado de dinero contra Lázaro Báez.

Los procedimientos se llevan adelante en Río Gallegos, 28 de Noviembre y distintos campos de la provincia, entre los que figuran las estancias El Molle, La Fe, El Paso, Guarumba, La Santafesina, Los Médanos y La Verdadera Argentina.

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La nómina también incorpora un domicilio asociado a Cristian Sebastián Ibáñez, alias “Budín”, mencionado en el expediente como el administrador de la organización liderada por Báez.

Estan trabajando el Escuadrón 43 de Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina, Delitos Económicos de Gendarmería, la Policía Rural y la Dirección Departamental de Investigaciones de la Policía de Santa Cruz

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